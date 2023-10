“Se bajó Milei”, el challenge que se hizo viral en TikTok

Una mujer entra a su casa y le dice a su mamá si no vio las noticias, que en todos lados hablan de que Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza, no iría al balotaje. “Se bajó Milei”, repite ante la sorpresa de su interlocutora. El video se hizo viral.

Es un nuevo challenge de TikTok, popular entre los votantes de Unión por la Patria, donde usuarios filman a familiares o amigos mientras le dan la supuesta noticia de que el candidato liberal se baja del balotaje y le da por ganada la elección a Sergio Massa. La micro-militancia también está en las redes.

Los rumores acerca de que La Libertad Avanza podría desistir de participar en el balotaje se fueron instalando de tal manera que se convirtieron en una pregunta al candidato. “Verdaderamente, pensar que me voy a bajar implica no conocer lo que es la lógica del individuo en cuestión. Yo soy naturalmente un gladiador. No concibo otro resultado distinto que morir con las botas puestas”, dijo Milei en una entrevista en La Nación. Y completó: “Creo tener muchas chances de ganar, pero hay que trabajar duro”.