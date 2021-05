Friends, GOT y Harry Potter juntos en HBO Max

El mercado de los contenidos en streaming sigue creciendo y suma un nuevo competidor al mercado que promete reunir a los éxitos de la ficción más destacados de los últimos años: HBO Max, la plataforma que estará disponible en América Latina a partir del 29 de junio.

Esta nueva oferta de streaming llega tras la fusión de importantes productoras, ya que fue así que esta nueva oferta aunará en sus catálogos a éxitos como Friends, Game of Thotnes, las sagas de los superhéroes de DC, Harry Potter y el Señor de los Anillos. Como así también sumará el fútbol de la UEFA Champions League y, para los chisoc y adolescentes las colecciones de dibujos animados de Cartoon Network y Looney Tunes, y títulos de HBO, Warner Bros, New Line, DC, Hanna-Barbera y Adult Swim.

¿Qué se podrá ver en HBO Max?

A los títulos ya nombrados habrá que sumarle otros éxito como “Westworld”, “Sex and the City”, “Big Little Lies”, “The Undoing”, “Succession”, “The Big Bang Theory”, “Veep”, “Los Soprano”, “Watchmen” y “Euphoria”, entre otros.

En 2022, HBO Max lanzará en exclusivo de la de GOT: “House of Dragon”.

Y títulos como “Scooby-Doo”, “Looney Tunes”, “Tom & Jerry”, “La liga de la justicia de Zack Snyder”, “Mujer maravilla 1984″, “Joker”, “Shazam” y “Batman”, entre otros.

Pero lo más destacado que anunciaron es que los estrenos de cine de Warner llegarán a la plataforma 35 días después de haberse estrenado en las salas. Y entre las primeras películas que serán parte de esto están las nuevas “Space Jam”, “En el barrio”, “Dune” y “El escuadrón suicida”.

¿Cuánto costará en Argentina?

Habrá dos abonos:

-El plan estándar ofrece a las familias acceso a tres usuarios en simultáneo, cinco perfiles personalizados, descargas de contenido y video en alta definición y algunos títulos en 4K, en todos los dispositivos compatibles. Este plan tendrá un precio de $529 al mes.

-El plan móvil ofrece acceso al mismo catálogo de contenido, pero ha sido diseñado para una experiencia individual, para disfrutar en definición estándar en smartphones y tabletas compatibles, con una calidad de imagen optimizada. Este plan tendrá un precio de $359 al mes.

Las suscripciones por períodos recurrentes de tres o 12 meses también estarán disponibles con un descuento de hasta el 30%.

En ese caso, HBO Max costará $249,16 para servicio móvil y $374,16 para servicio estándar (cinco perfiles, 4K y en cualquier dispositivo). Más barato que Disney+, Amazon Prime Video y Netflix, sus principales competidores.

Para los que ya abonan HBO GO hay una buena noticia: pasaran automáticamente al nuevo HBO Max, ya que la actual plataforma será discontinuada

por R.N.