Oscar 2021: las películas mejor valoradas por el público

Según el estudio de la consultora Guts + Data que encuestó a 1.500 cinéfilos, la nominada a Mejor Película más conocida por el público fue "Judas y el Mesías Negro", el drama de HBO Max sobre Fred Hampton, líder del Partido Pantera Negra, con 46%.

“El Juicio a los 7 de Chicago” de Netflix, ocupó el segundo lugar con un 39%, seguida por “Nomadland" de Searchlight Pictures con un 35%. Menos de una cuarta parte de los encuestados estaban familiarizados con “The Sound of Metal” de Amazon Studios (23%) y apenas el 18% reconocía a “Mank”, también de Netflix.

“El padre”, protagonizada por Anthony Hopkins, Olivia Colman y Mark Gatiss, fue práctimente desconocida por la audiencia, que reconoció al tope al reinicio de dibujos animados "Tom & Jerry" con un 88%, seguido por la secuela de Eddie Murphy, "Coming 2 America", con un 75% (de Amazon Prime).

Las plataformas de streaming han sido las grandes ganadoras de la pandemia. Y con los cines cerrados durante buena parte del 2020, aportan una cuota crucial de las películas nominadas este año. Netflix, Amazon y HBO parecen sacarle además el jugo a las nominaciones, en un círculo virtuoso que atrae más gente a esos canales.

Así lo prueba la crecida de views que experimentaron los films de Netflix en la plataforma desde que se anunciaron los nominados hace 5 semanas. "Mank" de David Fincher, que lidera en los Oscar con 10 nominaciones, vio un aumento del 702% en nuevos espectadores según la plataforma creada por Reed Hastings.

El cortometraje documental "A Love Song for Latasha", pieza biográfica onírica de Sophia Nahli Allison, vio un notable crecimiento: 1802%. "The Midnight Sky" de George Clooney sumó un 45% de nuevos espectadores (fue vista por 72 millones de hogares), mientras que la animada "Over The Moon" apalancó un 21% extra (alcanzando a 43 millones).

Bajo la dirección de Scott Stuber, Netflix se ha clasificado por segundo año consecutivo como el estudio con más nominaciones al Oscar en el mundo del espectáculo, y podría haber sumado algunas más: la academia ninguneó a "Da 5 Bloods" de Spike Lee con apenas una nominación por banda de sonido (el film fue visto por 27 millones de hogares); y "The White Tiger" de Ramin Bahrani compitiendo solo por el Mejor Guión adaptado.