Madonna, Bowie y Amy Winehouse: las biopics que vendrán

El “Elvis” del director Baz Luhrmann, que se reproduce ahora en los cines de 73 países, amasó una cifra global que superó los 350 millones de dólares, y es solo el comienzo. Centrada en el Rey del rock, “Elvis”, encarnado por Austin Butler y con Tom Hanks como su muy difamado manager, el coronel Tom Parker, ya triunfó donde “West Side Story” (de Steven Spielberg) no pudo.

Y promete un camino de éxito para otros films del género, en el que hasta las plataformas se anotan: Mubi acaba de estrenar el film de Nick Cave, “This Much I Know to Be True”, que repasa el registro en vivo de varias canciones de los álbumes “Ghosteen” y “Carnage”, junto a su eterno compañero de ruta, Warren Ellis; y en 2023 llegará a Netflix “Maestro”, con la interpretación y dirección de Bradley Cooper (“Nace una estrella”) como el famoso compositor Leonard Bernstein.

Sobre vidas rockeras va también el documental “Women Who Rock”, que repasa las carreras de las máximas estrellas femeninas del género, desde Mavis Staples, con su convincente voz infundida de gospel, hasta Nancy Wilson tocando las cuerdas de su guitarra junto a una banda compuesta mayoritariamente por hombres en Heart.

Un recorrido que abarca a Pat Benatar redefiniendo la imagen de la feminidad al convertirse en la primera mujer en aparecer en MTV. "Yo era una chica a la que le encantaba tocar rock 'n' roll, pero quería sobre todo ser una música respetada", cuenta Joan Jett en el tráiler de la serie de Amazon Prime, que recorre cronológicamente entrelazando décadas e historias, y presentando una impresionante variedad de mujeres que han tenido un profundo impacto en el rock.

La Reina del Pop, Madonna, la artista femenina más vendedora de todos los tiempos, prepara en tanto su película biográfica. "Nadie va a contar mi historia, excepto yo", aseguró ella que estará tras las cámaras como directora, “impidiendo que hombres misóginos cuenten la historia”.

“Tengo un guion muy largo que es muy difícil para mí acortar. Lo he estado reduciendo, pero es como cortarme las extremidades”, le contó a Variety. “He tenido una vida extraordinaria, debo hacer una película extraordinaria”, insistió Madonna, que eligió a la actriz de "Inventing Anna", Julia Garner, para interpretarla.

"Moonage Daydream", el psicodélico documental sobre David Bowie, dirigido y escrito por Brett Morgen, se presentó fuera de competencia en el Festival de Cannes. Y la crítica lo amó. “Cósmico y espectacular, este documental es un viaje total”, escribió Time Out. Y The Guardian amplió: “Un montaje íntimo de un artista único e influyente, que celebra su carrera, su creatividad y su infalible encanto”.

Y la revista Variety concluyó: “Es decididamente poco convencional. Es una película para entregarse mientras se desenrolla el enigma de quién era realmente David Bowie”. La película que llegará a los cines en septiembre, refleja la era dorada del Duque Blanco, alejada de las ficcionalidades que suelen desviar la trama para crear un nuevo personaje acomodado a los discursos vigentes.

Y es una experiencia alucinatoria que logra la amalgama entre lo visual y lo sonoro a partir de material fílmico original (en 35 mm y 16 mm) y la remasterización de 40 canciones en un recorrido que cubre 54 años de puro arte.

Y mientras tanto, se cocina también la esperada película biográfica de Michael Jackson, coproducida por Graham King (“Rapsodia bohemia”), que cuenta con la aprobación de sus herederos: Lionsgate adquirió los derechos y John Logan (“El Aviador”) escribe el guion.

Lejos de “Leaving Neverland”, el documental de 2019 coproducido por HBO, que se centró en las acusaciones de abuso sexual y el relato de dos hombres que alegaron que fueron víctimas de Jackson, o “Michael Jackson: Chase The Truth”, otro documental de 2019 que defendió a la megaestrella, el film que vendrá promete ser sobre su genio musical y dramas familiares, desde que debutó en 1964, a los cinco años, como el Benjamín de los Jackson Brothers, la banda formada por él y sus hermanos.

La vida de Amy Winehouse definitivamente tiene los ingredientes para una biopic. Al igual que con las biografías musicales de Selena, Judy Garland (“Judy”) y Freddie Mercury, la temprana partida de Winehouse, con 27 años y a causa de una intoxicación por alcohol hace once años, le aporta sin dudas la cuota de drama que las vidas rockeras suelen tener.

Studiocanal producirá el proyecto con Sam Taylor-Johnson de Fifty Shades of Grey como director (anteriormente dirigió la película biográfica sobre la juventud de John Lennon: “Nowhere Boy”), y el film sobre la cantante de “Back to Black” podría llegar en 2023.

El guión de la película corre por cuenta del inglés Matt Greenhalgh, quien obtuvo una nominación al BAFTA por la película Film Stars “Don't Die in Liverpool”.

La película se centrará en la vida y música de la cantante de jazz y soul del norte de Londres, Winehouse, que asombró al público con su expresiva voz y letras contundentes, hasta convertirse en una estrella ganadora de un Grammy.

Desde su muerte en 2011, Hollywood ha estado tratando de desarrollar esta película biográfica, pero se ha enfrentado a varios contratiempos y negociaciones con la Fundación Amy Winehouse, que previene sobre los efectos del alcohol en los jóvenes. Un documental de 2015 sobre la cantante terminó superando las expectativas en la taquilla: embolsó US$3 millones tras un acuerdo con una plataforma.

por R.N.