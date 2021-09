Luis Juez aplastó a Negri: “mido más que el negro de Whastapp”

“Yo mido más que Negri, mido más que el negro de WhatsApp. Yo la peleó muerta. ¿Sabés lo que tenés que caminar para ganarme a mí? Después de alguna iglesia evangélica debo ser el más tocador de timbre, el más activo acá en Córdoba. A mí están los que me aman y los que me odian, y los que me odian, me odian porque soy bocón, no porque soy corrupto”, decía Luis Juez antes de las PASO.

Hoy, la elección confirma el buen desempeño del cordobés respaldado por Patricia Bullrich. Mario Negri contó con el apoyó del ex presidente Mauricio Macri y Elisa Carrió, pero las lista a provinciales que integraron Luis Juez y Rodrigo de Loredo (apadrinado por Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti), se impusieron por una diferencia abultada, y a las 20.30 el propio Negri reconoció su derrota sin la necesidad de esperar los resultados.

La derrota de Negri marca el fin de una época que también arrastra a Ramón Mestre, número cinco en la lista de diputados y que ahora quedará sin chances de ingresar al Congreso. Y es un triunfo solapado para Horacio Rodríguez Larreta: Lousteau y Yacobitti tienen una aceitada alianza política con el jefe de Gobierno y son sus candidatos en la interna nacional del radicalismo.

“En el 2023 voy a ser el candidato a gobernador por Córdoba por Cambiemos o por mi propio espacio. Ya en su momento me postergue por Oscar Aguad a pedido de Mauricio Macri. Ya basta. Tengo 57, voy a tener 60 en el 2023, y no tengo ganas de postergarme más”, marcó Juez.

“No quiero que el partido siga poniendo candidatos que son como esos boxeadores que se suben al ring para justificar la bolsa. Acá la generación de mis hijos no conoce otra cosa que no sea el peronismo en el poder. Es la razón de muchas cuestiones estancadas que podemos mejorar. Lamentablemente nos hemos acostumbrado los cordobeses a vivir con la cabeza gacha”, agregó pre PASO.

“Y para ser candidato a gobernador tenía que ser candidato a senador ahora, porque sino me van a plantar un candidato al que después riegan y te crece un árbol difícil de talar”, razonó Luis Juez en voz alta. “Yo no estoy dispuesto que un tipo que está al pedo en Buenos Aires, que es más porteño que cordobés, quiera venir a instalarse como el próximo gobernador”, había dicho sin nombrar a Negri, en rival que hoy queda en el camino.

por R.N.