Quién es Gastón Locampo, el cordobés que suena fuerte en Miami

Mientras en Argentina arranca el invierno, en Miami el verano recién empieza, y Gastón Locampo eligió ese clima para lanzar lo nuevo de su carrera. El cantautor argentino, nacido en Córdoba, estrenó el videoclip oficial de "Muévelo", su último sencillo, ya disponible en YouTube y en todas las plataformas digitales.

"Muévelo" es una canción pensada para disfrutar: ritmo, energía y esa sensación de libertad propia del verano. Un tema para bailar y compartir con amigos, que llega en un timing perfecto entre el verano norteamericano y el clima futbolero que se vive en este año de Mundial. La propuesta combina pop latino contemporáneo con una impronta fresca y bailable, pensada tanto para sonar en la radio como para acompañar los festejos que se vienen con la Copa del Mundo.

El videoclip, filmado en distintas locaciones de Estados Unidos, tuvo su estreno oficial el jueves 4 de junio en Klandestino Lounge Bar, en North Miami. Gastón encabezó la velada presentando el video ante el público y ofreciendo una presentación en vivo, en una noche que reunió a músicos y público de la escena latina de la ciudad y que contó también con la participación del cantautor César Franko, en un clima de celebración compartida entre colegas del circuito.

"Muévelo" fue compuesta por el propio Gastón Locampo junto a Mariano Di Gioia ("Keiny"), Franco Andrés Galfré ("Franke") —quien además estuvo a cargo de la producción, mezcla y mastering— y el músico y productor Homero Gallardo, encargado de las guitarras del tema. La canción suma además arreglos de violín del artista chileno Charly Soul, en una producción cuidada y con identidad propia que marca una nueva etapa en el camino de Locampo, con un sonido más pulido y una impronta internacional.

Nacido en Córdoba, Gastón se formó desde chico en la música y participó en distintos proyectos y competencias, entre ellos "La Estrella del Cover", donde obtuvo el segundo puesto. Con el tiempo eligió enfocarse en el desarrollo de un proyecto propio basado en canciones originales, composición y colaboraciones con músicos de distintos países, un camino que hoy lo encuentra consolidando su propia identidad artística.

En paralelo al estreno, el artista atraviesa un presente activo: presentaciones en vivo, apariciones en programas y medios, y una agenda de promoción que combina su faceta de compositor con la de intérprete. Locampo desarrolla parte de su actividad artística en Miami, una de las capitales de la música latina, sin perder nunca sus raíces argentinas, algo que se nota tanto en su forma de componer como en los vínculos que teje con otros artistas de la región.

Con "Muévelo" y su videoclip ya disponibles, y nuevos proyectos en camino, Gastón Locampo consolida una propuesta que busca tender puentes entre Argentina, Miami y el resto del mercado latino, con la música fresca como bandera y la mirada puesta en seguir creciendo dentro de la escena internacional.

por R.N.