El fenómeno Among Us y el negocio de los videojuegos independientes

Una nave espacial con diez tripulantes y entre ellos un impostor. Esa es la premisa de “Among Us”, el videojuego independiente que en el último año se convertió en un fenómeno de descargas y redes sociales. Y los streamers de moda, Rubius, Willyrex, Ibai, y otros, lo han convertido en el “party game” que juegan los más chicos en línea.

Suceso. Lanzado por el desarrollador independiente InnerSloth, una compañía con apenas un puñado de juegos en su haber, “Among Us” llegó en noviembre de 2018 para Android, iOS y Windows, y pasó sin pena ni gloria. Pero fue la pandemia, y la cuarentena, la que lo convirtió en un suceso. Explotó de hecho en el segundo semestre del 2020, cuando fue relanzado también para la consola Nintendo Switch.

En pocos meses llegó a casi 200 millones de usuarios según estimaciones del proveedor de inteligencia móvil Apptopia. Y fue incluso el videojuego más buscado del 2020, una hazaña no menor en un año en el que hubo muchas lanzamientos poderosos, como "Fall Guys" y "The Last of Us Part II".

¿De qué va? Estética retro casi ochentosa, una nave espacial que hay que recorrer como un laberinto, y un grupo de jugadores representados por unos muñequitos que son casi emojis, que recorren el mapa mientras cumplen tareas e intentan descubrir qué jugadores son los "impostores" que tienen la intención de matarlos uno por uno: hay que tener dotes de detective, y se parece mucho a juegos de tablero clásicos, como el célebre Cluedo, en el que los participantes también debían descubrir el responsable de un asesinato.

Una mecánica de juego simple que se actualizó hacia fines de marzo con un nuevo mapa, el “Airship”, que sumó nuevas mecánicas: más opciones de ropa personalizables para los jugadores y un sistema de cuentas que permite una mejor moderación entre los usuarios para seguir el progreso del juego junto con amigos.

Social. Apalancado por Twitch, el Youtube gamer, donde contó con miles de horas de transmisiones en vivo de streamers de Brasil, México y Chile que lo volvieron hiper popular: "Among Us" se benefició del elemento social de su juego, que logró que los chicos de todo el mundo se vuelquen en masa. Algo que potenciaron algunas transmisiones especiales, como la que protagonizó en Twitch la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez (¿en busca del voto jóven?) en octubre pasado, que alcanzó más de 435 mil espectadores simultáneos y 4.5 millones de visitas totales.

El título alcanzó entonces picos de más de 1,5 millones de usuarios simultáneos, superando a “Fortnite”, “Grand Theft Auto”, “Call of Duty” y “League of Legends”. “¡Por favor, tengan paciencia con nosotros mientras crecemos a través de estas oleadas increíblemente grande de nuevos jugadores!”, exclamaron sus creadores mientras intentaban corregir algunos problemas de conexión que no frenaron el crecimiento.

Esto quedó en claro en los informes de Google Trends, que lo posicionaron como número uno en el segmento de gaming durante el 2020. Y su tremendo impacto le permitió coronarse en los The Game Awardsuna, la ceremonia más importante para la industria de los videojuegos, en la que el título de InnerSloth se llevó los premios de Mejor Juego Online y Multijugador. De hecho los creadores de “Among Us” recomiendan jugarlo con amigos (cada uno con su PC o teléfono) a través de internet y con micrófono.

Y ese aspecto social es el que en definitiva le ha permitido una mayor monetización con las “skins”: los tuneos de los personajes que son pagos. Este sector impulsar ventas en los juegos móviles por us$ 86 mil millones, casi la mitad de todo el mercado de los videojuegos según el portal especializado Newzoo.

Independientes. Para el mundo del gaming, el 2020 fue un año especial. La pandemia y la cuarentena supieron acercar a mucha gente a los videojuegos, que se mostraron como una gran opción de entretenimiento fácil, en una época difícil.

La popularidad de "Among Us" refleja la de un género centrado en dispositivos móviles conocido como "hipercasual", que presenta un juego lo suficientemente simple como para atraer a una gran cantidad de jugadores y ayudar a crear comunidades que juegan por horas, y que potencia finalmente las opciones cosméticas imitando el modelo de negocio de "Fortnite", donde casi el 40% de sus jugadores -entre una base global de 350 millones- están dispuestos a pagar por personalizaciones con dinero real.

Sobre esas premisas explotó una ola de juegos indie (de productoras pequeñas, casi de garage, pero con una gran creatividad), que lideran en descargas en la Play Store de Google desde 2020, y son la tendencia en el 2021 con su salto también a las consolas que salieron a buscarlos: Microsoft cerró para Xbox hace unos meses un convenio para desembarcar con más de 60 juegos independientes que la compañía anunció en su primer evento de twitchgaming.

“Los juegos independientes han ganado más de 2000 millones de dólares en Xbox”, festejó Chris Charla, director senior de este programa, dándole la bienvenida a la consola no sólo a “Among Us”, pero también a “Moonglow Bay” (de Coatsink Software, Bunnyhug), “Soup Pot” (Chikon Club), “Nobody Saves the World” (Drinkbox Studios), “Death’s Door” (Acid Nerve), y “Twelve Minutes” (Annapurna Interactive) entre otros muchos, incluídos en el servicio Game Pass.

Réplicas. En igual sentido, a principios de este año Nintendo Switch anunció la llegada a su plataforma la llegada de 20 juegos videojuegos independientes, lista en la que se incluyeron algunos de acción, estilo “runner”, de rol y aventuras gráficas, y clásicos como las míticas Tortugas Ninja. Entre estos games se destaca “Road 96”, de DigisxArt, inspirado en las “road movies” de los 90, y que permite al jugador ir viviendo una aventura distinta cada vez a partir de las decisiones que vaya tomando. También está “Aerial_Knight’s Never Yield”, creado por Neil Jones, juego “runner” en 3D de desplazamiento lateral que se desarrolla en una Detroit futurista.

“OlliOlliWorld”, de Roll7, está basado en un monopatín para encadenar acrobacias; desde Alemania llega “The Longing”, en el que el jugador se encarna en el sirviente de un rey que ha perdido sus poderes y debe cuidar por 400 días; y el distribuidor Annapurna Interactive trae “Last Stop” y “Hindsight”; mientras que Draw Me A Pixel presenta “There Is No Game, Wrong Dimension”, la aventura gráfica con enigmas, puzzles y humor, en una de las sensaciones del 2021.

Y decenas más aparecen todas las semanas apalancados por Google. El brillante “Ailment”, que es un juego de disparos con estética pixel art desarrollado por una única persona: Ivan Panasenko. La historia como en “Among Us” está ambientada en el espacio, donde el personaje protagonista se despierta en su nave y sus compañeros se han convertido en enemigos.

#Drive propone una carrera infinita inspirada en las clásicas películas de acción de los '70 y '80, con gráficos también de estéticas ochenteras. “Witcheye” es otro que apuesta a los gráficos de 16 bits (como los arcade de antaño) donde controlamos a una bruja transformada en un ojo volador en busca de venganza, después de que un caballero y un mago le han robado los ingredientes de sus hechizos: cuenta con más de 50 niveles, 100 enemigos y una excelente banda sonora.

Algunos de los que se pueden encontrar en Android, proyectos en principio pequeños donde las posibilidades de éxito se rigen más por la creatividad y el nivel de engagement del juego que por sus impresionantes despliegues técnicos.

