Luna DS: punk rock con sello propio

El 18 de septiembre, la escena alternativa de habla hispana recibirá a una nueva voz: Luna DS, que debuta con su primer single punk rock, “Perdí el Control”. Más que un lanzamiento, es una declaración de principios en un género históricamente anglo, pero aquí reformulado con identidad propia. Desde el inicio, sorprende la forma en que Luna DS hibrida influencias reconocibles con una impronta singular. Su caudal vocal recuerda por momentos a Avril Lavigne y Hayley Williams (Paramore), mientras que en la fuerza instrumental aparecen guiños a My Chemical Romance y Fall Out Boy. Sin embargo, su propuesta no se limita a la nostalgia: hay un dramatismo y una frescura contemporánea que marcan distancia.

El single condensa la energía del punk rock clásico —guitarras veloces, percusión marcada y estribillo explosivo— con una producción a cargo de Robbie Finkel, que respeta la crudeza del género sin caer en artificios. Quienes lo escucharon en primicia coinciden: se trata de una canción poderosa, visceral y capaz de convertirse en un grito compartido de pertenencia.

Una artista que rehúye etiquetas

Cantante, compositora y performer, Luna DS construye un proyecto que combina punk, dark pop, industrial y hasta pasajes de música clásica. Ese eclecticismo no responde a la moda: es un manifiesto artístico. Formada en teatro musical y con experiencia como vocal coach, une técnica y sensibilidad escénica en un estilo magnético que no sigue tendencias, sino que las desarma.

Una frase lo resume: “Luna DS no sigue el camino: lo destruye y vuelve a construir”. Esa actitud conecta con una audiencia joven que busca autenticidad frente a la uniformidad de la industria. En plataformas como TikTok, Luna se muestra sin filtros, con una transparencia que explica la fidelidad de su comunidad. Allí conviven su potencia vocal, su honestidad artística y su personalidad directa, ingredientes que la diferencian de los perfiles más prefabricados del mercado.

Con “Perdí el Control” como carta de presentación, Luna DS irrumpe como figura emergente del punk rock latinoamericano. Su propuesta devuelve al género su fuerza original: ser refugio, catarsis y bandera de quienes no encajan en los moldes dominantes. No se trata solo de un debut atractivo, sino de la confirmación de un nuevo nombre con proyección internacional.