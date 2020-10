"Topo" Devoto: "Hubo una guerra económica contra Néstor, y ahora es contra Alberto"

“Si hay una cosa que me queda claro es que Néstor vivió a pleno la vida”. Esas eran las palabras que había pensado Jorge “Topo” Devoto para la presentación de su libro, “Néstor, el hombre que cambió todo”. Pero no había ni terminado la segunda línea del recuerdo a su amigo cuando se le quebró la voz. Fue como un efecto dominó, porque muy pocos minutos después Alberto Fernández, sentado a su lado, también empezaría a lagrimear. Esto ocurrió en la mañana del viernes 9 de octubre. Algunas horas después de haber lanzado oficialmente el texto de Editorial Planeta, el primer publicista de Néstor Kirchner recibió a NOTICIAS en su oficina en San Telmo, aunque ahí también le cuesta encontrar las palabras justas. “Lo que pasa es que en Néstor… lo que veo en él”, dice, y estira la última palabra, buscando la reflexión adecuada. Hasta que aparece: “Es que vengo de la generación de los 70, y siempre soñé con que uno de los nuestros tuviera la posibilidad de conducir este país”.

Durante las siguientes dos horas Devoto va a hablar de esa década histórica, que atravesó desde las filas de Montoneros –en donde estableció una relación cercana con Rodolfo Galimberti y con Patricia Bullrich-, de los primeros años junto a Néstor en el sur, de aquel gobierno y del de Alberto, con quien estuvo diez años sin hablar. Contará también algunas anécdotas que están incluidas en su libro, en donde escriben, entre otros, el Presidente, Eduardo “Wado” de Pedro, Juan Cabandié, Hugo Moyano, el Papa Francisco, Rafael Correa, Estela de Carlotto y Eduardo Valdés, entre otros.

Noticias: ¿Cuándo fue la última vez que vio a Néstor?

Jorge Devoto: Atrás del escenario en el Luna Park (ndR: Devoto tiene la entrada a ese acto, el último que participó Néstor, encuadrada arriba de su escritorio). Días atrás habíamos visto juntos un partido de básquet de la Selección Argentina e Los arcos. Él estaba muy pálido, muy blanco, pero igual me preguntaba por el acto que se iba a hacer en el Luna. “Quedate tranquilo que yo saco fotos y te las doy”, le dije, y me contestó: “Pero si yo voy a ir”. Lo quise convencer de que no, pero era imposible. Si no le daban el alta salía solo y se tomaba un colectivo. Lo iba a decir en el discurso pero me quebré y no pude hablar: si hay una cosa que me queda claro es que Néstor vivió a pleno la vida. ¿Viste esa gente que dice “si tuviera 20 años menos haría tal cosa”? Néstor no tenía porque arrepentirse de nada: vivió a full y murió haciendo lo que le gustaba.

Noticias: Se emociónó.

Devoto: Lo que pasa es vengo de la generación de los militantes de los 70, siempre soñé que uno de los nuestros tuviera la posibilidad de conducir este país. Ellos dos, Néstor y Cristina, no bajaron de un plato volador, son reflejo de esa generación, que creyeron, equivocados o no, que se podía cambiar el mundo.

Noticias: ¿Quiénes se equivocaron en los 70? ¿Perón también?

Devoto: Perón vio que venía un mundo diferente, y debe haber visto que estos muchachos se metían sin pedir nada, que estaban dispuestos a entregar la vida, y se debe haber interesado. Veía que movilizábamos, que teníamos representación política, que no éramos cuatro locos sino diez mil. Por todo esto Perón nos dio un lugar en la mesa chica. Lo que hicimos con ese lugar y ese volumen era otra cosa. Éramos pibes de 18 años y nos llevábamos el mundo por delante.

Noticias: Quizás Perón no se sentía cómodo con que en algún punto Montoneros le disputó centralidad política.

Devoto: No. Pero te soy honesto, era muy difícil esa estructura de miles y miles de compañeros… nuestros métodos eran nuevos. Es muy fácil soltar a un mono en la selva, después mételo adentro: te va a costar. Nosotros, después del volumen que adquiere Montoneros con miles de personas, con gobernadores, diputados, senadores… era una estructura muy grande… En un año y medio encima. Es una argentina difícil de que la entiendan los jóvenes de hoy. Las diferencias políticas en se momento se dirimían a los tiros, hoy se discute. Era una época muy picante.

Noticias: ¿Le queda un sabor agridulce con Perón de aquellos tiempos?

Devoto: A ver. Visto hoy en el tiempo, es como analizar los partidos de futbol y ver mil veces el video. Desde ahí es fácil analizarlo. Viendo la perspectiva histórica cometimos muchos errores, pero también hay corresponsabilidades.

Noticias: ¿De quiénes?

Devoto: De todos. Pero también de Perón. Y de todos: la Iglesia, los partidos políticos, el empresariado, sabían lo que se venía en el 76. Pero era más fácil mirar para el costado.

Noticias: ¿Se parece el grado de convencimiento a la hora de entrar en Montoneros que de militar junto a Néstor?

Devoto: Sí, eran otros tiempos pero sí. Yo viví el exilio, y uno tiene tiempo para reflexionar, para pensar que macanas cometimos a nivel colectivo y personal, que se podría haber hecho mejor. Y decís, la pucha, porque el exilio no es sólo una derrota sino que además quedán atrás todos tus amigos muertos.

Noticias: ¿Usted cuando vuelve al país?

Devoto: En 1982, clandestino.

Noticias: ¿Formó parte de aquel famoso regreso de Patricia Bullrich?

Devoto: (Asiente, y luego se queda pensando). Patricia… increíble. A Francisco, su hijo, lo lleve a la cancha de San Lorenzo durante todos los 90, dimos vuelta en Rosario en el 95. Eran años muy duros aparte, todos muy mal de plata. Hay toda una fábula de la plata de los Montoneros. ¡No teníamos un mango partido al medio!

Noticias: Bueno, Galimberti…

Devoto: (interrumpe) Eso es otra cosa. “El loco” ya partió. Se convirtió en un empresario, ¡y qué empresario!

Noticias: Usted tuvo una relación estrecha con él.

Devoto: Era más o menos amigo de él.

Noticias: ¿Volvió a hablar con Bullrich?

Devoto: Nunca. Mirá que tenía una relación muy estrecha. No lo puedo entender lo de ella. Siempre fue una persona muy ambiciosa, que no tiene límites. Si es de Macri va a ser la ultra macrista.

Noticias: En estos días otro ex montonero, Perdia…

Devoto: (interrumpe) No estoy de acuerdo con que dijo “el Pelado”. (ndR: Perdía había dicho en una nota en Infobae que si “ellos” hubieran ganado la realidad argentina sería distinta). Néstor representa esos valores. Era un tipo… una vez Néstor me llama muy temprano, a las siete y media. Me convoca y me muestra diez fotos de un acto, y me dice: “Mirá, mirá la cara de todos estos pibes, tienen la edad nuestra cuando nos metimos en la política, esto es lo que hay que rescatar, que los pibes se metan en la política”. Hay que volver con eso, para luchar contra la idea de “no te metas en la política”.

Noticias: ¿Ve que está dando vueltas esa idea? ¿Un “que se vayan todos”?

Devoto: Eso encierra una falsedad. ¿Qué se vayan todos y qué? ¿Después qué? Pero sí, leo entre líneas ese mensaje, que son mensajes estudiados. Eso es una política de los medios. Eso de lo “resolvemos nosotros”, entre diez o quince. No es por ahí, hay que meter más gente, ampliar la mesa.

Noticias: ¿Piensa que nace de los medios el “que se vayan todos”?

Devoto: Ninguna duda.

Noticias: Pero si el canal más visto en Argentina es un canal que no se podría suponer que está en esa línea.

Devoto: Veo poco C5N, no soy de consumir lo propio, quiero ver lo que opinan los otros. Además a algunos de los que manejan los medios los conozco desde que tenían los zapatos rotos.

Noticias: ¿De quién habla?

Devoto: De varios, de cuando empujaban el Renault 12 verde y hoy son dueños de medios. ¿Vos crees en el periodismo independiente?

Noticias: Sí, creo que está en debate pero que se puede lograr.

Devoto: ¿Vos crees que si Van Der Kooy el domingo elogia a Néstor, ponele, no lo van a llamar para decirle “¿che, que estás diciendo?”?

Noticias: Bueno, justo habla de alguien con quien el Presidente tiene una relación.

Devoto: Pero esto no es un club de amigos: cada uno defiende intereses. En Estados Unidos los medios dicen lo que son, acá habría que hacer algo similar.

Noticias: Clarín no oculta sus antipatías.

Devoto: Todos somos grandes y sabemos que hay una pauta publicitaria, con algunas cosas que hay que reveer. En todos los canales, hasta en lo que son más amigos, sabes que hay dirigentes de los que no se puede hablar mal.

Noticias: Clarín viene de recibir 800 millones de pauta.

Devoto: Sí. Pero vos imagínate: dueño de un canal de televisión con una pauta importante y tenés un periodista re contra crítico. Le decís: “Bájame un poquito el pie que te pago el sueldo por estos muchachos”

Noticias: Pero eso no estaría pasando: Clarín es el medio que recibe más pauta, y a pesar de eso…

Devoto: (interrumpe) Bueno, pero Clarín está en otros negocios. Hoy los medios están cruzados por otros negocios.

Noticias: ¿Y cómo se concilia esa idea con que con este Gobierno sea Clarín el grupo que más pauta recibe?

Devoto: Bueno, pero vos tenés que pautar con Clarín. Yo no soy funcionario, esas cifras las sabia porque veo… a lo que voy es que no creo en el periodismo independiente, creo que hay periodistas y medios que responden a diferentes intereses.

Noticias: Es interesante porque el Presidente a veces, no parecería pensar eso de los medios, y tampoco de Clarín.

Devoto: Probablemente.

Noticias: De hecho, uno podría pensar que lo nombran candidato justamente para abrir, entre otros lados, un diálogo hacia los medios.

Devoto: Siempre digo que podés enfrentar a los poderosos cuando tenés volumen de juego. No podés ser un francotirador. Desde el trotskismo es fácil hacer oposición, pero cuando tenés la responsabilidad de conducir un país, primero tenés que ir acumulando volumen propio para dar la pelea, si no te matas. Nosotros fuimos juntando, desde el 22%, fuimos juntando soldados y voluntades de todos lados.

Noticias: ¿Y ahora Alberto estaría en ese camino de construcción de poder?

Devoto: Él está… primero que a Néstor le toco un país y un momento que era otro. Este momento es inédito, con un virus que cambió el mundo. El gobierno le tocó afrontar un desastre económico, y a esta porquería de la pandemia.

Noticias: Queda la duda de cuanto de los problemas del presente tienen que ver con las dificultades y cuántos con la arquitectura del Frente de Todos, que a veces cruje.

Devoto: Es parte de los costos de tener adentro nuestro diferentes pensamientos, que no estoy en desacuerdo que los haya, es rico el debate. No estoy de acuerdo con algunas decisiones del gobierno, pero es mi Gobierno y tengo que entender la situación económica en que se encuentra este gobierno. Si no existiera la pandemia, te soy honesto, sería mucho más crítico de algunas decisiones, pero está todo condicionado.

Noticias: ¿De qué temas sería crítico?

Devoto: Quizás de algunas cuestiones como estas, la de Venezuela (ndR: la entrevista fue en la misma semana que las críticas de Alicia Castro). Pero lo entiendo a Alberto.

Noticias: También queda la duda sobre si con estas cosas se va desgastando la figura presidencial.

Devoto: Llamaría a todos los compañeros, a todos los sectores que respeto, a que entendamos la situación en la que estamos. Tenemos la obligación de bancar.

Noticias: En el capítulo que escribe en su libro habla de una “guerra económica” que supuestamente hubo contra el gobierno de Kirchner. ¿Ve algo parecido contra Fernández?

Devoto: Si, no nos hagamos los distraídos. Acá cada uno defiende la suya: ¿por qué no liquidan las exportaciones? Hay silos en todo el país. Es una decisión política, de sectores del campo.

Noticias: ¿Con Alberto se reencontró el año pasado?

Devoto: Sí, después del anuncio. Le dije: “Hemos tenido discusiones pero vamos a tomar un café”. Lo pasado pisado. Fueron diez años sin hablar.

Noticias: ¿Por qué ninguno de la familia de Néstor escribió para el libro?

Devoto: Porque son así. La muerte de Néstor a CFK la destrozó, y Florencia tampoco la pasó para nada bien. Me parece que el que más quedó entero es Máximo. Tengo un gran respeto por la familia y por los hijos: no son los hijos del poder de hace 15 años que andaban de joda.

Noticias: En la película que hizo sobre Néstor (ndr: “Néstor Kirchner, la película”) aparecía Máximo. Era su primera entrevista, en el 2012. ¿Qué cambio nota de él desde ese entonces a hoy?

Devoto: Es uno de los tipos más inteligentes de los jóvenes, con gran capacidad analítica, y respeto mucho su estilo de vida. Es muy difícil ser hijo de Néstor y Cristina, llevás una mochila de responsabilidades y de no hacer boludeces. Máximo construyó una organización importante, vive muy humildemente, es un cuadro imprescindible.

Noticias: Massa dijo que se parece más al padre que a la madre.

Devoto: Sí, puede ser. Cristina podría ser la primer ministra de Bélgica, es una estadista. Néstor era el presidente de la Argentina. CFK estudia hasta el último milímetro del discurso, Néstor era mucho más mandado.

Noticias: La última: hay una leyenda que dice que usted fue el cerebro de la campaña contra los periodistas, en donde pegaron carteles en la calle, en el 2010. ¿Fue usted?

Devoto: Ni en pedo. Te enganchan en todas. ¿Siempre soy yo el culpable?