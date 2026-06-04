Rating político: A24 crece mientras TN cae y LN+ se desploma

Los números de mayo tienen una historia clara para quien sabe leerlos. Según los datos de IBOPE en la franja de lunes a viernes de 7 a 24 horas, A24 cerró el quinto mes del año con un promedio de 1,54 puntos en total hogares, contra los 1,47 que había marcado en el mismo período de 2025. Subir siete centésimas en un mercado tan atomizado y competitivo como el de los canales de noticias no es un dato menor: es la confirmación de una tendencia que viene consolidándose desde que la señal del Grupo América apostó, a comienzos de 2025, por una refundación editorial de fondo.

Pero la comparativa interanual que muestra el cuadro de IBOPE cuenta una historia aún más llamativa: mientras A24 creció un 4,8% entre mayo de 2025 y mayo de 2026, TN cayó un 11,1% —de 2,62 a 2,33—, C5N bajó un 3,4% —de 2,08 a 2,01—, Crónica TV retrocedió un 3,7% y LN+ se desplomó un 32,2%, pasando de 1,15 a apenas 0,78 puntos. En ese contexto de retroceso generalizado —el total del segmento de noticias bajó un 6,7%, de 9,00 a 8,40 puntos—, A24 es el único canal del podio que nada contra la corriente. Vale señalar además que AR12 y Canal 26 también crecieron —23,1% y 14,6% respectivamente—, aunque desde bases muy pequeñas. El dato estructural sigue siendo uno: mientras el mercado se contrae, A24 avanza.

Eduardo Feinmann, Luis Novaresio y Antonio Laje son los periodistas estrella de A24 que antes pertenecieron a LN+ y que, en su regreso al emporio de Daniel Vila de la mano de Juan Cruz Ávila, están empezando a dar sus frutos en el rating. El arranque no fue sencillo, pero un año y pico después, ese arranque difícil luce como la prehistoria de un proyecto que encontró su forma.

Antonio Laje ancla las mañanas desde las 6 con "Otra Mañana" y suele posicionar al canal segundo detrás de TN en la franja matutina más temprana, una de las más competitivas del dial. Luis Novaresio, al frente de "Buen Día A24" de 10 a 13, viene registrando en las últimas semanas números que superan los 2 puntos en franjas específicas, una marca que hasta hace no mucho parecía inalcanzable para la señal.

El prime time, con Eduardo Feinmann desde las 18 hasta las 20 y Pablo Rossi completando la noche con "H20", es el bloque más sólido del canal: Feinmann en A24 se caracteriza por un estilo directo, intenso y centrado en la actualidad política, económica y policial, con editoriales fuertes, entrevistas picantes y debates donde predominan las opiniones firmes, y eso se traduce en números. En franjas del prime time de mayo, A24 llegó a marcar 2,5 puntos, superando a TN y C5N en su horario.

La gran incorporación de 2026 fue Horacio Cabak. El conductor venía haciendo la primera mañana de LN+ y había pedido cambio de horario varias veces sin éxito. A24 le dio lo que LN+ no pudo: la tarde. Cabak se puso al frente de "Agenda A24", su nuevo ciclo en la señal, que comenzó pasadas las 14.30 en el marco de los cambios en la grilla del canal. El resultado fue inmediato: "Agenda A24" se instaló en la pelea por el segundo lugar en su franja y disputó muchas veces el primero con TN y C5N. Los pases con Nacho Ortelli —quien conduce "Hora Crítica" de 16 a 17— no solo generan los cortes virales que alimentan las redes del canal, sino que construyen una continuidad de pantalla que fideliza la audiencia de tarde.

A ese entramado se suma una dirección que viene funcionando: Verónica Aragona, ex C5N, y Fausto Jaime, ex TN, conducen editorialmente un canal que aprendió a combinar el rigor informativo con el timing del algoritmo. Los pases entre conductores se convirtieron en uno de los activos diferenciadores de A24: generan contenido propio, humanizar la pantalla y, cuando salen bien, se vuelven clip viral antes de que termine el día.

Los fines de semana cuentan otra parte de la historia. Cabak suma desde las mañanas del domingo y, en tándem con Maxi Sardi, logran superar a LN+ con holgura en el versus directo con Roberto Funes Ugarte, quien conduce las mañanas del sábado y el domingo en el canal de La Nación. Ese detalle no es anecdótico: Funes es una de las figuras más amigables de la pantalla de LN+, y si A24 lo supera sistemáticamente en fines de semana, la brecha entre ambas señales es más profunda de lo que el promedio mensual sugiere.

Porque el promedio mensual, justamente, es el peor enemigo de LN+. Hace un par de años, LN+ solía ocupar el tercer lugar en el ranking de los canales de noticias, detrás de TN y C5N. Sin embargo, esa situación cambió con A24 trepando al podio y Crónica afianzándose en la cuarta posición. La caída del 32,2% interanual que muestran los datos de mayo es la cifra más escandalosa del mercado y explica por qué Nicolás Bocache, el ex C5N que asumió la dirección del canal en marzo, tiene sobre la mesa un rediseño profundo de la grilla para implementar a fines de junio.

Los cambios que se vienen en LN+ apuntan a redistribuir el talento disponible en las franjas donde el canal más sangra audiencia. Hugo Macchiavelli y Vivi Valles volverán a los fines de semana. Funes tomará la primera mañana de lunes a viernes hasta las 10, con el objetivo de dar batalla en la franja donde A24 con Laje viene haciendo daño. Pancho Olivera conduciría hasta las 13 y María Laura Santillán lo seguirá en los mediodías. En las tardes, Débora Plager enrocará horario con Paulino Rodrigues, quien hará a su vez pase con Cristina Pérez. Los rearmados de equipos que estos cambios traen consigo ya generan una revolución en los estudios de La Corte, desde donde sale el canal del diario La Nación.

El diagnóstico que esos movimientos revelan es uno: LN+ sabe que perdió el tercer puesto y que recuperarlo exige una cirugía mayor, no maquillaje. Mientras tanto, A24 sigue subiendo. Cada décima que gana en el promedio mensual es un argumento más para los anunciantes, para los conductores que evalúan próximos pasos y para una industria que mira con atención cómo la señal logró en poco más de un año, ser el canal que más creció del segmento.

por R.N.