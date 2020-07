Cuáles son las 10 películas originales de Netflix más vistas

Netflix compartió con Bloomberg las cifras, y la cinta de acción protagonizada por Chris Hemsworth, en la que participan los hermanos Russo, lidera la lista con 99 millones de visionados en sus cuatro primeras semanas, seguida por el thriller de ciencia ficción de Sandra Bullock, con 89 millones de visionados.



La española "El hoyo" es el único título extranjero que logra colarse entre las 10 más vistas, con un total de 56,2 millones de views durante sus cuatro primeras semanas. No obstante, el filme de Galder Gaztelu-Urrutia solo es considerado original de Netflix en el mercado internacional, puesto que en España su distribución fue en cines y corrió a cargo de Festival Films.



Netflix suele ser muy hermética a la hora de hacer públicos sus datos de audiencia, tanto que muchas veces tampoco los comparte con los creadores de sus contenidos. Además, hay que recordar que en sus cifras cuentan como un visionado aquellas cuentas que han visto dos minutos de alguno de sus contenidos, con independencia de que llegaran o no hasta el final del film.



De las 10 más vistas, destacan las películas de acción y thrillers protagonizados por rostros conocidos como Sandra Bullock, Chris Hemsworth, Ryan Reynolds o Mark Wahlberg, títulos que usualmente triunfan en Hollywood. Y hay tres comedias, en las que destacan "Criminales en el mar" y "La cita perfecta".





La lista:



1. Tyler Rake (Extraction): 99.000.000 views.



2. A ciegas (Bird Box): 89.000.000 views.



3. Spenser: Confidencial: 85.000.000 views.



4. 6 en la sombra: 83.000.000 views.



5. Criminales en el mar: 73.000.000 views.



6. El irlandés: 64.200.000 views.



7. Triple frontera: 63.000.000 views.



8. La otra Missy: 59.000.000 views.



9. El hoyo (The Platform): 56.200.000 views.



10. La cita perfecta: 48.000.000 views.

por R.N.