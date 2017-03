Sofía Pachano: “Hoy ya no me pesa el apellido”

Durante el rato que estuvo con NOTICIAS haciendo la entrevista, Sofía Pachano estacionó mal su auto, no encontró la puerta correcta para salir del teatro y cuando le indicaron el camino hacia una farmacia para comprarse un medicamento, enfiló en dirección equivocada. Sí, podría decirse que es una “colgada”, pero a la actriz y bailarina poco le importa el qué dirán y sigue firme con el éxito de “El Otro Lado de la Cama”, la comedia musical donde comparte cartel con Nicolás Vázquez, Gimena Accardi, Benjamín Rojas, Sofía González Gil y Francisco Ruiz Barlett,que resultó ser el espectáculo más convocante este verano en Mar del Plata.

El autor es el español David Serrano, a quien Sofía conoció cuando viajó a España el año pasado “y él no podía creer que acá la obra sea un fenómeno, cuando ya tiene 16 años de creación”. La hija de Aníbal Pachano y la coreógrafa Ana Sans creen que ya se ganó un lugar en el mundo del espectáculo y no le pesa “la portación de apellido”. A la espera de una gira nacional que la mantendrá ocupada durante este año, reconoce lo duro que fue la inesperada muerte de Santiago, el hermano de Nicolás Vázquez, hecho por el cual la obra estuvo a punto de suspenderse durante la temporada.

Noticias: ¿Cómo se fortaleció el grupo a partir de la tragedia del hermano de Nico Vázquez?

Sofía Pachano: Gracias al compañerismo y la amistad. Ya éramos un grupo de amigos desde el inicio, cuando estrenamos en Buenos Aires. Todo el equipo siempre fue muy fuerte y diría que ya somos familia, no desde lo que pasó con Santiago, sino de antes.

Noticias: ¿Valora mucho la amistad?

Pachano: La amistad para mí es fundamental, pero no es fácil. Es la primera vez en mi vida que tengo un grupo tan unido. Los seis somos amigos y tiramos para el mismo lado, en función del trabajo y en la vida también, porque fuera del escenario compartimos un montón de cosas. Antes de la obra no conocía a ninguno, ellos sí se conocían. Fui aceptada muy bien.

Noticias: ¿Actriz, bailarina, cantante? ¿Cómo se define?

Pachano: Me gustan las tres cosas. Las carreras son largas y yo espero que la mía lo sea. Uno va pasando por diferentes etapas, ahora estoy más abocada a la actuación, pero extraño un poco el baile.

Noticias: Justamente el público la conoció en el “Bailando por un sueño” de 2010, cuando en una memorable competencia quedó eliminada por La “Mole” Moli.

Pachano: Sí, lo del ‘Bailando por un sueño’ fue hace un montón, ya pasaron 7 años. Pero la gente lo tiene muy presente y yo estoy súper agradecida. Si me siguen recordando después de tanto tiempo quiere decir que lo que hice estuvo bueno.

Noticias: Cultiva un perfil bastante bajo. ¿Es para contrarrestar tanta exposición mediática de su padre (el director teatral Aníbal Pachano) ?

Pachano: Soy muy parecida a mi mamá, ella siempre tuvo un perfil bajo. Papá siempre fue como más “vistoso”, más allá de la explosión mediática que tuvo en los últimos años. Mediáticamente hablando, yo me guardo un poco más.

Noticias: ¿La favoreció esta exposición de Aníbal Pachano en los últimos años? Porque él era un artista de culto, pero con el correr de los años se convirtió en una figura muy popular.

Pachano: Si, por supuesto. Tal vez no me hubieran llamado para el ‘Bailando’ o para otros trabajos que hice después. El boom de él, por cercanía, me benefició. Pero creo que, como dije antes, las carreras son largas y lo importante es sostenerla.

Noticias: ¿Le molesta que todavía sigan diciendo que es ‘la hija de‘?

Pachano: Todos somos hijos de alguien (risas). La portación del apellido es inevitable, de hecho estoy orgullosa de ser hija de ellos, porque mi aprendizaje arriba de un escenario y de todo lo que conlleva el mundo del espectáculo lo tengo gracias a ellos. No me pesa el apellido, aunque hace unos años sí. Ahora ya no. Creo que también es porque logré mi propio espacio.

Noticias: Su padre es portador de HIV desde hace 19 años pero lo reveló mucho después. ¿Cómo vivió que él se abriera en público a contarlo?

Pachano: En aquel momento se estaba comentando mucho lo de su enfermedad en los medios y yo le dije ‘lo tenés que decir’. Me pareció que lo podíamos dar como ejemplo de familia, de cómo nos apoyamos mutuamente. Y él la enfermedad la lleva adelante, no se deprimió, se cuida. Es un luchador.

Noticias: ¿Es tan calentón como se lo ve?

Pachano: Mi papá toda la vida tuvo un carácter fuerte. Él es tal como se lo ve. Se enoja y se nota.

Noticias: ¿Y qué tal es como padre?

Pachano: Es un muy buen padre. Mi mamá también es lo más, ella es la luz de mis ojos, la amo con todo el corazón. Con él me llevó bien, obviamente tengo mis diferencias mediáticas pero es mi papá y conmigo siempre estuvo a mi lado, es de fierro. Aun estando separado de mi mamá, él estuvo siempre.

Noticias: Ahora que es famosa, ¿le pesa la popularidad? Por esto del perfil bajo que hablábamos antes.

Pachano: Ser conocida no es lo que me interesa, sino la actuación, que viene junto con esto, con la fama o la popularidad. No sé si hay algo que no me guste. A mí me gusta actuar, bailar y cantar. Tengo el mejor trabajo del mundo. Tal vez no me gusta mucho la sobreexposición. A veces la gente piensa que ya sos parte de la vida de ellos y no es tan así. Obviamente estoy agradecida y me saco todas las fotos que sea, pero es esa dualidad que a veces no se puede manejar. Nosotros somos personas, con nuestra privacidad y nuestros momentos íntimos. Camino por la calle tranquilamente. No voy a dejar de hacer cosas por la popularidad.

Noticias: Hace dos años creó un blog de cocina (“El Blog de Sofi”) y ya tiene su propio programa culinario. ¿Cómo se dio?

Pachano: Siempre me gustó cocinar, desde muy chiquita. Y en un momento el hobby se fue haciendo más grande y alguien me dijo ‘por qué no te hacés un blog de cocina’. Tenía tiempo de cocinar y de sacar fotos, porque los blogs son muy visuales. Ahora la moda es Instagram y le estoy dando más preponderancia. Pero el blog empezó a tomar popularidad y tuve que profesionalizarme porque sé cómo es esto, te ponen al lado de un capo como Osvaldo Gross y tenés que estar preparada. Empecé a estudiar en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG) y grabé un piloto para un programa de cocina que llegó a las manos indicadas.

Noticias: Que fue Tastemade, un canal digital internacional de comidas y viajes.

Pachano: Sí, grabé los programas en inglés y español. Ellos me produjeron el programa “Sofi en Buenos Aires”, con la idea de viajar a otros lugares y conocer otras culturas. Y en noviembre fui a España y me encantó, allá todo es muy rico, además de la cultura, la diversidad, los paisajes. Es una locura, todas las ciudades son únicas. Volví con 3 kilos de más en 15 días, imaginate todo lo que comí (risas).

Noticias: A simple vista no parece que tenga un cuerpo que tienda a engordar.

Pachano: Sí, engordo. A medida que pasaban los capítulos mi cara se iba poniendo más redonda. Pasa que soy flaquita, mido 1,57 y engordar 3 kilos para mí es mucho. Para subir al escenario tengo que mantener una línea.

Noticias: ¿Qué fue lo que más le sorprendió de la gastronomía española?

Pachano: El costo del aceite de oliva. Es increíble, acá es tan caro y allá es muy accesible. Cuando terminamos de grabar el programa hice un recuento de las experiencias vividas con el equipo y son recuerdos que los atesoro de por vida. Estoy orgullosa del programa, me encanta verlo. Sale una vez por semana. Son 12 capítulos.

Noticias: ¿Qué significa la cocina?

Pachano: La cocina es dar amor. Siempre cociné para los demás, así me lo inculcó mi abuela desde chica. Suena a cliché, pero es mi manera de dar amor y también es un momento de desconexión.

Noticias: ¿Tiene alguna especialidad propia para que el lector apunte?

Pachano: Mía no, pero las lentejas es un plato genial de hacer, aunque la gente le tiene mucho miedo.

Noticias: Bueno, el miedo será porque las lentejas suelen causar algunos desórdenes estomacales…

Pachano: ¿Te parece? Naa, si no le ponés mucho chorizo y panceta no pasa nada. Esa es la clave.