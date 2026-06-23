Dónde viajar en invierno: los mejores hoteles de Argentina

El invierno argentino concentra uno de los momentos turísticos más intensos del año. El receso escolar 2026, confirmado por el Consejo Federal de Educación, se distribuye en tres bloques según la provincia: Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y Santa Fe descansan del 6 al 17 de julio; la mayoría de las provincias del NOA y el NEA, del 13 al 24; y Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero, del 20 al 31. A esto se suman tres fines de semana largos: el del 13 al 15 de junio, ideal para anticiparse a la temporada; el del 9 al 12 de julio, que coincide con el pico de movimiento turístico nacional; y el del 15 al 17 de agosto, última gran oportunidad antes de la primavera. La oferta abarca nieve, enoturismo, bienestar, selva y cultura urbana. Reservar con anticipación permite acceder a mejor disponibilidad y categorías. Una selección de destinos y hoteles para cada perfil de viajero.

CALMA NONO, TRASLASIERRA

En el corazón de las sierras cordobesas, rodeado de bosque autóctono y con vista privilegiada a las Altas Cumbres, Calma Nono es una de las propuestas más exclusivas del invierno. Sus suites combinan hogar a leña, terrazas privadas y dobles jacuzzis panorámicos en un entorno pensado para la desconexión total. El silencio de la naturaleza, los cielos despejados de Traslasierra y la privacidad del espacio convierten cada estadía en una experiencia íntima y envolvente. Exclusivo para adultos mayores de 18 años y pet friendly. Ideal para parejas que buscan una escapada romántica lejos del ruido urbano, con toda la magia serrana como escenario. Reservas: www.calmanono.com.ar / Paraje La Quebrada s/n, Las Calles, Traslasierra, Córdoba / +54 9 3544 65-0969 / @calmanono

HOTEL DEL GLACIAR, USHUAIA

Dentro de la Reserva Natural El Martial, con el bosque fueguino como marco y la montaña nevada a pocos minutos, Hotel del Glaciar ofrece una de las ubicaciones más estratégicas para vivir la temporada de nieve en el Fin del Mundo. La aerosilla del Cerro Martial está a pasos del hotel, lo que facilita el acceso a actividades invernales, caminatas sobre la nieve y experiencias únicas en el extremo sur del continente. Una propuesta ideal tanto para familias como para viajeros que buscan sumergirse en la naturaleza patagónica con todo el confort. Las vistas panorámicas a la bahía y el entorno natural hacen de cada estadía algo difícil de olvidar. Reservas: www.hoteldelglaciar.com / Luis Fernando Martial 2355, Ushuaia / 0800 266 0588 / @hoteldelglaciar

HOTEL COLONIAL SALTA

Frente a la emblemática Plaza 9 de Julio, en pleno centro histórico de la ciudad, Hotel Colonial Salta combina patrimonio arquitectónico, hospitalidad norteña y una ubicación inmejorable para recorrer Salta a pie. El invierno es, quizás, la mejor estación para visitar el norte argentino: el clima es agradable, la agenda cultural intensa y la gastronomía regional alcanza toda su expresión en bodegas, peñas y restaurantes tradicionales. Desde el hotel es posible acceder en minutos a museos, iglesias coloniales y los principales atractivos de una ciudad que seduce con su historia y su identidad. Una puerta de entrada perfecta al NOA. Reservas: www.hotelcolonialsalta.com.ar / Zuviría 6 esq. Caseros, Salta / (387) 421 1740 / @saltahotelcolonial

HOWARD JOHNSON CHASCOMÚS

A poco más de una hora de Buenos Aires, Howard Johnson Chascomús propone una escapada de invierno sin grandes traslados y con mucho para disfrutar. Ubicado frente a la laguna, el hotel combina naturaleza lacustre, confort y una propuesta pensada para familias, parejas y grupos de amigos. Las actividades al aire libre, la tranquilidad del entorno y la posibilidad de desconectarse del ritmo porteño convierten a Chascomús en una alternativa perfecta para quienes buscan un respiro sin alejarse demasiado. Un destino accesible, versátil y con todo el encanto de la provincia de Buenos Aires en pleno invierno. Reservas: www.hjchascomus.com.ar / Lobería 738, Chascomús / 2241 687563 / @hjchascomus

IGUAZÚ GRAND, PUERTO IGUAZÚ

Mientras el resto del país tirita, Puerto Iguazú ofrece una versión completamente distinta del invierno: selva exuberante, clima agradable y las Cataratas del Iguazú como telón de fondo. Iguazú Grand es la propuesta más completa del destino: combina espacios de bienestar y relax, gastronomía de nivel, confort y una ubicación estratégica para acceder a uno de los espectáculos naturales más imponentes de Sudamérica. Una experiencia que seduce tanto a familias como a viajeros que buscan combinar naturaleza, descanso y buena mesa en un mismo viaje. El invierno es, además, una de las mejores épocas para visitar las Cataratas, con caudal máximo y menor afluencia. Reservas: www.iguazugrand.com / RN 12 KM 1640, Puerto Iguazú / (+54 03757) 498050 / @iguazugrand

FINCA BANDINI, MENDOZA

En Las Compuertas, Luján de Cuyo, con la Cordillera de los Andes como horizonte y los viñedos como escenario, Finca Bandini ofrece una de las experiencias de enoturismo más completas de Mendoza. Degustaciones guiadas, recorridos por los viñedos, gastronomía regional y vistas que combinan montaña y vid en cada rincón. El invierno es una estación especial para visitar Mendoza: los días despejados potencian el paisaje andino y las bodegas abren sus puertas con propuestas diseñadas para disfrutar el vino en su contexto más auténtico. Una escapada que combina cultura, sabor y naturaleza en uno de los destinos vitivinícolas más prestigiosos de Argentina. Reservas: www.fincabandini.com.ar / Las Compuertas, Luján de Cuyo / @fincabandini

UN ALTO EN LA HUELLA, SAN ANTONIO DE ARECO

A menos de dos horas de Buenos Aires, en el corazón de uno de los pueblos más representativos de la identidad bonaerense, Un Alto en la Huella propone hacer del bienestar el centro del viaje. Spa, jacuzzi, sauna, piscina climatizada y amplios espacios verdes crean el entorno ideal para dedicar unos días al descanso físico y mental. La propuesta wellness se potencia con el encanto tradicional de Areco, sus calles de piedra, sus pulperías y su atmósfera gaucha que invita a ir más despacio. Ideal para quienes necesitan desconectarse sin renunciar al confort. Una escapada pensada para recargar energías a mitad del invierno. Reservas: www.unaltoenlahuella.com / Camino Ricardo Güiraldes 465, San Antonio de Areco / +54 9 2326 43-4890 / @unaltoenlahuella

por R.N.