Subliminal: la foto viral de Lali Espósito mojándole la oreja a un león

La imagen de Lali Esposito subida a la escultura de un león, mojandole la oreja con su lengua, se viralizó en las redes sociales. Tras su exitoso recital en el estadio de Velez y sus guiños electoralistas contra el oficialismo en las elecciones legislativas bonaerenses, la cantante volvió desafiar al líder libertario bromeando con la estatua de un león, una figura autorepresentativa que el mandatario utiliza en sus redes sociales.

El mismo fin de semana que se dirimían las elecciones en provincia de Buenos Aires, se presentó con su nuevo show en el estadio del barrio de Liniers. La estrella pop agotó las entradas y lanzó en vivo su nuevo álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”.También confirmó que el 16 de diciembre volverá a subirse al mismo escenario.

En aquel show, la artista pop interpretó “Payaso”, un nuevo tema musical que contiene ciertos guiños a la figura presidencial de Javier Milei.“Lo escribí hace dos años, antes que ‘Fanático’”, aclaró Lali a los miles de seguidores que se congregaron en las instalaciones de Vélez Sársfield, haciendo referencia a la anterior canción que apuntó directamente contra el líder libertario.

“Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas” y “Me estás vendiendo humo y se puede ver”, son algunos de los versos del nuevo hit que la novia del periodista kirchnerista Pedro Rosemblat volcó ante el público. Palabra simbólicas que hacen solapadas referencias al contexto político actual, pero sobre todo disparan sobre el mandatario de La Libertad Avanza.

Otro momento del concierto fue interpretar el cover de “Vencedores Vencidos” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las agrupaciones musicales más celebradas por la militancia peronista. Además, en cierto momento del espectáculo, la ex “Casi Ángeles” se lució al hacer el gesto del “tres” provocando la euforia de los asistentes, un guiño al número exigido por Karina Milei en las presuntas coimas que el ex titular de Andis, Diego Spagnuolo, mencionó en las grabaciones filtradas a los medios.

A principio de este año, tras el discurso anti LGTBQ del jefe de Estado argentino en el Foro de Davos, la cantante participó de la Marcha Federal LGBTQ+ Antifascista, una masiva movilización que comenzó en el Congreso y terminó en Plaza de Mayo.Mensajes implícitos y que deja en claro que “la batalla cultural” también se libra sobre el escenario.