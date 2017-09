Karina Mazzocco: “A mi hijo le dijeron que su religión era mala”

Es católica –“mi religión de base”– y practica el budismo tibetano –“sólo su filosofía, que especialmente te da herramientas para mejorar los vínculos”–; con su marido, Omar El Bacha (44), empresario y corredor de autos, son padres de Malek (9), nombre que en árabe significa “ángel o rey”. Los varones de la casa son musulmanes y bajo el mismo techo, la espiritualidad budista celebra, tal vez, el equilibrio de la diversidad en la paz. “Aunque este año estoy pasando un momento de alegría y dinamismo porque volví a hacer televisión después de cuatro años y me siento muy activa”, dice esta mujer de rostro perfecto, que conduce “Pura vida, cada día”, magazine del canal estatal, junto al doctor Adrián Cormillot y Nicolás Scarpino. La cita para esta entrevista es en la confitería de la esquina, adonde llega puntual. Recién termina el programa y surge un comentario ineludible: Isis acaba de someter a Bagdad en un baño de sangre y el tema se instala con peso específico.

Noticias: El año pasado su marido viajó al Vaticano, integrando una delegación de cristianos, judíos y musulmanes. ¿Para qué visitaron al Papa Francisco?

Karina Mazzocco: Fue la primera delegación argentina que hizo este viaje a través del Instituto Diálogo Religioso al que pertenece Omar; el Instituto fue una idea del Papa. Cada uno vivió ese momento como maravilloso y enriquecedor. Ojalá que esto vaya hacia algún lugar, que no quede en una semilla. Hay que cultivarla y ayudarla a crecer. A través de la comunicación se trata de encontrar un punto de contacto interreligioso.

Noticias: Hay 1.600 millones de musulmanes en el mundo y no son todos terroristas. ¿Cómo hacen los que no son fundamentalistas para que no los pongan en la misma bolsa?

Mazzocco: ¡Ah! Es la mayoría y no es así; es la religión que más crece en el mundo pero te aseguro que los musulmanes que no tienen nada que ver con estos horrores, lo viven con una tristeza infinita. Te lo cuento desde mis musulmanes, los que están en mi vida… Ese grupo de terroristas tienen un nombre equivocado, tendrían que llamarse estado anti-islámico porque el Islam predica otra cosa. Cada vez que suceden estos atentados es un dolor en el alma porque se hace un marketing anti-islámico y hay una fobia en el mundo. Soy mamá de un chico musulmán…

Noticias: ¿Malek fue discriminado o atacado por otros chicos?

Mazzocco: En general no, aunque alguna vez le dijeron que su religión era mala. Le dijeron una palabra muy fea. El otro día mi marido me dijo: “Dios no te pide que le quites la vida a nadie y menos en su nombre”.

Noticias: Son tiempos en donde cuesta conciliar, tiempos de grietas…

Mazzocco: El otro día hicimos un programa sobre la importancia de ceder, que no significa perder sino buscar conciliar. Para eso hay que ser flexible como la caña de bambú que se dobla pero no se quiebra.

Noticias: Se dice “devota del presente”. ¿Significa que el pasado y el futuro no cuentan?

Mazzocco: El presente es lo único real que tenemos, es este instante.

Noticias: ¿Y su presente es feliz?

Mazzocco: Muy feliz, no sólo en lo personal. También con el programa para el que me convocó Horacio Levín, el encargado de contenidos del canal estatal. Lo conocía de la época de Promofilm, era el dueño, y confío en él, en su ojo, en su criterio. Con “Pura vida…” puedo hablar de todos los temas que me encantan y que alguna vez alguien me dijo “Pero ¿y el rating con qué lo hacemos?”. Estoy dándome el enorme placer de comunicar cosas que sé que a la gente le sirven y no tengo que tener en el living alguien que insulte para ganar audiencia. Siento una profunda felicidad saliendo en vivo, no me cansa para nada. Tengo excelentes especialistas pero me gusta saber de qué va a hablar cada uno y empaparme en el tema. Las dos palabras que me sedujeron para aceptar fueron diario y en vivo.

Noticias: Se identifica con los contenidos del programa.

Mazzocco: Solidaridad, vida sana… en mi lista del perfecto están esos temas.

Noticias: ¿Sigue colaborando con “El Nido”?

Mazzocco: Sigo siendo madrina de ese Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana para niños prematuros y también de Asira, la Asociación Civil de Síndrome de Rett, un grave desorden neurológico no degenerativo que afecta principalmente a niñas, niños y mujeres.

Noticias: Empezó en la televisión a los 22 años con un programa sobre sexo, pasó por “Grandiosas” y ahora está en uno enfocado al bienestar. ¿Una línea en zig-zag?

Mazzocco: Pienso en mi carrera y siento que me tocó comunicar grandes mitos. En su momento fue el sexo, ya no lo es; después el rol de la mujer, igualitario en derechos con el hombre, y contribuí a difundirlo. Ahora, en “Pura vida…”, presento temas que me apasionan como la vida, la muerte o el paso del tiempo. Desde mi lugar de comunicadora pude y puedo aportar algo muy bueno. La pulsión de vida a través de lo sexual pegó, me siguen recordando por “De a dos”. Tuve y tengo oportunidad para desmitificar.

Noticias: Si fuera productora, ¿qué programa de tv haría?

Mazzocco: ¡Ya lo tengo, hasta hice un piloto! Se llama “Sos fantástica” y es una arenga al mundo femenino, para que sienta que a partir de los 40 empieza una nueva oportunidad. Te consideran veterana y piensan que ya tenés límites. No advierten que es el momento más rico de una mujer. Me siento a punto caramelo, desde mi cabeza, mi corazón, mi potencia creadora. Armé el programa y encontré una productora, Tres esquimales, que les gustó mi proyecto, donde quiero hablar de esta nueva mujer. Que no tiene que ser bella para triunfar pero tenés que ser fantástica. Ser fantástica es ir por la vida haciendo cosas, siendo la mujer que querés ser y no la que quieren que seas. Ya no existe más ese estereotipo.

Noticias: ¿El de la mujer autoexigente, triunfadora y perfecta en todo lo que hace?

Mazzocco: Veo un tipo de mujer más relajada que se siente fantástica.

Noticias: ¿Usted es competitiva?

Mazzocco: Normal, vivo en una sociedad de consumo, en la Argentina. Soy competitiva en el sentido que me gusta estar lista para la misión, pero nunca pisándole la cabeza a nadie. No me gustó cuando trataron de hacerlo conmigo.

Noticias: Es diseñadora de interiores. ¿Su casa está ambientada por usted, con qué estilo? ¿Privilegia lo estético por sobre lo funcional?

Mazzocco: Soy técnica en equipamiento y ambientación. Cada vez menos pongo lo estético por encima de lo funcional. Ni en mi casa ni en mi arreglo. Ya no voy más con un taco de 12 cm si sé que tengo que caminar unas cuadras. Y no tapizo un sillón de blanco a menos que sea en una tela muy lavable. Busco la practicidad. El arte está en lograr el equilibrio, esto es muy de mi signo, Libra. ¡Estoy sufriendo cada vez menos!

Noticias: ¿Cómo es en su rol de mamá?

Mazzocco: Ser madre o padre o hijo no es fácil. Se cometen errores, da trabajo destrozar mandatos, siempre habrá cosas que nuestros hijos van a reprocharnos y nosotros a nuestros padres. Es bueno sentir compasión ante nuestras equivocaciones. Trato de que Malek reciba pocos mandatos porque sé cuánto laburo da sacártelos de encima. Desde lo consciente trato de limpiarle el camino; de ahí mi avidez en estar cada vez más sana para trasmitirle cosas buenas. Mi marido es un papá muy presente, muy cariñoso. Nunca vi nada igual. Me conmueve verlos en ese círculo de amor. Ayer padre e hijo se fueron a andar en karting porque no hubo clase. ¡Qué voy a hacer! Es genético, además elige este deporte, es un apasionado como Omar. Lo llevo a fútbol para que haga otros deportes pero… él siente pasión por correr. No me queda otra que acompañar. ¡Haré los sándwiches de milanesa e iré al autódromo!

Noticias: ¿Qué cosas no negocia?

Mazzocco: No es muy frecuente que me ocurra y diga “Con esto no”. Es como si fuera atrayendo cosas aceptables. Siento tan coherente la llegada de este programa a mi vida, por ejemplo… Lo que me habían ofrecido en estos cuatro años no iba conmigo. No era un desafío y no tuve la urgencia de trabajar sólo por el dinero.

Noticias: ¿Puede inferirse que no negocia su coherencia entre pensamiento y acción?

Mazzocco: Es eso. Estoy conectada con la ley de la sintonía; alguien emite algo y llega a vos lo que tiene que llegar.

Noticias: ¿Qué opinión le merece nuestra realidad como ciudadana?

Mazzocco: No soy activista política. Pero soy una activista social, me siento comprometida. Me preocupa lo que está pasando. Si bien estamos en un replanteo de nuestra realidad político-económica, me preocupa el mientras tanto. Si soy una mujer que tiene trabajo, mi marido también, tenemos un buen estándar de vida… Me aflige el que se levanta a las 4 de la mañana y se toma dos colectivos y un tren para llegar a su laburo y no le alcanza. Si a mí la plata se me quema, qué harán esas familias con tantos aumentos. Estamos pasándola muy duro; lo digo yo, vos y Macri también. Frecuentemente el programa se interrumpe y lo escucho hablar sobre estas cuestiones con conciencia de ellas. Deseo con todo mi corazón que este momento difícil nos lleve a un futuro mejor.

Sissi Ciosescu

@sissiciosescu

Fotos: Juan Ferrari.

Producción: Patricia Mogni.