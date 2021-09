VIDEO: Cinthia Fernández disparó contra La Matanza, tierra de Fernando Espinoza

Si hubo un candidato que ocupó gran espacio en los medios y generó un interés particular en las redes, esa fue Cinthia Fernández. Pero eso no le alcanzó para lograr el mínimo de votos exigido en las PASO para participar de las elecciones generales de noviembre. Según la mediática, uno de los grandes responsables de ello fue La Matanza, partido bastión oficialista que comanda Fernando Espinoza, en el que habrían escondido sus boletas.

Cinthia dispara contra La Matanza:

Así lo hizo a través de su máximo espacio: su cuenta de Instagram. Fue en sus stories donde se quejó de que en ese partido no tuvo “ni un voto”. “¿Cómo puede ser?”, se preguntó irónicamente. E insistió que el problema es “la corrupción de las elecciones”.

"Así que nada, me quedo con la espina porque me faltó muy poquito, quizás con eso hubiera pasado, pero bueno... la corrupción en las elecciones en este país que, obviamente, a los partidos más chicos los perjudica. Quizás hubiera sido la diferencia que me hacía pasar", afirmó la precandidata.

Cinthia agradeció a todos los que la acompañaron y aseguró que espera que ojalá algún candidato, "de cualquier partido", tome sus reclamos y los lleve adelante. E hizo una mención especial a todos aquellos que por medio de las redes le contaban en qué escuelas no estaba su boleta. Sin ir más lejos, el mismo domingo, la mediática y precandidata nombró varios colegios de los que le pasaban sus fans y, ya entonces, empezó a disparar muy duro contra el partido que desde hace años maneja su intendente, Fernando Espinoza, uno de los políticos clave del oficialismo.

Vale destacar que, otra de las denuncias que realizó en redes Cinthia es que le habrían pedido 18 millones de pesos para que sus boletan no falten en las escuelas del conurbano (La Matanza incluida). Acusación que realizó sin dar nombres ni detalles. De ser así, lo que debería hacer la mediática, su representante legal, y el partido Unite (que la llevó a la cabeza de su lista) es llevar esa extorsión a que la investigue la Justicia, cosa que hasta el momento no habría ocurrido.

