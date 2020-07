El Imperfecto y Na Num

Ya antes de la pandemia, Diego “Tatu” Rizzi, dueño de Opio –excelente cocina del sudeste asiático, hoy con deliveries– cedía su espacio todos los lunes a la cocinera de origen coreano Lis Ra (ex Niño Gordo) y su proyecto Nan Num, mientras ella buscaba local para instalarse por su cuenta. Ya en ese entonces Tatu, tenía planeado abrir su segundo proyecto, El imperfecto, y a ambos los agarró la pandemia con locales alquilados, obras avanzadas y personal contratado.

No quedaba otra que seguir. Las obras llevaron el doble de tiempo y esfuerzo, pero hace una semana ¡aleluya! Na Num abrió en Chacarita, y El Imperfecto en Palermo. Obviamente solo hacen delivery, pero ambas cocinas están abiertas y funcionando a pleno, con propuestas muy originales.

En El Imperfecto no tiene gas pero por decisión propia: todo se hace a pura leña y fuego. Hay un horno de barro, una parrilla, sartenes de hierro sobre brasas y un caldero al rojo vivo de donde cada semana saldrá un guiso. Tatu trabaja codo a codo con su pareja, Memi Saravia, una salteña que aportó su buena mano para la cocina en platos típicos como las bombas de papa, carne y queso. “La idea es que no haya lineamientos ni reglas sobre el tipo de cocina” –señala Tatu, quien despunta el vicio de lo asiático en platos como la hamburguesa de cerdo, con jengibre, cilantro y pasta de maní en su mezcla; pero no descarta un buen sándwich de roast beef o una argentinísima salchicha parrillera.

Lis Ra llama a la propuesta de Na Num cocina coreana poco convencional. De padres coreanos, criada en Estados Unidos y luego en Argentina, Lis creó un menú atravesado por todo su recorrido. Su plato emblema es el kimchi asado, servido con un puré de coliflor que suaviza el picante; pero en su carta de delivery no falta su versión de tortilla de papa (con nabo y hongos shiitake) y un clásico sandwich de pollo frito con cole slow, delicia americana. Lis ahora además tiene su propio programa en el canal Gourmet, Cocina asiática.

Ambas propuestas son tentadoras y valientes, no solo porque nacieron en plena pandemia, sino por lo que ofrecen. ¡A probarlas!