Víctor Santa María: El nuevo zar (de medios) militante

Es el jefe del PJ porteño, titular de Suterh, el gremio de los trabajadores de edificios, y convirtió a su sindicato en un miultimedio en expansión. Acaba de adquirir, en una operación controvertida, el canal 9, y creó IP, un canal de noticias por cable, con gran inversión. Además, guarda en su celular el número rojo de uno de sus más antiguos aliados, el Presidente. Víctor Santa María dice: "Una cosa que trato siempre de hacer es ponerme la camiseta de lo que estoy representando. Cuando mis compañeros me ponen al frente de los medios, trato de tener la camiseta de los medios. Cuando los compañeros me ponen al frente de la discusión paritaria, me pongo esa camiseta. Me pongo la camiseta conforme a lo que tengo que ir a representar para no equivocarme”. Santa María es uno de los gremialistas más transversales de la política actual. En medio del conflicto entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta por la coparticipación, él tiene diálogo –e intereses– con ambos dirigentes.

En el último tiempo su sindicato no paró de expandirse, sobre todo en medios de comunicación, pero además Santa María tiene otros roles que van más allá de su papel como dirigente gremial. A cada uno de esos roles él le llama “camisetas”.

NOTICIAS: ¿Cuántas camisetas tiene?

Santa María: Medios, sindicato, PJ de Capital y Deportivo Barracas.

NOTICIAS: ¿Alguna más?

Santa María: No, esas cuatro.

Esas cuatro camisetas son porque es el presidente del conglomerado de medios Grupo Octubre, el secretario general del Suterh, el presidente del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires y además el titular del club de fútbol Deportivo Barracas.

Su sindicato acaba de adquirir el 90 por ciento del paquete accionario de El Nueve, una señal de aire emblemática en la historia de la TV argentina que hoy está tercera o cuarta (dependiendo del mes) en rating a nivel nacional. Además de esta compra, acaba de lanzar un canal de noticias por cable llamado Información Periodística (IP). Todo en un año pre electoral.

Esta expansión de medios está organizada dentro de un conglomerado de inversiones culturales llamado Grupo Octubre: Lo integran, además de El Nueve y el canal de noticias IP, la AM 750, Página/12, Caras y Caretas, FM Aspen y otras tres radios, la revista El Planeta Urbano, los portales Diario Z y Latinoamérica Prensa y además la Universidad UMET y un instituto terciario llamado ISO. La pregunta que habilita esa inversión es: ¿cómo se financia? ¿Qué interés tienen los afiliados en adquirir medios de comunicación? En total el Suterh es propietario de 15 medios, mientras que en materia de prestaciones para los afiliados tiene apenas tres clínicas y también siete hoteles, además de otros beneficios como tres centros deportivos y una farmacia. La compra de El Nueve costó, entre el paquete accionario de la señal y el inmueble donde funciona, unos 55 millones de dólares. Por el edificio, según el informe de propiedad al que accedió NOTICIAS, desembolsó unos 30 millones de dólares, mientras que por el canal pagó 25 millones. Es más caro porque tiene potencial para desarrollar un negocio inmobiliario. En principio ya tiene intenciones de sumar allí un polo gastronómico.

Una expansión tan rápida en medios trae a la memoria antecedentes como el del empresario Sergio Szpolsky, que creció de manera vertiginosa durante el kirchnerismo y se desarmó cuando Cristina Kirchner terminó su mandato. Y la más sólida creación de Cristóbal López y Fabián De Sousa, la señal de noticias C5N. Santa María argumenta que su intención es “trascender a los gobiernos”.

NOTICIAS: ¿Le compite en audiencia a C5N?

Santa María: No, no creo que disputemos audiencia, cada medio tiene su perfil. Me llevo muy bien con Fabián (De Sousa), tengo buena relación. Hizo un trabajo importantísimo en C5N, pasaron por momentos muy difíciles, como nosotros con Página/12, y es muy loable lo que han hecho y lo han mantenido. Todos dicen: “che, ¿por qué la 750 (NdR: una de sus radios) está tan alta en audiencia?”. Y la verdad que no es porque seamos buenos, sino porque resistimos, no caímos, y pudimos mantener un perfil determinado.

NOTICIAS: ¿Qué opina del periodismo militante?

Santa María: Yo creo que es un título, la verdad es que creo que todos los periodistas tienen convicciones, valores, y creo que en el periodismo se pueden ver. Muchas veces, si se tiene la suerte como periodista de poder trabajar en un medio que sea afín a lo que uno piensa, es mucho más fácil. Después es más complejo cuando tenés una línea editorial determinada y vos pensás otra cosa. Debe ser mucho más complejo, pero yo creo que todo ser humano tiene valores, ideales, y un pensamiento político. No creo en el título del periodismo militante, como tampoco creo en el periodismo de guerra.

PAUTA. Desde que Alberto Fernandez llegó al poder, la publicidad oficial comenzó a fluir más caudalosamente hacia sus medios. Durante el primer semestre de este año, Página/12 estuvo tercera en el ranking de los diarios que más pauta reciben, por detrás de Clarín y La Nación, vendiendo muchísimos menos ejemplares. Y la AM 750 está segunda en este mismo ranking publicitario, apenas detrás de Radio Mitre. En audiencia, durante el primer semestre, la 750 estuvo cuarta detrás de Mitre, La Red y Radio 10. En apenas seis meses, Santa María ya había recibido casi lo mismo que recibió durante los cuatro años de Macri.

A pesar de la buena relación que mantiene con Horacio Rodríguez Larreta, la pauta porteña le resulta más esquiva. Un ejemplo: en este ranking, la AM 750 está octava.

Su primer gran hito en el terreno de los medios fue la compra de un diario nacional como Página/12 en 2016. Pero ya desde 1998 tenía el semanario Caras y Caretas, a lo que luego sumó la radio AM750, donde tiene a figuras como Víctor Hugo Morales, y el Diario Z, ahora portal web.

Junto con Canal 9 ahora también adquirió FM Aspen, la conocida radio de clásicos.

La historia de IP también es reciente. En septiembre se anunció la creación del canal de noticias por cable, en conjunto con Telearte. Debutó al aire en el estudio 1 de Canal 9, en la calle Conde 50. La fecha due emblemática: el 17 de octubre.

En la última campaña presidencial, Santa María fue uno de los principales armadores junto con Juan Manuel Olmos, el jefe de asesores del primer mandatario.

NOTICIAS: ¿Habla seguido con el Presidente?

Santa María: Cuando necesito o veo algo, lo llamo. Charlamos por teléfono, como hace Alberto habitualmente, whatsappea con uno y con el otro (sonríe).

NOTICIAS: ¿Cuándo fue la última vez que habló con él?

Santa María: Hará un mes más o menos. Lo veo bien, muy preocupado por los temas económicos de la Argentina, y trabajando duro, se nota en su aspecto físico. La verdad es que veo un gobierno al que le ha tocado remar con algo muy difícil como es el tema de la cuarentena, que ha llevado adelante mecanismos de solución de los problemas, de la urgencia que pasábamos los argentinos y las argentinas, con respecto al IFE, al ATP, tratando de estar presente en cada necesidad que se producía por la cuarentena, y con una situación económica este año que fue bastante complicada, además de la herencia ya recibida por parte del macrismo.

NOTICIAS: ¿Le parece, como dijo Cristina Kirchner, que hay funcionarios que no funcionan?

Santa María: Sí, pero no soy quién para decirlo. Uno ve que hay funcionarios que funcionan mejor y peor, como en todos los gobiernos.

NOTICIAS: ¿Qué áreas le preocupan?

Santa María: Áreas que me preocupan creo que ninguna, me gustaría ver cómo funciona este mismo gabinete después de la cuarentena, No fue un gabinete pensado para eso, digamos.

El otro gran actor de la escena pública con el que el empresario mantiene buen diálogo es con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Sus nexos incluyen el ámbito familiar ya que la media hermana de Larreta, Ximena Vallarino Alfaro Díaz Alberdi, es la vicepresidenta de la sociedad Midas Hotel Management que administra tres hoteles del sindicato bajo el nombre de Cadena O2. Su vínculo con el macrismo también está reforzado por el hecho de que en la administración de estos hoteles participan miembros de la familia Majdalani. Cabe recordar que Silvia Majdalani fue subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri. Cuando a Santa María se le consulta por la relación con Larreta, él la circunscribe a la política.

NOTICIAS: ¿Es amigo de Horacio Rodríguez Larreta?

Santa María: No soy amigo.

NOTICIAS: Bueno, tiene buen vínculo entonces.

Santa María: Sí. Pienso que es bueno, que siempre hay que generar puentes.

NOTICIAS: ¿Es un puente entre Alberto y Horacio?

Santa María: No, no soy un puente, sí me gustaría serlo y sí creo en la política no confrontativa, creo en la política de las ideas, de los valores diferentes, pero no creo que en la política no nos podamos poner de acuerdo con cinco o seis cosas fundamentales. Yo con Horacio, vuelvo a repetir, no me gusta poner la palabra amigo porque es una palabra que aprecio mucho como para ponerla así, pero sí siento que se puede hablar con Horacio, incluso hasta no coincidir. Con Horacio se puede hablar. Página/12 y la (AM) 750 lo tratan muy mal a Horacio en cierta medida y no por eso dejo de informar o les digo a los periodistas lo que no tienen que informar.

Santa María estuvo procesado en dos causas: por la quiebra del Banco Patricios y por un plan de viviendas del gremio. En ambas resultó sobreseído.

MIEDO. Durante el gobierno de Mauricio Macri también tuvo momentos de tensión judicial. Desde la UIF lo denunciaron por el movimiento de 1,9 millones de dólares desde una cuenta en Suiza para que su madre, Prostasia López, una jubilada de 83 años, ingresara en el blanqueo de capitales. Santa María niega esta operación y hasta dice que su madre nunca blanqueó dinero. La causa está en el juzgado federal Nº 11, que hasta febrero de este año estaba en manos de Claudio Bonadio.

NOTICIAS: ¿Su madre blanqueó plata?

Santa María: No, nunca blanqueó. Yo eso lo sé porque yo fui sobreseído de la causa, el juez comprobó que yo no tengo ninguna cuenta en el exterior, no tengo testaferros.

Según el periodista Horacio Verbitsky, Santa María lo censuró en Página/12 “porque tenía miedo de ir preso” con Macri. Frente a esto, el sindicalista dice: “No recuerdo haberlo censurado a él, no tendría esa capacidad para hacerlo. En su momento publicó las listas del blanqueo que fue las que supuestamente habían creado disturbios con el gobierno de Macri, y la verdad que las publicó y no tuvo ninguna dificultad”.

Como corolario de esta historia, la UIF, el organismo que lo denunció, ahora está en manos de Carlos Cruz, un ex abogado suyo. Pero este no es el único funcionario que trabajó para Santa María y ahora es parte del Gabinete. El ministro de Educación Nicolás Trotta fue rector de la UMET, la universidad del Suterh; el secretario de Medios, Francisco “Pancho” Meritello, fue director ejecutivo del Grupo Octubre. El sindicalista además es uno de los padrinos políticos de Matías Lammens y sus viejos amigos son el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz y el diputado Eduardo Valdés.

Sus comienzos en el sindicalismo y la política tienen que ver con el apellido que lleva: es hijo del anterior titular del Suterh, José Francisco Santa María, que manejó el gremio durante veinte años, entre 1995 y 2005, hasta que le pasó la posta a su heredero. Reelegido por última vez en julio pasado, Víctor lleva 15 temporadas como secretario general.

Está claro que Santa María está bien conectado. Y medios ya no le faltan.