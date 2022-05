Los premios Tony serán queer, negros y con "violencia cero"

Se conocieron los nominados a los premios Tony, el reconocimiento a lo mejor del año en Broadway. El espectáculo que recibió el mayor número de nominaciones, con 11, fue “A Strange Loop” de Michael R. Jackson (el dramaturgo que comparte nombre con el ex Rey del Pop), quien ya ganó el premio Pulitzer por este metamusical sobre un escritor queer negro que está escribiendo un musical sobre un escritor queer negro: de allí el loop. La crítica del New York Times, Maya Phillips, dijo que “logra una hazaña asombrosa: condensar una idea compleja, llena de paradojas y abstracciones, en la forma de un musical de Broadway”.

Tres de sus estrellas fueron nominadas: Jaquel Spivey, John-Andrew Morrison y Morgan Lee, quien se convierte en la primera intérprete abiertamente transgénero en ser nominada a un premio Tony por actuación.

Pisándole los talones, con 10 nominaciones, está “MJ”, el musical sobre Michael Jackson (ahora sí el cantante), que Adrian Horton de The Guardian llamó “un alegre desfile de éxitos… y un giro aséptico a través de la vida de Jackson que esboza demonios sin llenarlos”. “MJ” empujó nominaciones para su estrella Myles Frost, el director y coreógrafo Christopher Wheeldon, y la escritora Lynn Nottage, quien recibió también una nominación a mejor obra por su drama “Clyde's”.

Los otros nominados a mejor obra son la comedia negra “Hangmen” de Martin McDonagh; el drama “Skeleton Crew” de Dominique Morisseau; “La trilogía de Lehman”; y “The Minutes”, la obra de teatro de Tracy Letts sobre una reunión del ayuntamiento.

“Paradise Square”, un musical que lleva el nombre de un salón de Manhattan en el siglo XIX, recibió 10 nominaciones. Y el musical “Six” obtuvo ocho nominaciones, incluyendo mejor musical y mejor partitura original para Lucy Moss y Toby Marlow, quienes lo escribieron cuando eran estudiantes universitarios en su último año en Cambridge: las esposas de Enrique VIII regresan de entre los muertos para dar un concierto pop.

“Para chicas de color que han considerado suicidarse”, del poeta Ntozake Shange, recibió siete nominaciones, al igual que “Girl from the North Country”, el set musical de Conor McPherson con canciones de Bob Dylan. Hugh Jackman protagonista de “The Music Man”, también está nominado: si gana sería su tercer Tony.

En tanto, “American Buffalo” el clásico de David Mamet que cuenta con producción del argentino Diego Kolankowsky, recibió cuatro nominaciones a los premios Tony. La obra protagonizada por Lawrence Fishburne (el de “Matrix”), Sam Rockwell (ganador del Oscar por “Three Billboards Outside Ebbing”) y Darren Criss (el de “Glee” y Harry Potter en Broadway, ganador de un Emmy por “El asesinato de Gianni Versace”) recibió las nominaciones a mejor actor protagónico a Sam Rockwell, a mejor dirección para Neil Pepe, mejor diseño escenográfico a Scott Pask, y mejor revival.

La producción se vio detenida durante la pandemia y el proyecto pudo sostenerse y estrenarse veinticinco meses, siendo festejado por la critica del New York Times y el Washington Post que calificó “como una puesta explosiva y de pura dinamita”.

Kolankowsky que ya cuenta con un premio Tony a mejor musical por “Once on this island”, se apuntó así su cuarta nominación con su primera participación en una obra de texto en la capital mundial del teatro, que vuelve a poner al tope los premios a su circuito en Broadway pandemia: la edición de 2020 de los premios se canceló debido a la cuarentena impuesta en Nueva York, lo que también provocó el retraso de la ceremonia de 2021, donde “Moulin Rouge!” triunfó recogiendo 10 estatuillas.

Los premios de este año se llevarán a cabo el 12 de junio en el Radio City Music Hall de la Gran Manzana, y serán presentados por Ariana DeBose, quien ganó un Oscar por su actuación en “West Side Story” de Steven Spielberg.

Después de que Chris Rock fuera abofeteado en el escenario por Will Smith en los Premios de la Academia a principios de este año, los premios Tony anunciaron que tienen una "política estricta de no violencia" y que "en caso de un incidente, el autor será expulsado".

por R.N.