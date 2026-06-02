Conociendo a Didier: el libro argentino que sedujo a las plataformas internacionales

Hay libros que nacen con destino. "Conociendo a Didier", la ópera prima de la escritora e ilustradora argentina Renée Gérard, es uno de esos casos: publicado en Argentina como el primer volumen de una saga infantil proyectada, el libro ya captó la atención de las grandes plataformas internacionales de streaming, que evalúan adaptar la historia en una película de animación. Un salto que, en el mundo de la literatura infantil, no es habitual ni menor.

La literatura para niños argentina tiene una tradición de exportación que pocas culturas pueden igualar. De María Elena Walsh a Graciela Montes, de Liliana Bodoc a Luis Pescetti, el país produce narrativa infantil con una densidad simbólica y una calidad literaria que trasciende fronteras con naturalidad. "Conociendo a Didier" se inscribe en esa línea: no es un libro que subestime a su lector, sino uno que apuesta por la complejidad emocional envuelta en magia, y que encuentra en esa tensión su mayor fortaleza.

El protagonista que da nombre al título es un niño que vive en un bosque con vida propia, un entorno donde las flores susurran y los animales interactúan, construyendo una atmósfera que recuerda a los mejores momentos del realismo mágico aplicado a la infancia. Pero Didier no es un héroe convencional. Es, ante todo, un niño diferente que sin proponérselo se convierte en un protector. El mensaje central del libro apunta directo al corazón de la infancia contemporánea: ser distinto no es una carga, es una forma de ser único e irrepetible. En un momento cultural donde la presión por la homogeneidad afecta cada vez más temprano a los chicos, ese gesto narrativo tiene peso político además de literario.

Lo que distingue a "Conociendo a Didier" dentro del género es su disposición a no esquivar las realidades complejas. La pérdida aparece en la historia a través de la figura de la abuela de Didier, y Gérard la trabaja con una delicadeza que es, en sí misma, un mérito técnico: hablarle a un niño de la muerte sin producir terror ni caer en el eufemismo vacío es uno de los desafíos más difíciles de la escritura infantil. La autora lo resuelve transmitiendo la idea de que hay otros lugares bellos donde descansan los seres queridos, una respuesta que no miente ni evade, sino que abre una conversación posible entre generaciones.

Esa dimensión intergeneracional es, precisamente, otro de los ejes del proyecto. Gérard concibe sus libros como puentes. No escribe solo para los niños: escribe para el adulto que lee junto a ellos, apostando a que la experiencia compartida genere un espacio de diálogo familiar sobre las emociones, los vínculos y la pérdida. En esa dirección también opera una decisión estilística deliberada: la autora rechaza el lenguaje exclusivamente infantil. La presencia de palabras que los chicos quizás no conocen es intencional; la idea es que pregunten, que el libro se convierta en una excusa para conversar y para enriquecer el vocabulario en el intercambio con los mayores.

Como ilustradora de su propia obra, Gérard integra texto e imagen desde una misma visión creativa, lo que le da a "Conociendo a Didier" una coherencia estética poco común en el mercado editorial. La atmósfera visual no ilustra el texto: lo amplifica, agrega capas, construye junto a las palabras ese mundo donde la naturaleza tiene voz propia. Es un libro total en el sentido más estricto del término.

La proyección cinematográfica no es una anécdota ni un golpe de suerte. Es la consecuencia lógica de una historia con arquitectura visual fuerte, personajes de trazo emocional definido y un universo que tiene todo lo que el animación contemporánea demanda: originalidad, valores universales, posibilidades de franquicia y, sobre todo, algo que decir. Que las grandes plataformas hayan puesto el ojo en un primer libro de una autora argentina es, además, una señal del momento que atraviesa la narrativa infantil local: ya no espera ser descubierta. Se exporta sola.

por R.N.