La Fiesta de la Nieve volvió a sus orígenes y llenó Bariloche

Durante casi dos décadas, la Fiesta Nacional de la Nieve fue creciendo hacia afuera: más escenario, más artistas de rating, menos hacheros. La edición 55, que cerró el domingo, hizo el movimiento inverso. Volvieron el Concurso de Tortas, la Carrera de Mozos y Camareras, el Concurso de Hacheros, el Desfile del Pullover, el desfile náutico y el Tejetón, es decir, el repertorio que durante décadas construyó la identidad del festejo y que había quedado desplazado por la lógica del megarrecital. Hoy se combinan ambas.

Los números acompañan. El pico de ocupación de Bariloche este invierno fue del 90,1% y se registró entre el 20 y el 26 de julio, en pleno receso escolar, tres semanas antes de que se encendiera la primera antorcha en el cerro Catedral. Según el relevamiento de CAME, Río Negro fue la provincia más elegida del receso invernal, dentro de un movimiento nacional de 4,6 millones de turistas, un impacto superior a los 2,12 billones de pesos, una estadía promedio de cuatro días y un gasto diario por persona de 115.115 pesos. El motor no fue la programación cultural sino la combinación de nevadas oportunas, un cerro en buenas condiciones y una conectividad aérea récord, con frecuencias directas desde Brasil que sostuvieron buena parte de la demanda internacional.

La fiesta funcionó como broche. Cinco jornadas, un Centro Cívico colmado, la calle Mitre desbordada y niveles de ocupación que el EMPROTUR volvió a ubicar cerca del 90%. Por el escenario principal pasaron Los Auténticos Decadentes, Turf, Luck Ra, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Ángela Leiva, Topa y Sele Vera y Los Pampas, además de artistas locales, colectividades sobre Mitre y un show de drones que se llevó buena parte de los aplausos.

"Pudimos combinar grandes espectáculos con nuestras tradiciones y, al mismo tiempo, generar un movimiento turístico muy importante", resumió Eric Guzmán, secretario de Turismo y presidente del EMPROTUR. Su directora ejecutiva, Natacha Vázquez, puso el acento en otro punto, quizás el más revelador: los vecinos "apropiándose nuevamente de su fiesta". El domingo, con los primeros copos cayendo sobre la plaza, Tiziana Merino fue coronada Reina Nacional de la Nieve, escoltada por Delfina Tagliani y Lucía Vargas. La ciudad fue además sede del Fashion Sunset World Tour, que cruzó moda y turismo en el paisaje más fotografiado del destino.