Autorecital: hoy se dará la vuelta de los shows musicales en Argentina

Hoy se dará el primer recital presencial importante en la vuelta de los shows musicales en nuestro país. Coti y su banda, “Los brillantes”, darán un autoconcierto en San Isidro, frente al río, y con público en sus autos.

El predio de Alvear y el Río (Sebastián Elcano 1750), reconvertido en autocine, se abrirá desde las 21 hs para ver en el escenario, y escuchar desde la radio del vehículo a través de una transmisión en FM, la hora y media de canciones que el autor de “Nada fue un error” y “Color esperanza” tiene preparadas.

“No quería hacer un recital demasiado largo porque sé que van a asistir familias, y quizás muchos chicos chicos. La idea no es que se junten tres o cuatro personas y vayan en un auto a ver el show”, remarca el músico en diálogo con NOTICIAS.

La idea la empezó a cranear en abril. “Cuando tuvimos que posponer el Luna Park que íbamos a hacer empezamos a ver opciones. Me encontré con una experiencia en un autocine en Bélgica que me gustó, y empezamos a ver cómo la podíamos adaptar”, cuenta Coti.

“Hablamos con varias provincias primero, porque eran los lugares donde entonces había menos casos. Con Córdoba y Jujuy, pero finalmente se postergó, y al final apareció esta opción en San Isidro que nos acercó Agustín Contepomi”, agrega.

“Lo estamos haciendo a pulmón, nos prestan en lugar, y lo recaudado va al alquiler del escenario y los músicos. Hay mucha gente que labura de los shows, que necesita hacer dos por fin de semana para comer, y ese circuito está parado hace meses”, remarca el músico.

“La transmisión es por FM, así que cada vehículo puede escuchar al volumen que quiere, sin bajar las ventanillas. Es la manera más estable para hacerlo, y se escucha muy bien. Adaptamos un poco los arreglos a esas posibilidades. Generalmente los parlantes de los autos tienen muchos graves, pero estoy contento con las pruebas que hicimos”, pormenoriza Coty, muy cuidadoso de las instancias técnicas.

“No queremos que la gente se baje del auto, cada uno lo escucha y lo ve desde su coche. Obviamente lo ideal sería hacer un sonido general que puedan escuchar todos, pero muchos autocines no están habilitados para recitales, y muchos lugares para recitales no se bancan el ingreso con los autos. Por ahora esta es la mejor opción”, marca.

Hiperactivo, Coti lanzó este año -en mayo- la canción “Por Ahí” junto a un videoclip producido íntegramente en forma remota, y en junio presentó el documental “Nada fue un error” que recorre el camino que realizó el artista para llegar al concierto en el Teatro Colón. Es además uno de los artistas argentinos más escuchados en Spotify, superando los 3.600.000 oyentes mensuales y se encuentra grabando su nuevo disco.

