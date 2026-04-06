Tuits que vuelven: cuando Adorni pedía que "el que roba" vaya "preso de por vida"

En febrero de 2021, cuando Manuel Adorni era apenas un economista con cuenta de Twitter activa y sin cargo público, escribió lo siguiente: "Delincuente que roba, delincuente que tiene que ir preso de por vida. Fin."

Cuatro años después, Adorni es jefe de Gabinete de la Nación y enfrenta una imputación por presunto enriquecimiento ilícito. La causa investiga propiedades que no habrían sido declaradas en su DDJJ —entre ellas una casa en un country de Exaltación de la Cruz a nombre de su esposa—, un departamento en Caballito escriturado por menos de su valor real, y viajes en avión privado cuyo financiamiento está bajo la lupa. El fiscal advirtió una "discordancia" entre su patrimonio declarado y su nivel de vida efectivo.

El contexto reactivó en las redes una práctica cada vez más frecuente: la arqueología tuitera. Usuarios y periodistas rastrean las cuentas de los funcionarios en búsqueda de declaraciones pasadas que contrasten con su presente. En el caso de Adorni, el material es generoso. Además del tuit sobre los ladrones y la prisión perpetua, circulan otros mensajes de archivo en los que el ahora jefe de Gabinete exigía transparencia, condenaba el gasto público, y celebraba que los funcionarios corruptos "rindan cuentas". Todos tienen hoy una resonancia que en su momento no tenían.

La ironía no pasó desapercibida. "Fin", cerraba Adorni en aquel tuit de 2021, con la contundencia de quien no contempla matices. Hoy sus abogados trabajan en Comodoro Py para evitar que esa misma contundencia se aplique a su propio expediente.