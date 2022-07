Una ola de retiros voluntarios sacude a Hollywood

Brad Pitt ganó un Oscar en 2020 por su actuación en "Once Upon a Time in Hollywood" de Quentin Tarantino, está al frente de una importante productora, y tiene por delante el estreno de "Bullet Train" de Sony. Sin embargo, el actor de 58 años no está preparándose para una especie de resurgimiento tardío de su carrera. Todo lo contrario. En declaraciones a la revista GQ, Pitt adelantó que su carrera cinematográfica está llegando a su fin.

“Estoy en mi último tramo, quizás este sea mi último semestre”, sentenció Pitt, que a fin de año estrenará "Babylon", que se centra en figuras de la industria que se adaptaron a la transición del cine mudo al sonoro, justo para clasificar a los Oscar (junto al director de "La La Land", Damien Chazelle, y Margot Robbie).

Pitt ha marcado que seguirá vinculado a la industria como producto y quizás en algún momento como director, a través de su productora Plan B, que tiene por delante los estrenos de "Blonde", con Ana de Armas como Marilyn Monroe; y "Women Talking", protagonizada por Rooney Mara y Frances McDormand, dos mujeres menonitas que se unen contra sus violadores. Films de corte feminista, signo del recambio no solo tecnológico, pero también discursivo, que atraviesa Hollywood.

Retiros

“Cuando la carrera de Pitt llegue a su fin real, la industria perderá a una de las últimas estrellas de cine que quedan en la pantalla grande", opinó Quentin Tarantino, quien lo dirigió en “Bastardos sin gloria” y “Érase una vez en Hollywood”. “Es una raza diferente. Tiene el brillo de las estrellas de antes. Cuando lo vi por primera vez a través del visor de la cámara sentí como si estuviera viendo una película si más. Solo su presencia creaba esa impresión”, agregó Tarantino, otro que también coquetea con la jubilación tras sobrevivir a la cancelación por su vínculo con Harvey Weinstein (fue productor de todos sus films hasta 2015).

"La mayoría de los directores tienen unas últimas películas horribles. Por lo general, sus peores películas son las últimas. Ese es el caso de la mayoría de los directores de la Edad de Oro. Y terminó siendo el caso de la mayoría de los directores del New Hollywood que hicieron sus últimas películas a finales de los 80 y principios de los 90. Yo quiero retirarme antes de ser obsoleto”, remarcó el director de “Pulp Fiction” en medio de una ola de anticipadas jubilaciones en Hollywood.

Algunas de estas celebridades se decidieron tras una tanda de roles y películas de segunda. Otras argumentaron la necesidad de un descanso por motivos de salud. Ambos casos aplican a Bruce Willis, que anunció su retiro hace unos meses. La estrella de “Duro de Matar”, uno de los actores más prolíficos de los 90, publicó en Intagram que había experimentado problemas de salud y se le diagnosticó afasia, que afecta sus habilidades cognitivas.

En tanto que, Jim Carrey, anunció recientemente que había terminado con Hollywood porque deseaba pasar la página (también hubo rumores de enfermedad). “Realmente me gusta mi vida tranquila y poner pintura sobre un lienzo. Amo mi vida espiritual y siento que, y esto es algo que quizás nunca escuches decir a otra celebridad, pero tengo suficiente. He hecho suficiente. Yo soy suficiente", marcó el protagonista de “The Truman Show”.

Reparos

Pero Carrey dejó una puerta abierta: “Si Los Ángeles trae algún tipo de guion escrito con tinta dorada que me diga que va a ser muy importante que la gente lo vea, lo haría, pero me estoy tomando un descanso” concluyó el actor de “La Máscara”. Cameron Diaz, su compañera en esa cinta y estrella de una decena de films durante los años 90 y 2000, decidió abandonar su cerra en 2018: “No estoy promocionando ninguna película y no tengo que darle nada a nadie. No voy a hacerlo más, voy a vivir mi vida”.

Un descanso indefinido al que se suma Sandra Bullock, quien puso carrera en pausa tras el estreno sin éxito “The Lost City” este año. La actriz reveló durante su última gira promocional que quería dedicarse “24/7 a mis bebés y mi familia”, en referencia a sus hijos, Louis de 11 años y su hija Laila de 8 años.

Pero más allá de las excusas familiares, la jubilación en Hollywood incluye a actores y actrices que no son padres, como Emma Watson, que lleva años sin filmar y solo regresó para el especial por los 20 años de “Harry Potter y la piedra filosofal”, donde interpretó a Hermione Granger.

Watson siguió así el camino de otras estrellas adolescentes como Mary-Kate y Ashley Olsen, las gemelas Disney que tomaron una decisión conjunta de dejar Hollywood para ingresar al mundo de la moda (su hermana Elizabeth Olsen es una de las estrellas del Universo Marvel).

Consultado sobre la hégira, el actor y director Kevin Costner apuntó: “algunos eligen esta profesión porque quieren ser populares, y lo abandonan cuando ya no lo son. Pero otros eligieron ser relevantes. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. No podemos simplemente descartar nuestro trabajo porque es menos popular”.

por R.N.