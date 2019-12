Santoro: ”Grabois tiene muchos compañeros y pocos votos; Massa tiene un montón de votos y pocos compañeros”

Leandro Santoro no le teme a la polémica. El legislador porteño, que podría dar un salto al gabinete nacional de Alberto Fernández, se anima a criticar a Evo Morales, a pesar de la mirada de su espacio político y a elegir entre Juan Grabois y Sergio Massa. Habla de la militancia y de la ética de la responsabilidad. Se siente radical de nacimiento y peronista por adopción: “Yo en términos culturales tengo doble nacionalidad: dos pasaportes. Soy radical porque me crié en un comité, pero ando por la calle y me abrazan compañeros que me agradecen por ser parte de este proyecto. El peronismo me adoptó”, asegura.

En una entrevista con Edi Zunino para el programa En el barro (y clandestino), Santoro asegura: “Yo creo que Grabois tiene muchos compañeros pero pocos votos y Massa tiene más votos que compañeros”, dice antes de completar: “Yo me siento más identificado con Grabois, sin duda”.

En cuanto al proceso que se desarrolla en Bolivia, Santoro muestra sus dudas para con el ex presidente: “Ahora que ya está resuelto, te digo algo que antes no hubiese dicho. Para mi fue un error de Evo Morales tratar de ir por un cuarto mandato. Si el pueblo se manifiesta a través de un referéndum para decir que no, es soberano, a pesar de que no sea vinculante”. Y se justifica por no haberlo dicho antes: “Ahora, cuándo decir eso y de qué manera. porque uno cuando interviene en la política sabe que una acción genera una reacción”.

Mirá un fragmento de la entrevista:

Tras la pregunta de Zunino acerca de los riesgos de la repolitización de la juventud, que podría justificar hasta la corrupción por defender un proyecto, el legislador porteño indica: “No lo noto cínico. Noto que hay cierto pragmatismo. Pero creo que en otras épocas de la historia adquiría otras formas: matar por la vida, esa contradicción era mucho mas pesada que alguno de los que tenéis cerca esté sospechado de corrupción”.

En su incorrección política, Santoro se animó incluso a elogiar la campaña de Cambiemos en 2015, esa que los despojó del poder por cuatro años: “El adversario había jugado bien, Macri hizo una campaña inteligente. Interpeló demandas de la sociedad”. Y sobre qué hubiese sucedido si el peronismo lograba la unidad, aseguró: “Yo creo que los votos de Massa no hubiesen venido para acá. A veces los dirigentes acomodan su cuerpo de acuerdo a lo que creen que la sociedad está demandando, esto hay que tenerlo presente”.

Para el legislador, hay un dilema muy fuerte entre la ética y la política. “Así lo decía Alfonsín”, agrega. “Si sos un militante, yo recomiendo hablar desde la ética de las convicciones, pero si estás gobernando a veces tenés que hablar desde la ética de la responsabilidad”, indicó. Y completó: “Alfonsín tenía un ejemplo: mentir está mal, pero si vos tenés un plan económicoo armado y viene un periodista 48 horas antes de que vos lo anuncies y te pregunta si vos pensás devaluar, tenés que decir que no, aunque lo pensás hacer. Porque el daño que provocarías sería mayor. Ahí la ética de las convicciones le cede lugar a la ética de la responsabilidad, depende mucho de la posición de poder que uno tenga”.

