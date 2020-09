Sergio Massa y Julio Zamora no se pueden ver ni en fotos

El enfrentamiento entre el intendente de Tigre, Julio Zamora, y Sergio Massa, es un secreto a voces. En las últimas elecciones, el presidente de la cámara de Diputados quería imponer como candidata en el distrito a su esposa Malena Galmarini (hoy al frente de Aysa). Y en el acuerdo con el kirchnerismo, pidió que se lo corriera. Pero finalmente se labró una tregua. Y Zamora fue reelegido. +

Pero los tigrenses no se pueden ver ni en foto. Una verdad que quedó expuesta en el reflejo que Massa hizo de la presentación del Plan Nacional de Conectividad, que se realizó en la sede de ARSAT, en la localidad de Benavídez, con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el presidente de la Nación, Alberto Fernández. A su Twitter, el ex jefe de gabinete de Cristina Kirchner (entre 2008 y 2009), sólo subió fotos en las que no se veía al actual intendente de Tigre, su heredero en el distrito al que considera “traidor”.

“Acompañé al presidente Alberto Fernández, en la inauguración del Plan de Conectividad ConectAR desde Arsat. Se trata de un proyecto clave para la mejora comunicativa, educativa y productiva que pone a la tecnología como eje central del desarrollo territorial argentino”, dijo el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, sin nombrar al distrito y excluyendo al intendente en las fotos.

Esta vez no hubo Photoshop para borrar al rival como lo había hecho con el sushi que compartió a fines de 2016 con Frigerio cuando acercaba posiciones con Cambiemos. Simplemente se eligieron planos en los que el Zamora estaba un paso más atrás, y se lo recortó de la caminata que el grupo de funcionarios hizo por el predio de la empresa de telecomunicaciones del Estado Argentino en la que se anunció una inversión de $37.900 millones para lanzar el ARSAT-SG1+, ampliar la red federal de fibra óptica y recuperar 100 estaciones de TV Digital Abierta.

Por su parte, Zamora solo arrobó al presidente y el gobernador en sus twitts: “en la presentación del #PlanConectar que incluye la construcción de un nuevo satélite argentino. El mismo se realizará en Benavídez, con el objetivo de brindar conectividad a lo largo de todo el territorio nacional”, escribió el intendente, que no recortó a Massa de las fotos.

“Con este tendido de fibra óptica integramos mejor al país; y tener un tercer ARSAT significa que estamos volviendo a ser lo que nos merecemos ser, y que lugares del país que estaban olvidados tengan acceso a internet. Ese es el país que queremos, el país que necesitamos, un país que se construye con la inteligencia argentina, con técnicos y científicos formidables”, agregó el presidente Fernández que funcionó como glacis entre los dos tigrenses rivales.

por R.N.