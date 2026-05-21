Temporada baja: 5 opciones para aprovechar los feriados de mayo y junio

Viajar en temporada baja dejó de ser una alternativa para convertirse en una elección inteligente. Mayo y junio ofrecen tarifas más accesibles, destinos menos saturados y una experiencia más auténtica: sin apuros, sin multitudes, con tiempo real para descubrir cada lugar en su versión más genuina. El feriado del 25 de mayo se presenta, además, como el punto de partida ideal para una escapada más larga. A eso se suma el atractivo propio del otoño: temperaturas agradables durante el día, paisajes teñidos de ocres y dorados, y esa sensación de que el mundo va un poco más despacio. Estas son cinco opciones argentinas para aprovechar al máximo estos meses.

Traslasierra, Córdoba: el lujo de bajar el ritmo

Hay destinos que en temporada baja no pierden encanto sino que lo ganan. Traslasierra es uno de ellos. Con menos movimiento que en verano, temperaturas serenas y un paisaje serrano que el otoño tiñe de colores cálidos, esta región cordobesa es ideal para quienes buscan desconectarse de verdad.

En ese contexto, Calma Nono es una de las propuestas más interesantes de la zona. Ubicado al pie de las Altas Cumbres, rodeado de bosque autóctono, el hotel combina arquitectura contemporánea con materiales nobles y una integración cuidada con el entorno natural. Es un espacio exclusivo para adultos, pensado para parejas o grupos de amigos que priorizan el descanso, la privacidad y el diseño por encima de cualquier otra cosa.

Las suites son amplias y luminosas, con terraza privada, jacuzzi doble con vista panorámica, galería propia y desayuno incluido. Cada espacio funciona como un refugio en sí mismo. Para estos meses, el hotel ofrece promociones 3x2 y 4x3, además de tarifas desde $230.000 por noche con desayuno incluido. Una oportunidad concreta para extender la estadía y aprovechar Traslasierra con el tiempo que merece.

San Antonio de Areco: bienestar a una hora de Buenos Aires

Para quienes no quieren —o no pueden— alejarse demasiado, San Antonio de Areco sigue siendo una de las escapadas más completas cerca de la ciudad. En temporada baja, el pueblo muestra su esencia más auténtica: paisajes rurales abiertos, silencio, arquitectura colonial y un ritmo que obliga a desacelerar.

Un Alto en la Huella es la opción más completa para hospedarse. El hotel combina habitaciones confortables con desayuno buffet americano y acceso al Spa La Aguada, que incluye piscina climatizada, jacuzzi privado, sauna húmedo y gimnasio. No es solo un lugar para dormir sino una propuesta de bienestar integral en un entorno privilegiado.

Durante abril y mayo, el hotel suma beneficios que potencian la experiencia: una promoción 3x2 para quienes quieren quedarse más días, y una Flash Sale con noches seleccionadas desde $169.000 por noche en base doble. Ambas propuestas incluyen financiación en tres cuotas sin interés y descuentos adicionales por pago en efectivo o transferencia. La combinación de cercanía, naturaleza y bienestar hace de Areco una opción difícil de ignorar en estos meses.

Salta: historia, cultura y la ciudad sin apuros

Viajar a Salta en temporada baja es descubrir la ciudad con otra profundidad. Sin la masividad del verano, los patios coloniales, las iglesias barrocas y los mercados del centro histórico se disfrutan con calma y sin competir por espacio con otros turistas. El otoño salteño tiene, además, una luz particular que hace que todo se vea mejor.

El Hotel Colonial Salta es una de las mejores bases para vivir el destino desde su esencia. Funciona en una casona del siglo XIX ubicada frente a la Plaza 9 de Julio, en pleno casco histórico, combinando arquitectura patrimonial con confort contemporáneo. La ubicación es, en sí misma, un argumento.

Para estos meses, el hotel ofrece una "Llegada VIP" con traslado desde el aeropuerto incluido para reservas de dos noches o más. También presenta el fin de semana XXL con late check-out sin cargo, traslado y descuentos en efectivo. Para grupos o familias, el Plan Familia incluye tres noches de alojamiento para cuatro personas con cochera, desayuno y check-out extendido. Y para residentes que reciben visitas, el plan Anfitrión Salteño ofrece hasta un 20% de descuento con beneficios adicionales. Un hotel que entiende que cada viajero llega con necesidades distintas.

Ushuaia: el fin del mundo en su versión más íntima

Ushuaia en temporada baja es, para muchos, la mejor versión de Ushuaia. El frío ya no sorprende a nadie que llegue preparado, los paisajes nevados tienen una belleza que no admite discusión y la menor afluencia de turistas transforma cada experiencia en algo más personal e irrepetible.

El Wyndham Garden Ushuaia – Hotel del Glaciar está ubicado dentro de la Reserva Natural El Martial y ofrece algo que pocos hoteles pueden garantizar: vistas privilegiadas al glaciar, al Canal Beagle y a la ciudad desde prácticamente cualquier punto del establecimiento. El concepto combina lo mejor de un lodge de montaña con el confort de un hotel contemporáneo.

Durante abril, mayo y junio, el hotel presenta su propuesta "Half Season" con habitaciones Classic Doble con vista al glaciar desde USD 169 por noche, con financiación en 12 cuotas fijas con tarjetas seleccionadas. Para quienes siempre quisieron conocer el extremo sur del continente pero postergaban el viaje por los costos de alta temporada, esta es la ventana ideal.

Iguazú: cataratas, selva y una propuesta gastronómica de alto nivel

Las cataratas del Iguazú no necesitan temporada para impresionar, pero en mayo y junio ganan en intimidad lo que pierden en masividad. Las temperaturas son más equilibradas que en verano, la selva está en su versión más exuberante y los senderos del parque se recorren sin las filas interminables del verano.

Iguazú Grand es la opción para quienes quieren combinar naturaleza con una experiencia gastronómica que va más allá de lo esperable en destino. El hotel suma durante estos meses una agenda de experiencias temáticas en El Jardín que incluyen una Italian Night de cinco pasos y una experiencia Nikkei, con menús diseñados para recorrer sabores internacionales en un entorno único. A eso se suma una propuesta especial en La Terraza Restaurant con cocina típica argentina: asado a la estaca, empanadas y platos regionales que anclan la experiencia en la identidad del lugar.

Las experiencias tienen cupos limitados, lo que garantiza atención personalizada y un ambiente exclusivo. Una forma de demostrar que Iguazú puede ser mucho más que las cataratas, aunque las cataratas ya serían suficiente motivo para ir.

Cinco destinos, cinco propuestas distintas y un denominador común: viajar en temporada baja permite acceder a una Argentina más auténtica, con mejores condiciones y sin la presión de las multitudes. El feriado del 25 de mayo es la excusa perfecta para empezar.

por R.N.