VIDEO: Intendente se confundió y pidió usar taparrabos en vez de barbijos

El intendente de Colón, al norte de la provincia de Buenos Aires, quiso recomendar a los vecinos de su ciudad el uso de tapabocas para la prevención del coronavirus pero sin querer, en medio del mensaje, le pidió a la población que se cubra con taparrabos.

Ricardo Casi estaba dando una conferencia de prensa en la que pedía guardar los barbijos para “quienes trabajan dentro de la administración municipal y sobre todo en el sistema sanitario”, cuando sin querer recomendó "taparrabos" para salir a la calle. "No el taparrabos, perdón, el tapabocas necesitamos y recomendamos", se corrigió el intendente, quien es médico y en 2009 pidió licencia para trabajar en el hospital local contra la Gripe A.

En diálogo con NOTICIAS, Casi contó que ese tipo de errores son producto del "agotamiento que se vive en estos días" y explicó que "venía de una situación que no era de lo mejor dentro del municipio". "Me tengo que reír para no amargarme", agregó sobre el furcio.

El uso de tapabocas será obligatorio en la provincia de Buenos Aires desde el lunes próximo, según adelantó el gobernador Axel Kicillof. "Lo usaremos entonces", dijo el intendente sobre la medida. En Colón hay tres casos de coronavirus confirmados. Se trata de vecinos que regresaron desde Brasil y pertenecen al mismo grupo familiar. "Están en muy buen estado de salud, uno de ellos con síntomas leves y dos asintomáticos", detalló el intendente sobre la situación local.

En pleno brote de la Gripe A, en 2009, Casi pidió licencia por 15 días en la función de intendente para desempeñarse como médico en el hospital local. En ese momento, explicó que era "un reconocimiento al esfuerzo de los profesionales de la salud" y un gesto "para expresarles que el municipio está con ellos acompañándolos".