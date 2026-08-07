Policial de exportación: casos reales locales que llegan al streaming

El policial argentino encontró en el streaming su mejor vidriera, y esta segunda mitad de 2026 lo confirma con una batería de títulos que toman casos reales, los cruzan con el mejor talento local y los exportan al mundo gracias a las plataformas de streaming. Entre biopics criminales, adaptaciones literarias y docuficciones, las plataformas apuestan fuerte al género negro hecho acá, con Netflix, Prime Video y Flow compitiendo por contar las historias más oscuras de las últimas décadas.

La punta de lanza es "Gordon", la serie de Netflix dirigida por Pablo Trapero junto a Pablo Fendrik, protagonizada por Rodrigo de la Serna en la piel de Aníbal Gordon, el delincuente común que se convirtió en uno de los civiles con mando propio en un centro clandestino durante la dictadura. La ficción adapta la saga de dos novelas de Marcelo Larraquy, quien además integró el equipo de guión junto a Marcos Osorio Vidal y el propio Trapero.

Larraquy contó el origen del proyecto al presentar la semana pasada el libro "Gordon el aniquilador": "Gordon es una saga que estoy haciendo, que hice. Son dos libros, en este caso es el segundo. Toma el período del setenta y tres al setenta y seis, incluyendo la dictadura". Y sobre el personaje perfiló: "Es un delincuente común que en su transformación accede a la violencia política a través de su relación con la derecha del peronismo, con el sindicato, los paraestatales, y después se introduce en la dictadura". Y definió el tono narrativo: "Es una novela que también es un policial negro, es un thriller político que toma la época y la reconstruye, pero hace un universo propio con la figura de Gordon como centro".

Sobre el salto a la pantalla, el escritor no escondió el entusiasmo: "Esta novela se adaptó para una serie que ya se filmó y va a salir, que la interpreta Rodrigo de la Serna, y yo trabajé en el guión". Y sobre el resultado final fue elocuente: "Es la serie que siempre quise ver. Rodrigo hace de Gordon, tiene una transformación increíble".

Larraquy también contó cómo se construye un personaje así, a caballo entre el archivo judicial y la ficción: "Los dos libros son un proyecto que tenía desde hace cinco años. Tiene mucho archivo judicial, que es bueno tenerlo para después desprenderse de él, porque te quedan detalles de todo eso que conseguiste y de las entrevistas también, porque cuando te ponés a escribir vas creando la novela, y esta tiene su propio orden interno". Y agregó: "Como autor te tenés que dar cuenta qué hechos sirven para la novela y cuáles no, es una selección permanente".

Más títulos. El otro gran estreno policial de estos meses es "Barreda", la película de Prime Video que llega el 28 de agosto a más de 240 países. Dirigida por Daniela Goggi (responsable también de "El Rapto") y protagonizada por Luis Machín en la piel de Ricardo Barreda, el odontólogo platense que asesinó a su esposa, su suegra y sus dos hijas en 1992, la propuesta busca correrse del lugar habitual del género.

Desde la producción explicaron que el objetivo es "dar voz a las víctimas y alejarse de las versiones previas del caso", en una decisión que pone el eje en las mujeres asesinadas antes que en el femicida. Completan el elenco Carla Peterson, Mercedes Morán, Maite Lanata, Margarita Páez, Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka.

A la lista se suma el universo Yiya Murano, que este 2026 se multiplica en formatos y plataformas. Por un lado, Netflix estrenó en abril el documental "Yiya Murano: Muerte a la hora del té", dirigido por Alejandro Hartmann (el mismo de "Carmel" y "El fotógrafo y el cartero"), con testimonios inéditos de Martín Murano, hijo de la envenenadora, y del periodista Chiche Gelblung.

Pero por otro, Flow y Kuarzo Entertainment desarrollaron "Yiya", la miniserie de cinco episodios con la colaboración autoral del periodista Rodolfo Palacios, que reconstruye el ascenso y la caída de la mujer que envenenó a sus amigas para tapar sus estafas en la Argentina de fines de los 70. La producción ejecutiva, a cargo de Maru Mosca, adelantó que la ficción se completa con un documental de cierre con testimonios inéditos: entre ellos, el de Palacios, el de la forense que llevó la causa y el de la hija del último marido de Yiya, "un ciego al que también engañó".

El estreno no estuvo libre de polémica. Martín Murano, hijo de la condenada, cuestionó la ficción en varias entrevistas y remarcó que se apoya en el expediente judicial y en la única entrevista que Palacios le hizo a su madre en el geriátrico: "Yo no conozco a ningún criminal que se autoincrimine", disparó, en referencia a las escenas donde el personaje admite los crímenes.

Escenario. Y el true crime también avanza sobre otro nombre que marcó a la farándula: Natacha Jaitt. HBO cerró un acuerdo con la productora Jotax para producir una docuserie sobre su vida y, sobre todo, sobre las circunstancias de su muerte en 2019. Sus hijos, Antonella Olivera y Valentino Yospe, ya cedieron los derechos para el proyecto, que promete indagar en la investigación judicial y en los vínculos de la mediática con distintas figuras del poder.

El fenómeno no se agota ahí. Netflix también sostiene el policial carcelario con "En el barro", el spin off femenino de "El Marginal" que se convirtió en uno de los estrenos locales más vistos del año, mientras que el catálogo de true crime nacional siguió creciendo en 2025 con títulos como "Nahir", sobre el crimen de Fernando Pastorizzo, y "Carmel: ¿quién mató a María Marta?", el documental de Hartmann sobre el crimen del country que también tuvo su versión ficcionada.

De cara a lo que viene, Netflix ya confirmó que su hoja de ruta local para 2026 y 2027 sigue apostando al true crime y al policial con base real, en la misma línea que consolidó con "Cromañón". La apuesta es clara: mientras el mundo mira con atención los casos criminales locales, las plataformas encuentran en el policial argentino una cantera inagotable de historias con gancho internacional.

Lo que queda claro es que el policial y el thriller con acento argentino dejaron de ser una curiosidad de nicho para convertirse en una de las principales exportaciones audiovisuales del país.

Casos que marcaron a generaciones enteras, desde el terrorismo de Estado hasta los crímenes que ocuparon tapas de diarios, encuentran hoy en el streaming el formato ideal para llegar a audiencias globales sin perder el detalle local que los hizo históricos. Con "Gordon", "Barreda" y "Yiya" como puntas visibles de un iceberg mucho más grande, todo indica que la segunda mitad de 2026 va a seguir siendo negra, densa y, sobre todo, muy mirada.