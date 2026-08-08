Bariloche cerró julio al 90% y apuesta fuerte a agosto

Bariloche cerró la semana del 20 al 26 de julio con un pico de ocupación hotelera del 90,1%, uno de los mejores registros de la temporada de invierno, y en el sector turístico ya proyectan que agosto sostendrá ese ritmo. El dato consolida a la ciudad rionegrina entre los destinos más elegidos del país y de la región para las vacaciones invernales.

La llegada de nieve en el momento justo fue uno de los factores centrales de esta buena temporada. Las nevadas cubrieron el Centro Cívico, los barrios, los bosques y las montañas durante las semanas de mayor movimiento turístico, y garantizaron buenas condiciones tanto para quienes practican esquí y snowboard en el cerro Catedral como para las familias que buscan una experiencia invernal sin actividades deportivas de por medio. Las postales de una Bariloche completamente blanca circularon en medios y redes sociales durante julio, lo que reforzó el atractivo del destino.

Uno de los rasgos distintivos de esta temporada volvió a ser la fuerte presencia de turistas brasileños, sostenida por campañas de promoción en distintas ciudades de Brasil y un trabajo conjunto con operadores, agencias de viajes y aerolíneas.

Bariloche todo el año

El presidente del Ente Municipal de Promoción Turística (Emprotur) y secretario de Turismo de Bariloche, Eric Guzmán, destacó el impacto de esta afluencia en el conjunto de la economía local. "Estos niveles de ocupación representan movimiento para los alojamientos, la gastronomía, las agencias de viajes, los comercios y todos los sectores que forman parte de la cadena turística. Estamos transitando una temporada muy positiva, que todavía tiene mucho por delante y que nos permite mirar agosto con excelentes expectativas", señaló el funcionario.

La conectividad aérea también jugó un papel clave: la ciudad registró una cantidad récord de vuelos que la conectan con los principales centros emisores de la Argentina y con mercados internacionales, con frecuencias directas desde Brasil especialmente relevantes para sostener ese flujo de visitantes.

Desde el Emprotur remarcan que estos números son producto de un trabajo sostenido a lo largo del año. La directora ejecutiva del organismo, Natacha Vázquez, explicó que la temporada "se construye durante todo el año" y que el objetivo es que Bariloche esté presente en los mercados prioritarios y muestre la diversidad de experiencias que ofrece. "El desafío ahora es sostener este movimiento durante las próximas semanas y continuar fortaleciendo al destino", agregó.

La gran cita de agosto

El calendario de agosto tendrá como principal atractivo a la Fiesta Nacional de la Nieve, del 13 al 16, uno de los eventos más convocantes del invierno patagónico. La edición de este año combinará las tradiciones propias de la fiesta con una grilla musical renovada, con shows de Luck Ra, Ángela Leiva, Los Auténticos Decadentes, Topa, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Turf y Sele Vera, además de bandas locales y DJs, gastronomía, juegos, actividades recreativas y un espectáculo de drones.

Con buenas condiciones de nieve en el cerro Catedral y una agenda pensada para distintos públicos, desde el Emprotur sostienen que las expectativas para agosto son altas. El mes es, históricamente, uno de los preferidos por los aficionados al esquí y al snowboard, pero también convoca a quienes buscan disfrutar de la montaña y la naturaleza con un ritmo más tranquilo, sin necesidad de practicar deportes de nieve. "Bariloche combina un centro de esquí de nivel internacional con una ciudad activa, conectada y preparada para recibir a diferentes públicos. Esa diversidad nos permite ofrecer una experiencia integral y seguir siendo uno de los destinos más elegidos del invierno argentino", concluyó Guzmán.

por M.S.