Star Wars: un anticipo de lo que traerá Andor, la nueva serie de Disney+

Diego Luna había interpretado al intrépido espía rebelde Cassian Andor en “Rogue One” de 2016. Y estaba seguro que eso había sido todo con el universo Star Wars (spoiler alert: su personaje acaba muerto). Pero hace un año recibía un llamado de Tony Gilroy, guionista de aquella película, quien le contaba que estaba revisando sus notas para desarrollar un nuevo proyecto.

Gilroy, que escribió los primeros cuatro thrillers de Jason Bourne y dirigió la aclamada “Michael Clayton”, estaba escribiendo una serie para Disney+ que exploraría la historia de Cassian Andor, revelando qué lo atrajo a la Rebelión galáctica, y cómo evolucionó de un mecenario egoísta en un mártir desinteresado.

“En ‘Rogue One’, Mon Mothma y Cassian se conocen, y es evidente que ella tiene un gran respeto por él. Pero aquí viven en mundos separados. Cassian se encuentra a sí mismo en este proceso. Y lo mismo vale para mi Mon Mothma, que no es una rebelde y trabaja para el imperio en el senado”, apunta Genevieve O'Reilly, que interpreta a la futura líder de los rebeldes en la nueva serie de Disney+.

George Lucas ya había coqueteado con la idea de una serie de Star Wars que fuera sobre el proceso rebelde antes de vender Lucasfilm a Walt Disney Company en 2012. Se llamaba “Underworld”, y se escribieron guiones y se filmaron imágenes de prueba, pero el nivel de calidad que estaba buscando el director resultó ser demasiado caro para un presupuesto de televisión.

Pero con “The Mandalorian” convertida en un fenómeno global, el presupuesto apareció para dar vida a una de las series más ambiciosas de Disney+ a la fecha. “Tony (Gilroy) hizo 'Michael Clayton', y 'Andor' tiene esa intriga y espionaje político. Es un thriller con muchas líneas y un gran cast. Es delicada, y quizás por eso es más larga que otras series de Star Wars”, define O'Reilly a “Andor”, que llegará a la Disney+ con la primavera.

Diego Luna describe a "Andor" como una historia de refugiados, con personas desesperadas que huyen del Imperio. “Es el viaje de un migrante”, marca el mexicano que linkea con la trama aunque suceda en una galaxia muy lejana. “Ese sentimiento de tener que moverse está detrás de la historia, muy profundo y muy fuerte. Eso te forma como persona. Te define de muchas maneras, y en lo que estás dispuesto a hacer”.

Gilroy suma: “Este tipo dio su vida por la galaxia. Conscientemente, sobriamente, sin vanidad ni reconocimiento, se sacrificó. ¿Quién hace eso? De eso se trata esta primera temporada”, repasa el director de la serie de 12 episodios que ya aseguró segunda parte antes de estrenar. “Su hogar adoptivo se convertirá en la base de toda nuestra primera temporada, y vemos cómo ese lugar se radicaliza”, agrega Gilroy. “El Imperio se está expandiendo rápidamente. Están acabando con cualquiera que se interponga en su camino”. Y en el seno de ese imperio nace la re volución.

Allí la trama se apoya en la enigmática líder rebelde Mon Mothma, interpretada por O'Reilly (había aparecido como una joven senadora en “Revenge of the Sith”, y luego repitió el papel en “Rogue One”).

La Mothma interpretada por Caroline Blakiston en “El regreso del Jedi” en 1983, es quien le pone peso dramático a la ofensiva contra la Estrella de la Muerte, la nave del Imperio con la capacidad de destruir planetas, en una sola frase: "Muchos bothans murieron para traernos esta información".

“Siempre tuve respeto por esa escena. Muestra que es un personaje noble, con un dolor interior. Se ve el sacrificio en esa mujer”, marca O'Reilly en diálogo con NOTICIAS. “Andor” contará su historia como traidora al Imperio para ser líder de La Resistencia. “Es un elenco enorme, orquestal y dickensiano”, se entusiasma Gilroy.



por R.N.