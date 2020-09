Superhéroes: las mejores series nuevas para ver en streaming

Los historias superhéroes nunca se agotan, y el género se aggiorna más rápido que el sistema operativo de los celulares. Abandonando el bronce y la rectitud moral que supieron tener en su época dorada, los nuevos héroes son personajes caprichosos y bizarros. Es el caso de “The Boys” que estrenó esta semana su segunda temporada en Amazon Prime; “Doom Patrol”, que hizo los mismo el pasado jueves en HBO Go; y “The Umbrella Academy” en Netflix (su segunda temporada llegó a fines de julio).

Amazon. Aunque la plataforma del gigante del retail ya había parodiado a los superhéroes con “The Tick”, “The Boys” (basanda en un cómic original de Garth Ennis y Darick Robertson), lo llevó a otro nivel. Su primera temporada el año pasado logró el pulgar arriba de la crítica y el público (en Rotten Tomatoes tiene un 81% de aceptación crítica y un 94% por parte de la audiencia), instalándose como una de las mejores series del mundo audiovisual.

Mezcla del mundo de DC Comics con “American Horror Story” y “House of Cards”, tiene lo mejor del género de superhéroes, pero desde una perspectiva mucho más oscura: The Seven, el grupo de superhéroes de la saga, es una parodia de la “Liga de la Justicia” manejada por una corporación tan sucia como LexCorp (la empresa del pelado Lex Luthor), que convierte a sus héroes en franquicias que defienden ciudades y publicitan productos. Con un relato brutal cuestiona el mantra de Spiderman, “con un gran poder viene una gran responsabilidad”, para presentar a un grupo de irresponsables, más parecidos a super atletas descarriados que a intachables paladines. Un producto fascinante que se encumbra como los más visto de la plataforma en la última década.

HBO. “Watchmen” (de fines de 2019), la serie de Damon Lindelof (“Lost”, “The Leftovers”) basada en la novela gráfica de Alan Moore, es una de las joyas entre las series de superhéroes de HBO, pero no la única.

Esta semana se produjo el estreno de la segunda temporada de "Doom Patrol", la banda de héroes "marginados con poderes que no pidieron": un burro que funciona como portal a una dimensión paralela; una protagonista que tiene 64 personalidades y puede convertir sus palabras en armas; una cucaracha gigante; y un robot retro (bajo el que se esconda el ex “George de la Selva” y cazador de momias, Brendan Fraser).

Basada en un comic de DC de 1963 que fue readaptado por el genial Grant Morrison de 1989 a 1992, la serie llegó como un spinoff de “Titans”, la “Liga de la Justicia” teen que produjo Netflix. Pero aterrizó finalmente en HBO Go que le imprimió su impronta, y el resultado es una trama, si bien no alzanza a la destacada “The Boys” ni a “Watchmen”, aporta una mirada fresca de esmerados losers, muy distante de la otros superhéroes de la factoría DC.

Universo comiquero que tuvo su celebración, la DC Fandome, hace menos de dos semanas, en la que se anunciaron videojuegos, películas y la esperada reedición de “Justice League” por Zack Snyder: el director debió abandonar el rodaje por la muerte de su hija, y ahora vuelve a ensamblar lo filmado, que con escenas nuevas se convertirá en una miniserie de cuatro capítulos de una hora, bastante diferente a la que estrenó Joss Whedon en los cines.

Netflix. Ante la crecida de los rivales, el líder del streaming no quiere quedarse sin súpers. Y busca hacerse con perlas del comic de otros catalogos. Así llegó a “The Umbrella Academy”, que pertenece al sello Dark Horse: la serie tiene un aire a las películas de Wes Anderson, particularmente a “Los Excéntricos Tenenbaum”, con una familia disfuncional de chicos con poderes.

Pero no es la única apuesta del gigante de la N roja: quiere comprar Paramount que posee a su vez los derechos de los héroes de los cómics de Valiant. El estudio tuvo un comienzo penoso con “Bloodshot” de Vin Diesel, pero Netflix cree que puede crear éxitos como los que ha tenido con “Bright” protagonizada por Will Smith y dirigida por David Ayer, “The Old Guard” con Charlize Theron, y “Project Power” con Jamie Foxx y Joseph Gordon Levitt.

Paramount está valorada aproximadamente $4 mil millones dólares, que es menos del 25% de la cantidad que Netflix está gastando en contenido original solo este año, por lo que no sería algo que el streaming no pudiera pagar, y en el combo irían también las franquicias de “Transformers” y “Mission: Impossible”.

Disney+. La platagorma de Disney llegará finalmente al país en noviembre del 2020. Y ofrecerá todo el universo cinematográfico de Marvel (además del catálogo de Pixar, Star Wars, National Geographic y algunas de las producciones de Fox). Con un abono que rondaría los 6 dólares, el servicio que ya cuenta con 60.5 millones de suscriptores en apenas ocho meses, pretende llegar a los 100 para 2021 con el estreno de series potentes de superhéroes.

"The Falcon and the Winter Soldier" será la primera serie de Marvel para Disney + en llegar a la plataforma de streaming. Dirigida por Kari Skogland, estará protagonizada por Anthony Mackie como Sam Wilson (Falcon) y Sebastian Stan como Bucky Barnes (el Soldado de Invierno), y contará con Daniel Bruhl dando vida al Barón Zemo, como ya hizo en "Capitán América: Civil War". Le seguirán las series de “WandaVisión”, recientemente adelantada a 2020, "Loki" y "Ojo de Halcón". Y luego "Moon Knight", "Ms.Marvel" y "She-Hulk", presumiblemente en 2022.

