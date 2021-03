Últimos días: lo mejor del Bafici para ver online

“El Bafici es el festival de cine independiente más importante de la región, y uno de los más importantes del mundo. De hecho el único que ha podido hacerse de manera presencial este año”, marca Enrique Avogadro, ministro de Cultura porteño, que destaca que la edición actual contará con 27 sedes en distintos puntos de la ciudad, aunque también podrá seguirse través la página web vivamoscultura.buenosaires.gob.ar.

Cortos. Entre esos trabajos que se guardaron y esperaron durante el 2020 para estrenarse en el Bafici destaca “Perros”, de Kris Nikilson, que además será jurado. “Es el estreno mundial de Perros y yo voy a ser jurado en la categoría de cine argentino”, refrenda Nikilson.

“Perros es una película corta. La idea la tuve en 2005, en Cuba, donde fui a estudiar con una beca que pedí cuando estaba en Holanda. Me quede con eso proyecto en la cabeza y después la solté. Pero las ideas vuelvan a probarte si valen la pena. Cuando yo la pensé todavía no se hablaba de los abusos en la sociedad, pero todo empezó a salir a la luz, y ahí me fui al desierto bahiano a filmarla”, cuenta Nikilson a NOTICIAS.

“La película es hiperrealista, pero tiene un final surreal, es muy metafórica, y trata de nuestra sequía emocional. Habla del yugo que ejerce un patriarca, y cuando eso se corta, se precipita el desenlace”, adelanta quien será también jurado. “Tengo 32 películas para ver, pero algunas son cortos. Hay una validación de los cortometrajes y me gusta. Yo soy muy libre como artista y el Bafici estimula la libertad del artista. Están llamando a una mirada desprejuiciada de los jurados”, cierra Nikilson.

Largos. En los títulos en competencia en la categoría local destaca “Implosion”, película de Javier Van der Couter, director oriundo de Carmen de Patagones, que vuelve a sus pagos para retratar el camino de dos amigos, Pablo y Rodrigo, sobrevivientes de la “Masacre escolar” del 2004. Pablo y Rodrigo se interpretan a si mismos en un film que no es un documental, si no una ficción, la búsqueda de "Junior" (Rafael Solich, quien disparó contra sus compañeros).

La película que se estrenó el martes 23 en el cine Gaumont, dentro del Bafici, se presentó ya en Guijón y Trieste en competencia oficial, y el 8 de abril llegará a salan en Buenos Aires, La Plata, Córdoba y Rosario.

“Es la historia de dos amigos, interpretada por los protagonistas reales, afectados por una tragedia real. Quieren reencontrarse con Junior, pero no es una película de la masacre, no se muestra el día del hecho. Ellos hicieron un viaje psicomágico y la película en particular necesita de ese ritual que es el cine y la sala”, destaca Van der Couter a NOTICIAS. “La filmamos en 5 años, una logística larga, fuimos muy de a poco porque estos personajes, y el tratamiento de la historia, exigen verdad”, defiende su director.

Lo mejor. “Implosion” es una de las joyas de esta edición del Bafici que abrirá con “Bandido”, largometraje de Luciano Juncos en la que Osvaldo Laport encarna a un cantante popular que atraviesa su crisis de la mediana edad. “Tenemos la apertura con una película cordobesa, y la del Baficito, un segmento infantil muy potente que crece este año, con una película rosarina que se llama El Universo de Clarita. Con lo cual es un Bafici muy federal”, refrenda Avogadro.

“La idea nace junto con Renzo Felippa, compañero y colega. Desde el momento cero sentimos interés por construir un personaje que se encuentra en el ocaso de su carrera. Y junto con la creación del personaje, comenzamos a imaginar que Osvaldo tenía que ser el protagonista”, cuenta Juncos.

“Desde el primer momento la intención con Bandido, fue construir un personaje inédito que, habiendo logrado todas las metas de su vida, ahora transita el ocaso de su carrera”, expresó el cineasta y continuó: “Bandido es un músico impregnado por un manto existencialista”.

por R.N.