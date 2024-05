Vidal acusó al kirchnerismo de no querer condenar el abuso sexual de Fernando Espinoza

“Así votó el kirchnerismo cuando pedimos expresar preocupación por el procesamiento por ABUSO SEXUAL de Fernando Espinoza: NEGATIVO. Ni “aliados”, ni “sororas.” Cómplices silenciosos”, destacó María Eugenia Vidal en su cuenta de la red social X. La ex gobernadora bonaerense se refirió a la sesión de la Cámara de Diputados, cuando dirigentes del PRO pidieron que se vote un repudio por la causa que se investiga al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por presunto abuso sexual.

Desde el bloque de Unión por la Patria advirtieron que no existía un expediente para someter el tema a votación y denunciaron que el pedido es “una paparruchada”. “Primero aprende que todos los de UxP no somos kirchneristas. Y segundo: muy berreta usar una situación así para MENTIR”, respondió la legisladora Sabrina Selva del Frente Renovador a la dirigente del PRO en la misma red social.

“Lo que se puso a consideración no fue ningún expediente expresando preocupación de nada, sino un apartamiento del reglamento que NO acompañamos porque NO existía tal expediente. Usaron una situación muy sensible para montar esta operación para que no tuvieran que explicar por qué ustedes votaron en contra de darle presupuesto a las universidades”, detalló la diputada massista y concluyó: Cómplice silenciosa de este gobierno que niega la violencia de género, sos vos y Silvia Lospennato que están haciendo cualquier cosa para defender lo indefendible de este gobierno”.

Por otra parte, en plena sesión, Silvia Lospennato afirmó: “Intolerable el silencio de los que defienden las políticas de género. No hay que hacer silencio”. “Pedimos que se investigue con celeridad y también nos gustaría que la Legislatura bonaerense tuviera una decisión ejemplar pidiendo, como mínimo, la licencia del intendente procesado”, destacó la parlamentaria del partido fundado por Mauricio Macri.

El lunes se conoció que Fernando Espinoza fue procesado por abuso sexual y desobediencia a raíz de una denuncia que había radicado en su contra una joven que trabajaba bajo sus órdenes como secretaria privada en el municipio matancero. Según los medios que accedieron al fallo, la jueza no ordenó la detención del intendente, pero mantuvo la prohibición de contacto con la víctima y dispuso un embargo de 1.500.000 pesos.

Según consta en la causa, la joven M.J.R. aseguró que el dirigente peronista la abusó sexualmente mediante tocamientos en el interior del departamento donde vivía en CABA, el 10 de mayo de 2021. La denuncia, que se radicó hace tres años, estuvo a punto de cerrarse por pedido de la fiscalía, debido a que la víctima se había ido del país y no había impulsado la acción. Pero la jueza María Fabiana Galletti ordenó el procesamiento del dirigente peronista, por haber intentado acercarse a la joven después de que radicara la denuncia y pesara una orden de restricción.

por R.N.