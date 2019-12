Francisco Cafiero: "Macri es uno de los dirigentes más corruptos de Argentina"

Francisco Cafiero, dirigente del “Frente de Todos” y nieto del histórico peronista Antonio, habló con NOTICIAS. El docente de la Universidad de Lanús comentó sobre el futuro del país, opinó de la figura de Alberto Fernández en el poder, y sobre el actual gobierno aseguró: “La única promesa que cumplió Mauricio Macri fue no hacer cadenas nacionales”.

Noticias: ¿Cómo ve a la Argentina en los próximos meses?

Francisco Cafiero: Aspiro a que Argentina trabaje para pactar metas que puedan ser cumplibles, y que la gente pueda tener certidumbre de lo que va a pasar. Esteban Bullrich, senador de Cambiemos, dijo en el 2017 que “tenemos que crear argentinos capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla”. El peronismo es lo opuesto a eso. Nosotros tenemos que crear condiciones para que los argentinos estén seguros de tener trabajo, para que su salario le alcance, que tengan seguridad, salud, educación y vacaciones. No puede ser que sea un privilegio en la Argentina llenar la heladera o tener trabajo y nosotros como Gobierno tenemos que generar todas las condiciones para que el pueblo viva en condiciones de estabilidad.

Noticias: Una de las manchas del kirchnerismo fueron los casos de corrupción. ¿Cómo crees que el gobierno de Fernández va a tratar esta problemática?

Cafiero: Cuando los hechos probados y comprobados por corrupción saltan, es que efectivamente alguien corrompió, faltó a la ley y hay que ser tajante, tolerancia cero, independientemente de quien sea. Que hubo algunos funcionarios corruptos en los gobiernos anteriores, eso sin duda, pero también es verdad que existió en todos los gobiernos. A los corruputos, el castigo de la ley tiene que ser contundente, como cualquier otro, sin privilegios, sin distenciones. Ahora yo no puedo entender como un tipo como Mauricio Macri nos corre a nosotros con la bandera de la ética de la transparencia, siendo él uno de los tipos más corruptos de la dirigencia política argentina, y proviniendo de una familia muy cuestionada en relación a la transparencia y la ética. Por eso es importante que demos los debates, y que también los medios den a conocer que piensan los peronistas sobre la lucha contra la corrupción.

Noticias: Si tendría que mantener en el tiempo dos medidas implementadas por el gobierno de Macri, ¿cuáles serían y porque?

Cafiero: La primera seria el ordenamiento del manejo de las estadísticas que hicieron en el INDEC, y la segunda creo, no porque sea algo que a mí me guste sino que hay un consenso general, es que una de las pocas promesas de campaña que cumplió Macri, sino la única, fue que no hizo cadenas nacionales, eso le molestaba a la gente.

Noticias: ¿Cuál es su opinión sobre la creación de una CONADEP del periodismo?

Cafiero: Es una locura total, yo no estoy de acuerdo en eso y no creo que sea un proyecto serio. Para mí el éxito del periodismo lo tiene que definir la audiencia, los lectores, el prestigio, la seriedad. ¿Quién es quién para armar una comisión y decir vos sí, vos no? Ahora, sí creo que los medios tienen un rol muy importante en la sociedad porque la gente los escucha, lee, se informa, y estaría bueno que el periodismo también diga que posiciones políticas tiene. Muchas veces en nombre del “periodismo independiente” se hacen bajada de líneas o líneas editoriales, que de independiente no tienen nada.

Noticias: ¿Su historia familiar influenció en sus ideales políticos?

Cafiero: Yo creo que sí, porque la mamé desde un sector de la política, no nací en una cuna radical o liberal, nací en una peronista. Viví la vocación de entrega de mi abuelo, una figura tan fuerte, importante, emblemática y que además tuve la suerte de haberlo vivido, estar al lado de él, acompañarlo, no todos pudieron conocer a sus abuelos y eso lo sentí como un privilegio. También vi como muchas veces se generaliza el “porque este tiene un apellido de la política entonces por eso la tiene fácil”, y no es así, no existe eso, capaz que alguno sí utilizo algún familiar para pasarla mejor, pero por lo menos no es lo que hice yo.

Noticias: ¿Cómo es la relación con su primo Santiago Cafiero? ¿Se ven con frecuencia?

Cafiero: La relación es muy buena tanto en lo personal como en lo político. Somos de la misma edad, militamos juntos cuando yo vivía en la Provincia y siempre fuimos muy compañeros entre sí. Somos como hermanos y nos vemos con frecuencia.

Noticias: ¿Qué piensa del posible ingreso de Santiago como jefe de gabinete?

Cafiero: Depende de Alberto.

TW: @SolLailaGomez

(Alumna de segundo año de la Escuela de Comunicación de Perfil)

por Sol Gómez