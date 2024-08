Boom de musicales: ¿auge o espejismo?

“La comedia musical no es nada sobre lo cual se deba discutir: debe ser disfrutada”, afirmó el prestigioso hombre de teatro y crítico norteamericano Harold Clurman. Y con ese pensamiento contribuyó a sentar la base de lo que se constituyó en uno de los géneros más apreciados por espectadores de todo el mundo. Incluso en nuestro país, donde una equívoca visión lleva a pensar que no hay tradición para esta clase de iniciativas.

Tras el arrollador éxito de taquilla del musical “Matilda”, que sumó la friolera de 160.000 espectadores, aunado a la actual y sorprendente cantidad de propuestas semejantes en la cartelera porteña, a contracorriente de la sempiterna crisis económica nacional, surge el interrogante: ¿auge o espejismo?

“Me quedo con el ímpetu del talento que tiene la gente de los musicales en Argentina. Fundamentalmente, los artistas, técnicos y creadores. El teatro de producción tiene una ecuación económica muy, muy finita, por la que le cuesta desarrollarse”, afirma el reconocido empresario Carlos Rottemberg, quien tras “Matilda”, tiene en escena “School of rock”, en el Gran Rex, donde se destacan Agustín “Rada” Aristarán y Ángela Leiva, más “Legalmente rubia”, en el Liceo, con Laura Fernández en el recordado rol de Reeese Witherspoon.

Con un bagaje de cincuenta años de experiencia, resume el esfuerzo de una oferta de envergadura: “Está hecho por una mezcla de pasión, de seguir apostando y por creer que el teatro musical de producción merece un lugar. Si no somos la tercera capital teatral del mundo, que en estos momentos es Madrid, seamos la primera de América Latina. Falta, cuesta, porque no hay una relación entre los costos con el ingreso por venta de tickets. Si uno mira la historia en general, son las comedias las que terminan siendo las virtuosas en la estadística de audiencia”.

Por su parte, el director y coreógrafo Ricky Pashkus, que en estos momentos saborea un récord de 140.000 entradas vendidas desde su estreno veraniego en Villa Carlos Paz con “Mamma mía”, opina: “Hace tiempo que el musical tiene tres a cuatro títulos importantes por año y eso genera convocatoria. Creo que los productores abarcan todas las posibilidades que tiene el género teatral y apuestan a lo grande. Si van a pérdida será a lo grande, pero si hay ganancia, también puede serlo en la misma medida. Un éxito te ayuda a cubrir otra propuesta que no vaya tan bien. Un suceso importante puede lograr unos 80 a 120 millones por semana. El auge tiene que ver en gran medida con que a la gente le gusta el musical y que, si es un título importante y hay figuras con convocatoria, se genera un atractivo para los inversores a pesar de que la economía no ha mejorado”, señala con locuacidad el productor del musical protagonizado por Florencia Peña con música de ABBA en el Teatro Coliseo.

Pashkus tiene una destacada trayectoria vinculada al rubro. Responsable artístico de títulos como “Te quiero, sos perfecto… cambiá”, “Los productores”, “La jaula de las locas”, “El joven Frankenstein”, “Sweeney Todd” o “Kinky Boots”, cocreó además los Premios Hugo dedicados al formato. Actual socio de la empresa Rimas, junto a Florencia y Alejandro Masri, aporta: “Mucho de lo que se adquiere para una puesta hay que pagarlo en dólares porque viene del exterior. Los musicales se pueden comprar en réplica o no del original, esto último te permite dar argentinidad a la versión. El talento local logra que el material genere una cercanía sensible con el público. Si se compara con lo que se puede ver en Madrid, Londres o Broadway, acá se encuentra vitalidad y respeto por el material, pero con un criterio profundamente diverso y auténtico. La obra es la misma, pero tiene un perfume que te identifica y ayuda”.

Pashkus, acaba además de comenzar los ensayos de “Dios es argentino”, con libro de Osvaldo Bazán y música de Ale Sergi. Es el tercer trabajo conjunto de este triunvirato creativo, luego de “Y un día Nico se fue” y “Yiya, el musical”. Además, para 2025, tiene entre manos el proyecto de “Pretty woman”, la versión musical de la película que protagonizaron Julia Roberts y Richard Gere.

Independientes

Un rápido vistazo a los títulos en escena permite comprobar que hay muchos musicales de cámara, realizados en cooperativa, a puro pulmón o con algún sponsor o mecenas que se arriesga. Algunos sólo tienen una función semanal y sus elencos están integrados por talentosos artistas emergentes, que aún no logran vivir de este oficio y comparten su tiempo con otros trabajos cotidianos. Lo primordial, en estos casos, es foguearse y arremeter con temáticas o personajes que en general no encuentran eco en piezas comerciales.

Uno de estos ejemplos es “Waterloo, Summer Night City”, en el Metropolitan, una trama que conecta diferentes generaciones mediante un recorrido por los inolvidables hits del grupo sueco ABBA. El argumento se focaliza en los años ochenta cuando la Drag Queen Lady M, abre las puertas de la disco Waterloo, un lugar en donde historias de amor y amistad se entrelazan.

Con libro de Loli Miraglia, tiene un seleccionado de jóvenes artistas como Carolina Domenech, Bruno Coccia, Lucas Spadafora, Cristian Zeballos y un ensamble de ocho bailarines. “Producir “Waterloo en este año tan desafiante por el contexto en el que vivimos, fue uno de mis mayores actos heroicos. Soy una apasionada del arte y la música. Tomé la decisión porque cumplo diez años con mi productora SDO (junto a Lucas Mentasti), y era parte de mi celebración. Encontré el mejor elenco y equipo creativo, para llevar esta historia de amor, amistad y transformación a un público ávido por cantar icónicas canciones. Pero también de disfrutar de la comedia, de las escenas de amor romántico y de aquellas otras, tan profundas que hablan de la libertad de ser en esta disco”, sostiene Miraglia.

Por su parte, Juan Martín Delgado, joven autor, coreógrafo y director, egresado como alumno destacado de la Escuela Fundación Julio Bocca y becado para perfeccionarse en New York, expresa que “Gwen”, en el Paseo La Plaza, es su homenaje a la versátil e icónica bailarina Gwen Verdon, musa y compañera del coreógrafo Bob Fosse, con un nutrido conjunto de intérpretes entre los que se encuentran Romina Fos, Virginia Kaufmann y Milagros Llanos.

“Me atrajo del personaje haber descubierto que originó roles de musicales que me gustan y que había sido tan importante para Fosse al momento de crear. Empecé a investigar más y me enamoré del talento, del carisma que tenía y de su personalidad. Cuando vi un documental y la serie que se filmó sobre ella, me terminé de inspirar para llevar adelante el proyecto”, resume.

En su época, Verdon, estrenó personajes hoy emblemáticos como Lola de “Damn Yankees”, Charity de “Sweet Charity”, y Roxie Hart de “Chicago”. Fue cuatro veces premiada en los Tony y colaboró estrechamente con el genial Fosse, gran amor de su vida, con quien llevó adelante las películas “Cabaret”, “Sweet Charity” y “All That Jazz”.

Y mientras nos preparamos para los futuros estrenos de “Wilde”, con Pepe Cibrián Campoy, el regreso de “Casi normales” con Laura Conforte y Martín Ruiz, el debut de “Rock of ages” con la cantante Daniela, y “Alice By Heart” con dirección de Julio Panno, mantengamos la esperanza de ver crecer aún más la cantidad de opciones.