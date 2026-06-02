Del estadio a la pantalla: las marcas que se pelean por estar en la Libertadores

La Copa Libertadores no es solo el torneo de fútbol más importante de América del Sur. Es también uno de los inventarios publicitarios más disputados del continente, una plataforma de exposición que combina audiencias masivas, pasión desbordante y una geografía de consumidores que abarca diez países con una cultura futbolística sin parangón. La cartera de sponsors que la CONMEBOL construyó para el ciclo 2023-2026 es, en sí misma, un mapa del marketing latinoamericano contemporáneo: quiénes son las marcas con ambición regional, en qué nichos operan y qué tipo de conversación quieren tener con el hincha.

Para la edición 2026, la Libertadores cuenta con 16 marcas distribuidas entre patrocinadores oficiales y socios: entre los primeros figuran Amstel, Bwin (Sportingbet en Brasil), Coca-Cola, EA Sports, Hyundai, Mastercard, Mapfre, Mercado Libre y TCL. En la categoría de socios oficiales, la entidad alinea a Atos, Avianca, Absolut Sport, DHL, Powerade, Puma y Rexona. Es una formación que mezcla gigantes globales con campeones regionales, y que revela con precisión los sectores que consideran al fútbol sudamericano como palanca estratégica de negocio.

El nicho financiero y de pagos tiene en Mastercard a su representante más consolidado. La compañía renovó su acuerdo de patrocinio con la CONMEBOL por cuatro años, hasta 2026, en el segmento exclusivo de servicios financieros y medios de pago, e incorporó por primera vez la Copa Libertadores Femenina a su cartera. La jugada tiene lógica de marca: asociarse con la emoción del gol para humanizar un producto que, de otro modo, es pura transacción. Roberto Ramírez Laverde, VP de Marketing para Latinoamérica, lo sintetizó en la firma del acuerdo: el fútbol conecta a las personas más allá de las diferencias, y eso es exactamente lo que Mastercard quiere encarnar.

El comercio electrónico llegó al tablero en 2023 con una incorporación de alto impacto. Mercado Libre anunció un acuerdo de patrocinio que corre desde las semifinales del ciclo 2023 hasta diciembre de 2026, abarcando la Libertadores masculina y femenina, la Sudamericana y la Recopa. El acuerdo incluye activaciones de marca y promociones en todos los partidos en cada uno de los países donde se disputan los torneos. Para la empresa fundada por Marcos Galperin, el sponsoreo no es solo visibilidad: es la oportunidad de hacer compras y financiación parte del ritual del partido, integrando e-commerce en el journey emocional del hincha.

El sector automotor tiene en Hyundai a su actor principal. La asociación, vigente hasta 2026, incluye la presencia de marca en las comunicaciones visuales de los partidos y la acción propia del "Best of the Match Award", entregado al jugador más destacado al final de cada encuentro. El patrocinio contribuye también a aumentar la visibilidad de las acciones sociales de la marca en la región, unificando los cerca de 40 mercados en los que opera Hyundai en Centroamérica y Sudamérica. El premio al mejor jugador es una táctica de activación brillante: cada mención del galardón es, en rigor, una mención de marca.

En el segmento de cerveza, Amstel opera como sponsor oficial con una estrategia que va más allá del awareness. La marca extendió su acuerdo hasta 2026 cubriendo la Libertadores masculina y femenina, la Sudamericana y la Recopa, y utilizó el patrocinio para lanzar campañas centradas en la diversidad de los fanáticos y en la idea de que el fútbol los une a pesar de sus diferencias. Es marketing de propósito aplicado a una categoría donde la competencia por la atención es feroz.

Y en ese mismo universo de partners oficiales entra Avianca con una propuesta que cierra el círculo de manera casi literal. La aerolínea —Partner Oficial de las competiciones de clubes de la CONMEBOL para el ciclo 2025-2026— no vende solo un logo en el cartel del estadio. Vende el traslado de los cuerpos que van a vivir la pasión en persona. Con presencia en Buenos Aires (Ezeiza y Aeroparque) y Córdoba como puntos de conexión para los hinchas argentinos, Avianca convierte cada partido de Libertadores en un argumento de venta de pasajes.

La aerolínea opera más de 80 destinos en 25 países, de los cuales más de 40 están en Sudamérica, y registró un crecimiento del 13% en el volumen de pasajeros transportados en la región entre 2024 y 2025 —una métrica que la CONMEBOL puede legítimamente reclamar como propia, dado el turismo deportivo que genera. La frase que define la alianza es "Creer nos hace volar": una declaración de amor al fútbol que, no casualmente, también es una promesa de negocio.

Lo que este mapa de sponsors revela es una arquitectura comercial sofisticada. La CONMEBOL no vende un torneo: vende categorías de exclusividad dentro de un ecosistema donde cada marca ocupa su carril sin pisarse con la competencia. Fintech, automotriz, comercio electrónico, banca, seguros, tecnología, aerolíneas, gaming, bebidas. Mapfre se convirtió en el décimo sponsor oficial de primer nivel de la Libertadores, uniéndose a Amstel, Bwin, Coca-Cola, EA Sports, Crypto.com, Mastercard, TCL, Mercado Libre e Hyundai, todos con acuerdos que corren hasta diciembre de 2026. Es una cartera que refleja, con precisión de scanner, el tejido económico de América Latina y las industrias que tienen más para ganar asociándose con la mayor pasión colectiva del continente.

El fútbol, en definitiva, sigue siendo el medio masivo más eficiente de la región. Y la Libertadores, su prime time.

por R.N.