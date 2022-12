Koko Bao Bar

Empezaron hace 5 años en un localcito diminuto casi en el borde entre Palermo y Colegiales, con un modelo que hoy no para de crecer en negocio gastronómico: el monoproducto. El producto son los baos y hoy los locales son dos (y medio, sumando el punto de take away), uno más grande y siempre lleno en la esquina de Arévalo y Cabrera, y otro más pequeño pero igualmente lleno en Manduca, el circuito gastronómico del complejo La Plaza. ¿Qué son los baos? Son unos sandwiches oriundo de Corea, con un pan super esponjoso hecho al vapor que se dobla al medio como un pañuelo y lleva en el centro distintas carnes o vegetales. El clásico original es de panceta braseada y kimchi así que, si es nuevo en este viaje de ida, asegúrese (si no es vegetariano) de comenzar por ahí.

No todo son baos en su carta, pero sí son el foco principal. Tienen siete variedades, algunas carnívoras y, puesto que el público es mayormente joven, hay opciones veganas (delicioso el bao de hongos y tofu). Salen con papas rotas doble cocción y alioli, así que una porción es una comida completa.

El resto del menú hace un recorrido por la cocina de todo el Sudeste Asiático. Están los dumplings (dim sum en China, gyosas en Japón, son una suerte de ravioles), los clásicos de langostinos y cerdo, de carne, y los veganos de cabutia u hongos y tofu.. También hay platos más suculentos, como el curry vegano (con tofu, vegetales y leche de coco) y el redang (curry indonesio), el kokoro bowl, de panceta braseada y arroz, y la ensalada de langostinos.

Para complementar el pedido lo mejor es pedir algún platito. Tienen samosas (las “empanaditas” indias, de batata, arvejas y jalapeños), croquetas de arroz y hongos, y los deliciosos summer rolls (arrolladitos veggie en papel de arroz) y winter rolls (re roast beef braseados y vegetales). De postre, delicioso flan de coco al vapor, y parfait de chocolate.

El nombre Koko está visualmente ligado al logo de la casa, la cara de un niño de rasgos orientales que circula en remeras, tote bags, medias y gorras por todos los barrios hipster de la Capital.