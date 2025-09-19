Lucas Blanco lleva el tech-house argentino a la escena mundial

Lucas Blanco es uno de esos nombres que, sin demasiado ruido mediático pero con constancia quirúrgica, logró posicionarse como referente de la electrónica argentina con proyección global. Su carrera, que empezó en las cabinas más intensas de Buenos Aires, hoy se conecta con las pistas del mundo entero.

El próximo capítulo de su recorrido llega en octubre con el lanzamiento de un nuevo track bajo Latin House Gang, el sello icónico del tech-house fundado por el mexicano Michael BM. No es un detalle menor: hablamos de una de las etiquetas más influyentes del circuito mundial, habitual en los charts y playlists de los DJs más respetados del género.

En el frente local, Blanco será protagonista de una de las fechas más esperadas de 2025. El viernes 7 de noviembre en Bali Costanera Buenos Aires, formará parte de la fiesta Paye junto a Mason Collective, trío inglés que vive un momento dorado con residencias en Ibiza y presencias en festivales top. Será un choque de potencias: el groove global de los británicos y la identidad local de Blanco, que buscará mostrar por qué su nombre está cada vez más presente en la conversación internacional del tech-house.

La agenda de fin de año confirma el momento expansivo: en diciembre debutará en Chile, con una gira que lo llevará por Santiago y otras ciudades. Una oportunidad clave para consolidar su presencia en la región, sumando un público ávido de nuevas propuestas electrónicas.

Detrás de esta actualidad hay una trayectoria sólida. Blanco fue residente de clubes emblemáticos como Club One (Palacio Alsina, Buenos Aires) y P12 Jurerê, Brasil, espacios donde forjó una reputación de selector preciso y performer magnético. Como productor, su single “Good Enough” (Musical Freedom - Spinnin’ Records) escaló posiciones en Beatport y recibió el apoyo de gigantes como Tiësto y David Guetta, confirmando que su sonido tiene alcance global.

La lista de cabinas compartidas habla por sí sola: Steve Aoki, Cedric Gervais, Andrea Oliva, Chus & Ceballos, David Penn y un largo etcétera. No es casualidad: en la electrónica, los escenarios compartidos son también un termómetro de pertenencia. Y Blanco está en esa liga.

Con presentaciones en Brasil, España, Canadá, Colombia y Paraguay, además de una gira constante por Argentina —de Crobar a The Bow, de Pacha BA a Pueblo Límite—, su mapa musical es el de un artista en movimiento perpetuo. Finalista del Miller Soundclash en 2015 y nominado a los Latino Show Music Awards en 2020, hoy es parte de una generación de DJs y productores que reconfiguran el lugar de la escena argentina en el circuito global.

Lucas Blanco entendió algo esencial: el tech-house es idioma universal, pero cada set requiere acento propio. Y en ese matiz, el argentino encontró su lugar.

por R.N.