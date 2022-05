Polémica: porqué las apuestas pueden salvar el fútbol

Predecir qué equipo gana, el resultado, quién hace el gol y hasta en qué minuto. Ser DT de las predicciones de la pasión. Todo aquello que supo generar el antiguo Prode, tiene revival con Golazo, el juego oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que otorga diversos premios y tiene como gran atractivo la oportunidad de hacer realidad un sueño: viajar a Qatar para ver la Copa del Mundo.

“Nosotros empezamos a jugar a Golazo antes de que Golazo exista”, recuerda Mariano Campos, cofundador de la aplicación y del concepto que atraviesa a Golazo. “Nos hablábamos por teléfono en nuestro grupo de amigos y hacíamos predicciones. Hasta que, un día, una de tantas que yo había hecho resultó muy cercana a la realidad. Entonces un amigo, otro de los cofundadores, empezó a llamarme durante el partido para decirme que, si sucedía lo que yo había dicho, se moría”.

Y completa: “Le importaba más la predicción que el resultado del partido en sí. A partir de vivir eso, nos dimos cuenta de que teníamos una buena idea”. Pero ¿Golazo guarda alguna relación directa con el tan recordado Prode? “En el Prode había un pozo acumulado. Es decir, dinero de por medio”, explica Mariano. Y continúa: “Golazo es totalmente gratuita. Tanto la bajada como las jugadas o pelotas que podés quemar por cada pronóstico. Y los premios son experiencias, no dinero. Lo nuestro es un gaming de predicciones”.

La posibilidad de realizar todas las apuestas con el celular, desde la palma de la mano y en cualquier momento y lugar, hace de la app una forma fácil y simple de vivir la pasión por el fútbol y combinarla con el entretenimiento. El usuario no tarda más de 20 segundos en subir sus resultados y se pueden hacer hasta 50 predicciones por partido. Esto, multiplicado por la cantidad de encuentros de cada fecha de la Liga Profesional, otorga cerca de 700 posibilidades cada sábado y domingo.

Por el lado de la AFA, la asociación que dirige Claudio “Chiqui” Tapia, acaba de cerrar un acuerdo con la casa de apuestas china W88. “Dentro de la segmentación de nuestra plataforma de patrocinios, hoy estamos muy contentos de anunciar a W88, líder en la región asiática, como nuevo patrocinador regional de nuestras selecciones en ese continente", destacó el director comercial y de marketing de AFA, Leandro Petersen.

Apuestas

Cada año, los apostadores británicos pierden más de 11 mil millones de libras en la industria del juego, lo que equivale a casi £164 por cada hombre, mujer y niño en el Reino Unido. Es que la Premier es una de las ligas con más peso de las apuestas en el mundo, desde que el gobierno laborista de Tony Blair flexibilizó las leyes de juego en 2005. Desde entonces el crecimiento de las apuestas en el Reino Unido ha creado multimillonarios, como Denise Coates de Bet365 y los hermanos Done de Betfred.

En 2021, nueve de los veinte equipos que participan de la máxima categoría del fútbol británico tenían sitios de apuestas como sponsors: pero ninguno de los seis grandes: las plataformas para apuestas inglesas prefieren a los clubes medios y pequeños, de pueblo, que tienen un público de clase media y baja más propenso a la timba: dos de los tres clubes que lograron el ascenso (Brentford y Watford) sumaron un patrocinador de apuestas en sus camisetas.

En contrapartida, los sitios de apuestas aparecen como una opción de ingresos por publicidad para equipos a los que no les sobran opciones como a los gigantes de la liga, emparejando las condiciones luego para contrataciones y desarrollo del club.

Un fenómeno que se ve en el fútbol español donde Betway sponsorea al Levante, por ejemplo. Y Bwin puso su logo en la camiseta del Valencia. En la liga italiana rige una prohibición de publicidad a las empresas de juego, pero se levantaría a partir de junio 2023.

En Brasil, 8 marcas de sitios de apuestas tienen presencia en las camisetas de 17 clubes del Brasileirão, la serie A del país vecino (un aumento del 38,5% respecto de 2020): incluyen Atlético-MG (Betano), Atlético-GO (Amulet Bet), América-MG (Pixbet), Avaí (Pixbet), Botafogo (Estrelabet), Fluminense (Betano) y São Paulo (Sportsbet.io).

Finalmente, en Argentina, Bplay, la empresa de apuestas deportivas y juegos online, es el principal sponsor de Estudiantes de La Plata hasta fines de 2022. Y la española Codere cerró un acuerdo con River Plate por us$ 2 millones para estar en las mangas, y podría quedarse con el pecho de la camiseta a mediados de este año cuando Turkish Airlines deje el espacio vacante (todo indicaría que así sucederá), con una inversión de entre us$ 3,5 y us$ 4 millones por año, más premios por cada título ganado, extendiéndose hasta mediados del 2025. Una tendencia que se espera se entienda cada vez más en el fútbol local, con otras plataformas buscando espacios ya en camisetas y estadios.

por Juan Pablo Francia