Katy Perry levantó un cuadro de Evita y se sumó al triunfalismo peronista

Después de siete años, Katy Perry volvió a pisar suelo argentino y su llegada no pasó inadvertida. La estrella pop desembarcó en Buenos Aires en el marco de su gira internacional The Lifetimes Tour, con dos presentaciones previstas en el Movistar Arena, y fue recibida con un gesto tan sorpresivo como simbólico: sus fanáticos le obsequiaron un cuadro de Eva Perón en la puerta del hotel donde se hospeda en Recoleta.

La escena ocurrió el domingo 7 de septiembre, en una jornada atravesada por la política local. Mientras en la provincia de Buenos Aires se conocían los resultados de las elecciones legislativas que devolvieron aire al peronismo tras la derrota nacional de 2023 y la condena por corrupción a Cristina Kirchner, en la calle se vivía un clima de fiesta popular que mezcló música, vítores y consignas políticas. Los seguidores de Perry no solo corearon sus canciones, también hicieron sonar cánticos peronistas que se colaron entre los flashes y selfies.

La cantante salió a saludar a la multitud que la aguardaba en la puerta del hotel. Repartió sonrisas, firmó autógrafos, se tomó fotos y agradeció el apoyo con gestos cercanos. Pero el momento más comentado llegó cuando recibió el cuadro de Evita, símbolo central del imaginario político y cultural argentino. Perry lo levantó en alto, posó para las cámaras y agradeció con entusiasmo, rodeada de gritos y aplausos. La postal se viralizó de inmediato en redes sociales: “Katy peronista”, “Esto no estaba en mi bingo card” y “La diva del pueblo” fueron algunos de los comentarios que resumieron la fascinación que el episodio provocó.

El regalo fue leído en clave política por muchos de los presentes. No es casual que sucediera el mismo día en que el PJ bonaerense celebraba una victoria amplia frente a La Libertad Avanza, resultado que revitalizó a una fuerza que venía golpeada por la derrota electoral del 2023 y por el desgaste interno. En ese contexto, la imagen de Perry sosteniendo un retrato de Evita frente a cientos de fans se convirtió en una metáfora inesperada: el pop internacional cruzándose con la mística justicialista en una esquina porteña.

Más allá de la coyuntura, el regreso de Katy Perry a la Argentina despertó una expectativa enorme. La artista eligió el Movistar Arena para sus shows del 9 y 10 de septiembre, donde repasará sus grandes éxitos y presentará parte de The Lifetimes Tour, una gira que la llevó por Estados Unidos, Europa y Asia con despliegues de vestuario, coreografías y una puesta escenográfica impactante. Perry vuelve a confirmar con estas fechas la conexión que mantiene con el público argentino, uno de los más efusivos en cada visita.

El entusiasmo local se inscribe en una gira que marca un nuevo capítulo en la carrera de la cantante, que además atraviesa cambios personales. En los últimos meses trascendió su separación de Orlando Bloom, con quien comparte la crianza de su hija Daisy, y rumores que la vinculan sentimentalmente con el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau. Aunque el costado íntimo de Perry se sigue con atención en todo el mundo, en Buenos Aires la atención está puesta en la música y en la energía que promete desplegar en el escenario.

