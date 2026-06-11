Bariloche lanzó su temporada de invierno con una experiencia inmersiva en el Planetario

El EMPROTUR presentó este jueves en Buenos Aires la temporada de invierno 2026 de Bariloche con una puesta inmersiva en el Planetario Galileo Galilei que reunió a autoridades nacionales, provinciales y municipales, operadores turísticos, representantes de aerolíneas, centros invernales, cámaras empresariales y medios de comunicación. El evento, desarrollado bajo el concepto "Bienvenido el invierno a casa", incluyó un mapping 360° sobre el domo del Planetario, proyecciones Full Dome a 270°, sonido envolvente, ambientación invernal y un espacio dedicado a la gastronomía patagónica con productos representativos de la región.

El presidente del EMPROTUR y secretario de Turismo municipal, Eric Guzmán, encuadró el lanzamiento dentro de una estrategia que busca ampliar la oferta del destino más allá del esquí. "El invierno en Bariloche no es solo esquiar. Es también disfrutar la nieve, verla caer, sacarse una foto, jugar, compartir en familia y acompañar esa experiencia con nuestra gastronomía", afirmó. Guzmán también adelantó el objetivo de consolidar la ciudad como destino durante todo el año: "Hoy presentamos el invierno, pero Bariloche también es verano, otoño y primavera. Tenemos el objetivo de construir un Bariloche 365, con el esfuerzo del sector privado, los operadores, las agencias y todos los que acompañan al destino."

El intendente Walter Cortés respaldó la iniciativa y subrayó el compromiso del municipio con la promoción activa del destino. "Donde nos inviten vamos. Vamos a hacer promoción, vamos a contar la belleza que tiene Bariloche", expresó, y valoró el trabajo del sector privado como motor de la mejora continua de la oferta turística. El secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli, destacó el récord de vuelos hacia Bariloche, la política de cielos abiertos y las gestiones para modernizar la infraestructura de la Aduana en el paso fronterizo Cardenal Samoré, relevante para el ingreso de visitantes chilenos. También puso el foco en el crecimiento del turismo receptivo y en la captación del turista brasileño. "No tengo ninguna duda de que va a ser una gran temporada. Conozco muy bien al turista brasileño, sé lo que quiere y lo que exige", sostuvo.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó el trabajo articulado entre el sector privado, el municipio, la provincia y la Nación, y señaló que Bariloche llega a la temporada con conectividad aérea fortalecida e inversiones públicas y privadas en ejecución. Su objetivo central, dijo, es que cada visitante se lleve una experiencia positiva del destino.

La directora ejecutiva del EMPROTUR, Natacha Vázquez, subrayó la importancia del encuentro como instancia de articulación sectorial. "Para nosotros es importante que medios, operadores, prestadores, cámaras y referentes del sector puedan encontrarse con una imagen fuerte de Bariloche. La temporada se prepara con planificación, con promoción y con el acompañamiento del sector privado, que es parte central de lo que el destino ofrece", indicó.

por R.N.