VIDEO | Roberto Navarro falló por tercera vez: anunció un triunfo del FDT que no fue

Eran las 18.05 horas del domingo 12 cuando el periodista K, Roberto Navarro, no aguantó y lanzó entusiasmado al aire en la transmisión de El Destape: “podemos decir que hay un triunfo del Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires”. Lo que no se imaginó era que ese anunció se le iba a dar vuelta con el correr de las horas, como ya le pasó en 2015 y en 2019. Quizá pensó que la tercera sería la vencida. Pero no.. Fue el propio presidente Alberto Fernández quien, con un discurso resignado en el búnker K, reconoció la derrota.

Apenas habían pasado 5 minutos del cierre de los comicios. Lejos estaban de empezar a llegar los primeros números parciales oficiales del escrutinio. Sólo circulaban los números de bocas de urna que ya le habían pasado una mala jugada a Navarro en 2015, cuando lo hicieron anunciar un triunfo de Daniel Scioli que no fue, y en 2019, cuando vaticinó un fallido “batacazo” de la candidata K en Mendoza, Fernández Sagasti. Dos metidos de pata que al periodista K no lo detuvieron para volver a mandarse de cabeza, al punto de hasta burlarse de sus colegas de TN asegurando “yo los conozco, contentos no están…”.

El insólito video de Navarro anunciando el triunfo del FDT en Provincia:

“Acá nuestra abogada nos dice que ya podemos decir el resultado. Y como ustedes saben, porque me estuvieron viendo, ya hablé con toda la gente con la que podía hablar. Así que podemos decir que hay un triunfo del Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires, que fortalece al Gobierno de Alberto Fernández, que fortalece a Axel Kicillof y que da cuenta de que resultó bien esta coalición tan difícil de conformar”, afirmó Navarro, dándole vida a su tercer fallido electoral consecutivo.

Sin ir más lejos, la confianza de Navarro era tal que se encargó de recordar su foto devastado de 2017, la misma que reveló entonces NOTICIAS, luego de que el propio kirchnerismo reconociera públicamente la derrota de CFK con un solo fin, reírse de los periodistas del Grupo Clarín a los que decía no ver contentos ante los supuestos 7 puntos del boca de urnas que daban ganador en la Provincia al FDT.

El problema se dio a las pocas horas, cuando al aparecer los primeros resultados oficiales daban a la alianza Juntos 5 puntos por encima de la dupla Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán. Una derrota que reconoció el propio presidente Alberto Fernández en el escenario del búnker K y sus candidatos, dejando así nuevamente en offside a Navarro.

por R.N.