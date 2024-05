Facundo Manes se lamentó por las palabras de Milei en España

“Lamento los agravios de Javier Milei a España. Es una actitud que rechazamos y avergüenza. Otro liderazgo se merece la Argentina, no el de un presidente que desprecia los valores de la democracia y la convivencia internacional. Necesitamos líderes que unan, no que dividan. Líderes que lideren con esperanza, no con miedo”, expresó Facundo Manes en su cuenta de la red social X.

En el evento organizados por el partido de ultraderecha español Vox, y ante un eufórico auditorio, el mandatario argentino hizo una férrea defensa de las ideas libertarias. En el encuentro Viva 24, desarrollado en el Palacio Vistalegre Arena de Madrid, Milei leyó un discurso que duró poco más de 20 minutos y disparó contra "socialistas" y "colectivistas".

"El socialismo esconde lo peor del ser humano que es la envidia, el odio, el resentimiento y si es necesario el asesinato. Nunca se olviden que los malditos socialistas asesinaron a 150 millones de seres humanos", sostuvo el presidente argentino y agregó: “Es una ideología que está pintada de una pátina altruista, que básicamente esconde lo peor del ser humano”. "Volvamos a defender los valores que hicieron grande a Occidente. Volvamos a defender la vida, la libertad y la propiedad", destacó Milei.

Sin embargo, el punto más hostil del discurso del dirigente libertario se dio al disparar contra el primer ministro español Pedro Sánchez. "El socialismo es destructivo y algunos parecen obviarlo, aun cuando tienen a la mujer corrupta y se tomen cinco días para pensarlo", expresó Milei y señaló: "Cada vez son más los pueblos del mundo que se rebelan contra el mandato socialista. Quiero comprometerme con todos ustedes y decirles que no les voy a fallar".

En el mes de abril, Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez fue acusada por tráfico de influencias. La licenciada en Marketing es objeto de investigación por los vínculos que estableció, en el ejercicio de su profesión, con empresas que negociaban ayudas públicas o participaban en concursos públicos.

"Les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires sine die", declaró el canciller José Manuel Albares. El funcionario ibérico calificó las declaraciones del líder argentino como "gravísimas" y sin "precedentes en la historia de las relaciones internacionales". “Inaceptable que un presidente en ejercicio y en visita a España, insulte a España y al presidente del gobierno de España", comunicó el español.

Desde el gobierno argentino, Manuel Adorni, afirmó que el presidente "no va a pedir disculpas" por sus dichos sobre la esposa de Sánchez. "Lo trataron de odiador, de negacionista, de 'ingerir sustancias', de autoritario, de anti-democrático y de ser gente 'muy mala'. Ojalá en algún momento reflexionen y pidan sinceras disculpas.", señaló el vocero presidencial.

