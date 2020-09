5 películas para entender el estallido la burbuja inmobiliaria en EE.UU.

1. La Gran Apuesta. Basada en el libro del mismo nombre del periodista Michael Lewis, la película retrata a un puñado de agentes del sector financiero que previeron la gran crisis de los créditos hipotecarios y decidieron apostar en contra del mercado inmobiliario estadounidense. Dilema moral en el que los protagonistas son “premiados” al convertirse en millonarios mientras la debacle financiera arruinaba a millones.

2. Malas Noticias. “Too Big to Fail” (su título inglés) adaptó el libro de Andrew Sorkin, columnista financiero de The New York Times, sobre el colapso de Lehman Brothers. La película, de Curtis Hanson (L.A. Confidential), se centra en los intentos del secretario del Tesoro y del presidente de la Reserva Federal de evitar las consecuencias del desastre.

3. Wall Street 2: El dinero nunca duerme. Secuela de la aclamada “Wall Street” (1987), de Oliver Stone, que llegó un año después de la crisis del 2008. Aunque no está a la altura de su antecesora, que cuenta los excesos financieros de los yuppies de la década de los 80, “Wall Street 2” llegó con timing perfecto. “Tiempo atrás dije ‘la ambición es buena’. Ahora parece que también es legal”, dice Gordon Gekko, encarnado por un Michel Douglas que acaba de salir de la cárcel y está listo para volver a aganar dinero rápido.

4. Inside Job. El documental sobre la crisis ganó el Oscar en 2011, y funciona como resúmen de todos los males que provocaron el estallido de la burbuja: el exagerado tamaño de los bancos, la concentración de entidades financieras, las puertas giratorias, los grupos de presión, los sueldos astronómicos de los directivos. Y, más que nada, un sistema que apaña en vez de castigar los errores del sistema.

5. Marx Reloaded. Documental alemán dirigido Jason Barker, especialista en filosofía francesa contemporánea, que analiza la crisis de 2008 a la luz de la filosofía marxista. “¿Puede el comunismo ser la solución a la crisis?” es la pregunta que intenta responder en colaboración con filósofos como Slavoj Žižek, Peter Sloterdijk y Antonio Negri, entre muchos otros.

por R.N.