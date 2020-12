Víctor Santa María: "Los medios son para el cambio cultural"

El gremialista y presidente del PJ de Capital, Víctor Santa María, compró Canal 9 y lanzó un canal de noticias, sumando más poder de fuego mediático al Grupo Octubre, el conglomerado de medios del sindicato de los porteros.

NOTICIAS: ¿Por qué decidió invertir en un canal de noticias?

Santa María: Entendemos como parte del movimiento obrero, como parte de los trabajadores organizados, que los verdaderos cambios surgen cuando hay cambios culturales, y los cambios culturales se producen cuando vos los podés comunicar.

NOTICIAS: ¿Por qué un sindicato invierte en medios? ¿Los afiliados quieren medios?

Santa María: Nosotros apostamos a cambios culturales, a mí me sorprende todavía que nos enojemos cuando hay un aumento para los camioneros: “no puede ser que un camionero esté ganando 70 lucas”, y nos asustamos con eso, en vez de estar asustados por los que ganan 15 lucas, por un plan social. Entonces me parece que es un cambio cultural que tiene que tener la sociedad, y en eso como medio de comunicación que pertenece a una organización sindical, trabajamos fundamentalmente. La inversión en medios la hace el sindicato, y tiene que pasar por la aprobación de los afiliados.

NOTICIAS: ¿Cuántas clínicas propias tiene el sindicato?

Santa María: Tres clínicas propias en la ciudad de Buenos Aires. Tiene una clínica, una maternidad y una clínica un poco más chica en Belgrano. Estamos construyendo una clínica desde cero en Mar del Plata, y estamos en un proyecto también de una clínica en Villa Gesell. Calculá que tenemos 160 médicos de familias, tenemos 60 médicos de familias pediátricos, tenemos por mes 80 mil consultas médicas en segundo nivel. No me acuerdo ahora la cantidad de operaciones porque cambió todo con la pandemia, tenemos entre 33 y 42 partos al mes, tenemos operaciones, un montón de consultas mensuales, no podés evaluarlo uno a uno, porque no es lo mismo, porque no es lo mismo Página/12 que diario Z, o no es lo mismo una FM que una AM, no es lo mismo una clínica que una consulta médica, no es lo mismo una operación que no podemos hacer nosotros porque tiene mucha complejidad que una de baja complejidad. No es el mismo número, no es comparable.

NOTICIAS: Pensando en el afiliado, ¿necesita médicos o medios?

Santa María: En lo que más se invierte es en salud, porque representa el 9 por ciento del sueldo del trabajador, en eso es en lo que más se invierte.

NOTICIAS: ¿Qué porcentaje compró de Canal 9?

Santa María: El 90 por ciento.

NOTICIAS: ¿Tuvo algún problema por la disputa legal entre el anterior propietario del canal Ángel González Gonzalez y su socio argentino Lorefice Lynch? González González dice que la propiedad del canal es de él, ¿usted se lo compró a González-González o a Lorefice Lynch?

Santa María: Yo cerré con Telearte y de ese juicio en Estados Unidos no bajó nada a la Argentina todavía. Yo lo compré antes de que saliese el juicio, ya habíamos hecho la propuesta de compra que fue en mayo de este año. Yo no leí lo que salió en Estados Unidos, lo que me dicen que salió, repito por boca de ganso, es que supuestamente Lorefice estafó a González González, y González González en su momento le vendió a Lorefice para estafar al Estado argentino, porque no podía ser un extranjero dueño de un medio. Eso es lo que me dicen que dice...

NOTICIAS: En ese escenario gris entra usted.

Santa María: No, yo entro antes del gris, porque ese juicio se termina, la sentencia se fija en julio de este año y yo compro en mayo de este año, un mes antes de que saliese la sentencia. Y así hubiese comprado en julio o agosto, o cuando fuese, tampoco me tendría que preocupar porque supuestamente ese juicio no bajó nunca a la Argentina. Es más, la jueza, no lo quiero decir porque no tengo precisión, la jueza dice que la sentencia de ella solamente es válida en Estados Unidos, que ella no hace ningún juzgamiento sobre la ley argentina.