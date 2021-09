Las PASO y el show bizarro de CrónicaTv

“Llegó la variante PASO”. Como todos los canales de noticias, Crónica HD cubrió desde la mañana las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) legislativas que se realizan en todo el país. Así contaba el fenómeno, con su característica placa roja, desde poco antes del mediodía. Por primera vez Argentina vive unas elecciones marcadas por la pandemia de COVID-19, que obligó a diseñar protocolos sanitarios y redistribuir establecimientos y mesas de votación. Sin embargo, las clásicas “perlitas” de las elecciones siguen dándose como siempre y Crónica es el medio que mejor las sabe encontrar.

Primero, un hombre disfrazado de carpincho. Por supuesto a una escuela de Nordelta (la San Pedro), en el partido de Tigre. El vecino causó furor entre los votantes, y muchos se acercaron a sacarse fotos con él. De hecho mientras hacía la fila entretuvo a los presentes -y a las cámaras de Crónica también- haciendo movimientos similares a los que hacen los gigantes roedores.

El enmascarado también pidió “por la liberación de los carpinchos” y aseguró que iba a votar “sí o sí”. Sin embargo, cuando las autoridades de mesa lo instaron a quitarse el disfraz para corroborar su identidad, el anónimo se negó. Todo salió al aire del canal del grupo Olmos, que aprovechó cada secuencia para divertir con sus graphs y placas. Y el canal también cubrió a un influencer que fue a votar disfrazado de Coronavirus.

Ocurrió en Jujuy. El hombre conocido como “El bicho jujeño” fue a las urnas con una extraña máscara de coronavirus (mezcla de Mike Wazowski, de la película “Monsters Inc” y un poncho color marrón. Él, a diferencia del hombre carpincho, sí pudo emitir su voto. “Ya votó el Coronavirus”, confirmó Crónica cerca de las 13.

A la hora de analizar las bocas de urna, también se sirvieron del humor para apodar a las las fuerzas políticas. Cerca de las 15 informaban que los “Karpinchos” rondaban un 35%, los “Tinchos” un 30% y “Cerebro” un 8%. En CABA también hablaron de la “Leona”, el “Bulldog” y el “Pelado blue”.

Para comentar el buen desempeño que viene teniendo el peronismo, al menos en lo que marcan las bocas de urna, compartieron otra placa: “El peronismo tuvo sexo”, dijeron en referencia a los dichos sobre “garchar” de la candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz.

Por si fuera poco, Crónica se acercó al barrio del cumbiero y trapero L-Gante, que estas últimas semanas pasó por todos los medios de TV de aire. Con el móvil en General Rodríguez, aseguraron que fueron a “despertar” a Elián Angel Valenzuela para que fuese a votar. En las inmediaciones de su casa, el joven cumbiero habló de política y no descartó ser candidato. “Vengo haciendo bastante con mi gente, con la cumbia 420, muchas cosas por el barrio. Sí tomaría un tiempo un cargo pero si algún día la gente me lo llega a hacer saber, yo no quiero hacer política. Lo vengo haciendo por empatía y nadie lo ve, no sale en ningún lado y está bien que sea así, pero el barrio lo sabe que es lo importante. Hay una frase que yo digo siempre: ‘el barrio por el barrio’”, dijo a las cámaras de Crónica.

Con una mirada distinta, siempre buscando el costado gracioso e inexplorado de cada jornada democrática, en estas PASO Crónica volvió a ser tendencia por su cobertura, aplaudida siempre por los adeptos al humor, lo bizarro y el "color" que suele pasar desapercibido en otros tantos canales. Otra vez, con sus ocurrentes placas y graphs, Crónica se viralizó en forma de memes.