Zannini y Parrilli: el regreso de los íntimos de Cristina Kirchner

Desde el 10 de diciembre, dos rostros familiares volverán a asomarse por los pasillos del Congreso. Serán los de Carlos Zannini, ex secretario de Legal y Técnica de Cristina Kirchner, y Oscar Parrilli, ex secretario General de la Presidencia y ex jefe de la AFI. Ambos son íntimos de la ex presidenta, quien pidió específicamente por ellos ante Alberto Fernández.

Es que Cristina, vicepresidenta electa, tendrá como deber presidir el Senado desde que asuma. Y quiere a su lado a sus dos fieles.

Por eso pensó en Parrilli, su histórico secretario que acaba de ganarse un lugar como senador por Neuquén, como presidente previsional del Senado. El cargo otorga la responsabilidad de presidir la Cámara alta cada vez que el vicepresidente se ausenta por viajes, o porque tiene que ejercer de Presidente de la Nación.

El puesto, que hoy ocupa Federico Pinedo, además le otorgaría mayor visibilidad a un Parrilli que durante cuatro años casi no salió del Instituto Patria. CFK pensó también en Zannini como parte de su equipo en el Senado. Podría ser su secretario.

Ambas designaciones hicieron ruido en el albertismo duro. “No sé si es la mejor señal nombrar a dos personas que representan al cristinismo más cerrado. Va a complicar la relación con el resto del bloque peronista”, lanzó a NOTICIAS un miembro de esas filas.



Por Daniela Gian y Juan González