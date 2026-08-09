Rugby y celebridades: el backstage de Los Pumas

El sábado 8 de agosto casi 50 mil personas coparon el José Amalfitani para ver a Los Pumas contra Sudáfrica. Pero hubo 750 que llegaron dos horas antes del kick off y se quedaron largo rato después del pitazo final. La Experiencia Pumas, el hospitality que arman Play Patagonia y la Unión Argentina de Rugby, terminó siendo el salón social del fin de semana en Liniers.

La escenografía ayudaba: picada gourmet, cortes a las brasas, barras de coctelería, café de especialidad, vinos y música en vivo, con ubicaciones reservadas en platea baja, a pocos metros del campo. Desde ahí se sintió todo, el show, los gritos, la tensión de un partido que se definió por detalles. El 17 a 10 final para los Springboks fue casi un dato menor al lado de lo que se movía en las mesas.

Quién es quién

Germán Paoloski llegó con sus hijos León y Beltrán y se lo vio de un lado a otro saludando conocidos. La modelo y DJ Cintia Garrido apareció con su marido, el polista Francisco Lalor, y el hijo de ambos, Alec. Adrián Dárgelos, líder de Babasónicos, fue una de las presencias más comentadas de la tarde, en una fauna donde también estaban Juan Marconi, Bebe Contepomi y Mariano Angarolla.

El sector empresario tuvo sus propios pesos pesados: Rodrigo Fernández, referente del desarrollo inmobiliario en Puerto Madero, y Guillermo Tempesta, presidente del Banco Santander en la Argentina. Alrededor, clientes corporativos, invitados de distintas industrias y una circulación permanente entre las mesas que explica mejor que cualquier folleto para qué sirve realmente un hospitality.

Los que ya colgaron los botines

La nostalgia tuvo su propia mesa. Pasaron Mario Ledesma, Pedro Ledesma, Rodrigo Roncero, Manuel Contepomi, Tomás Cubelli, Juan Imhoff, Horacio Agulla, Gonzalo Tiesi, Juan Hernández y Pablo Camerlinckxs, disponibles para la foto, la anécdota y el infaltable análisis táctico de sobremesa, con clima de reunión de egresados.

Los hosts fueron Agustín Vicario y Feli Rodríguez, de Rugbeat, que subieron al escenario a Imhoff y también a Pachu Peña, encargado de aflojar el clima después de la derrota.

El vestuario, después

El golpe de efecto llegó cuando terminó el partido: el plantel entró al salón. Pablo Matera, Tomás Lavanini, Santiago Carreras, Lucio Cinti, Matías Moroni, Guido Petti, Ignacio Ruiz, Rodrigo Isgró, Joaquín Moro, Ignacio Mendy, Boris Wenger y una veintena de compañeros se mezclaron con los invitados, todavía con la bronca encima.

"El hospitality no es simplemente un VIP o una entrada premium. Es una plataforma de experiencias y vínculos", explica Pedro Ledesma Arocena, CEO de Play Patagonia, la agencia oficial de la UAR que hace más de doce años produce viajes y eventos alrededor del deporte, de los Mundiales de Japón 2019 y Francia 2023 a los Juegos Olímpicos.

Hubo también un capítulo solidario: la Fundación UAR, que asiste a jugadores con lesión medular, repartió chocolates con código QR en todas las mesas para canalizar donaciones. Su presidente, Juan Pablo Bello, subió al escenario a contarlo y se llevó uno de los aplausos más largos de la noche.

La próxima cita ya tiene fecha: 5 de septiembre, Mendoza, Los Pumas contra Australia. Las entradas se consiguen por la web de Play Patagonia, así que la lista de invitados promete renovarse. Se descuenta que el backstage volverá a estar tan poblado como la tribuna.

por M.S.