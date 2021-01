Biassatti y Fresca

Biasatti. En este coqueto local minimalista podrá ver a su dueño amasar las pastas con sus propias manos. Milton Bertoni tomó las recetas de su “nonna” María Biasatti, y además sumó su experiencia gastronómica –y la de su esposa– para llevar las pastas a otro nivel. De su abuela tomó los ravioles de osobuco y espinaca, los sorrentinos de jamón natural y queso cuartirolo, todas las pastas secas, y la receta de la salsa con albóndigas. Su aporte gourmet llegó con opciones como los ravioles de cordero (de sabor suave, que invita a seguir comiendo), los triangolli de ternera y cerdo, y las mezzalune de ricotta, queso pecorino y albahaca. Todo está hecho a mano y, para salsas y rellenos, utilizan materias primas de la mejor calidad. También tienen un delicioso tiramisú y cannolis que se rellenan en el momento. Tienen un mercado con buenos vinos argentinos, ricos quesos y demás tentaciones.

Ciudad de la Paz 1917, Belgrano. 4853-7652. Martes a sábado de 10.30 a 20. Domingos de 10.30 a 14.

Fresca Laboratori di Pasta. Una impresionante casona de dos plantas con guardia di sicurezza y un centro de elaboración de pastas a cargo de Mario Sciolla, ex chef del embajador. En la planta superior, en sofisticadas máquinas Made in Italy, fabrican las pastas que luego exponen en una vitrina de la planta baja. La variedad es grande, pero lo mejor es animarse a lo nuevo: los lingotti (unos ravioles más largos; los de salmón, langostinos y batata son un must), y los raviolones (un manjar los de ricotta, limón y nuez). Vienen en unas novedosas cajas de diseño, del tamaño justo para cada tipo de pasta (¡los ravioles en hilera y separados!). También hacen sus propias salsas –sabroso pesto de rúcula–, tienen auténtico vitelo tonnato y postres varios. Su mercado de productos italianos gourmet lo hará sentirse en un free shop.

Migueletes 921, Cañitas. 113-818-6956. Martes a sábado de 9 a 21. Domingo de 9 a 14. Estacionamiento en Gorostiaga 1645.